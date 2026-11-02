El último adiós a Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes, será esta semana: “Un abrazo de todo un pueblo”

Nancy Godoy, de 52 años, era directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal

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La ciudad de Esquina se prepara para despedir este miércoles 4 de noviembre a Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en el paraje El Malezal. La convocatoria, difundida por allegados de la familia, se realizará mientras continúa la investigación judicial por el femicidio.

El último adiós tendrá dos instancias. La primera será íntima y estará destinada a familiares y personas cercanas: comenzará este martes 3 de noviembre a las 20 y se extenderá hasta las 6 del miércoles. Desde ese horario y hasta las 18, la despedida será pública en la Plaza 9 de Julio.

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“Con profundo dolor, pero también con el amor inmenso que Nancy sembró en cada uno de nosotros, invitamos a familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad de Esquina a acompañarnos en su último adiós”, expresaron en el mensaje de convocatoria según supo Infobae.

“Hoy queremos que su despedida sea también un abrazo de todo un pueblo. Que nadie que quiera despedirse de ella se quede sin la oportunidad de hacerlo”, expresaron en el mensaje que comunicó el cronograma. En el mismo mensaje, los allegados recordaron a Godoy como “una mujer, una madre y una compañera” y señalaron que su historia “nos atravesó a todos”.

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La despedida se realizará mientras avanza la investigación por el femicidio de la docente. Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre, cuando se encontraba en la zona rural de Esquina. Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron que no tenían noticias de ella y comenzó la búsqueda.

Familiares de Nancy Godoy acompañaron la movilización en Esquina tras la confirmación del hallazgo del cuerpo

La Policía desplegó rastrillajes en campos, bañados y sectores de vegetación densa del departamento. El 28 de octubre, 21 días después de la última comunicación conocida de la docente, los investigadores encontraron su cuerpo semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

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A pocos metros del cuerpo, los investigadores encontraron un bolso azul con pertenencias de Godoy, entre ellas su teléfono celular. Los objetos fueron secuestrados para su incorporación a la causa y el análisis del teléfono podría aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos de la docente antes de su desaparición.

Los primeros resultados forenses establecieron que la víctima sufrió múltiples heridas punzocortantes y cortantes, algunas provocadas cuando todavía estaba con vida. También presentaba lesiones defensivas y la amputación de su mano izquierda.

Los operativos de búsqueda recorrieron bañados, campos y sectores de vegetación densa del departamento de Esquina

El estado de descomposición de los restos impidió determinar de forma precisa la fecha y la causa médica específica de la muerte. Tampoco fue posible establecer, hasta el momento, si existió una agresión sexual. Por esa razón, se ordenaron el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes ordenó estudios complementarios para buscar rastros biológicos.

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Tras el hallazgo, cuatro personas permanecen imputadas por el crimen y una quinta está acusada de falso testimonio. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio. Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la zona rural, fue imputada como coautora de homicidio simple. Todos cumplen prisión preventiva.

Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, está imputado como coautor de femicidio y cumple prisión preventiva

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. Su situación procesal no está vinculada a una imputación por el homicidio. La causa es llevada adelante por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

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Tomaron muestras genéticas a los cinco detenidos para cotejarlas con los rastros que puedan recuperarse durante las pericias. El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste participa de esos análisis, junto con estudios toxicológicos y anatomopatológicos.

El hallazgo de Godoy generó una movilización inmediata en Esquina. El 28 de octubre, cientos de personas marcharon en silencio por las calles de la ciudad. Docentes, familiares, alumnos y vecinos reclamaron el esclarecimiento del crimen. También expusieron las dificultades de traslado y las condiciones de trabajo en las escuelas rurales.

La movilización derivó también en un paro nacional y una jornada de duelo convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La despedida pública prevista para este miércoles volverá a reunir a la comunidad mientras continúan las pericias judiciales.

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