Guatemala

Los cambios graduales en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala y apuesta por la experiencia del personal

El nuevo titular del ente fiscalizador guatemalteco descarta modificaciones abruptas en la planta de funcionarios y argumenta que décadas de conocimiento interno son indispensables para sostener la operación institucional durante la reorganización

El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.
Élfego Castañón confirmó la continuidad de las auditorías internas y externas tras asumir la jefatura de la Contraloría General de Cuentas. (Archivo/Congreso de Guatemala)
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A 20 días de asumir la dirección de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Élfego Odair Castañón González afirmó que las auditorías internas y externas continúan en la institución.

El funcionario indicó que revisa las distintas dependencias de la entidad antes de definir el equipo que ejecutará el plan de trabajo para su gestión.

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Castañón, quien dirigirá la CGC para el período 2026-2030, sostuvo que su conocimiento previo de la institución le permite iniciar una evaluación de sus áreas, direcciones, jefaturas y contralorías.

“Me he sentido muy cómodo porque llevo muchos años trabajando en la institución”, señaló. Según explicó, el proceso busca ordenar la estructura de trabajo y establecer el equipo que tendrá a cargo las tareas previstas por las nuevas autoridades.

El contralor asumió el cargo luego de que el Congreso de Guatemala lo eligiera el 6 de octubre con 154 votos.

El diputado Manfredo Duvalier Castañón González se abstuvo en la votación parlamentaria para evitar un conflicto de intereses con su hermano.
El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030. (Congreso de Guatemala)

Su designación lo ubicó al frente del organismo encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos y de emitir el finiquito requerido para quienes aspiren a cargos de elección popular.

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Ese documento constituye un requisito para la inscripción de candidaturas en Guatemala. Por ese motivo, la gestión de Castañón tendrá relevancia de cara a las elecciones previstas para 2027.

La institución mantiene controles sobre su propia gestión

Consultado sobre la continuidad de las revisiones internas, Castañón respondió que “las auditorías internas y externas continúan”.

También recordó que la CGC está sujeta a controles realizados por firmas auditoras, su propia unidad de auditoría interna y organismos o instituciones de apoyo.

Esas revisiones, según indicó, evalúan la gestión administrativa de la Contraloría. La afirmación se produce mientras el nuevo titular analiza el funcionamiento de las áreas que conforman la entidad fiscalizadora.

La CGC tiene entre sus atribuciones examinar la ejecución presupuestaria de las instituciones estatales y establecer responsabilidades por posibles irregularidades administrativas.

Los cambios de personal serán graduales

El contralor adelantó que los eventuales cambios de personal no serán inmediatos. “Paulatinamente, porque definitivamente es una institución fortalecida con muchas personas de carrera”, afirmó al ser consultado sobre posibles modificaciones durante este año.

El nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas asumirá el 13 de octubre y sustituirá a Frank Helmut Bode.
La reorganización del personal en la Contraloría General de Cuentas se implementará de manera gradual. (Archivo/Contraloría General de Cuentas)

Castañón señaló que dentro de la Contraloría hay trabajadores con entre 10, 20 y hasta 30 años de experiencia. A su juicio, ese conocimiento acumulado resulta necesario para mantener la operación de la entidad mientras avanza la reorganización de los equipos.

“Hay gente que lleva diez, veinte, incluso hasta treinta años trabajando y ese conocimiento también es importante para que la Contraloría siga caminando”, expresó. La evaluación de las dependencias definirá el ritmo y el alcance de las decisiones administrativas.

Antes de su elección como contralor, Castañón se desempeñó como subcontralor administrativo desde mayo de 2024. En ese puesto estuvo a cargo de la administración del presupuesto institucional y de la supervisión de procesos de contratación.

Su trayectoria en la CGC incluye la dirección de Auditoría, cargo que ocupó entre 2022 y 2024. Ingresó a la institución en 2013 bajo el régimen de servicios profesionales y después obtuvo una plaza permanente.

La elección estuvo marcada por cuestionamientos familiares

La elección de Élfego Castañón estuvo precedida por señalamientos sobre la presencia de familiares suyos en la institución. La Comisión de Postulación admitió dos tachas relacionadas con la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González y con el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes.

El Congreso de Guatemala eligió a Elfego Odair Castañón González como titular de la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.
El diputado oficialista Manfredo Duvalier Castañón González es hermano del contralor, Élfego Castañón. (Congreso de Guatemala)

El ahora contralor sostuvo que esas vinculaciones respondían a criterios técnicos y a méritos profesionales, sin intervención de su parte. Sus descargos no obtuvieron los 18 votos necesarios dentro de la comisión para ser aceptados.

Castañón llegó a la nómina final con 65 puntos, la calificación más baja entre los seis aspirantes. En la votación del Congreso, su hermano, el diputado oficialista Manfredo Duvalier Castañón González, se abstuvo de participar para evitar un conflicto de intereses.

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