Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania (REUTERS)

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Rusia denunció este lunes un ciberataque masivo contra su aplicación de alertas de emergencia, diseñada para advertir a la población sobre posibles ataques con drones y otras amenazas, horas después de que Ucrania reportara una presunta intrusión en su propio sistema de alerta antiaérea. Ambos países se acusaron de sufrir interferencias informáticas en medio del fin de la tregua humanitaria más prolongada de la guerra, que concluyó el domingo tras la negativa de Moscú a extenderla, según Kiev.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que sus equipos trabajaban para resolver el ataque, que permitió a los responsables publicar información falsa en la aplicación destinada a advertir a los ciudadanos sobre posibles peligros. Las autoridades rusas no identificaron de inmediato a los responsables de la intrusión.

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Horas antes, Ucrania había informado que sospechaba que su sistema de alertas antiaéreas había sido comprometido después de que aparecieran avisos infundados sobre una supuesta amenaza radiológica. La Fuerza Aérea ucraniana advirtió sobre una posible interferencia hostil en la aplicación y descartó que existiera un peligro de radiación.

“La aplicación Air Alarm probablemente ha sido objeto de una interferencia hostil”, informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje. La institución agregó que “no existe amenaza de radiación”. Su portavoz, Yuriy Ignat, confirmó a la agencia AFP que la aplicación había sufrido un ataque informático.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania, conocido como SPRAVDI, atribuyó a Rusia el ciberataque contra su sistema de alertas. Moscú, por su parte, no señaló quién estaba detrás de la ofensiva contra su propia aplicación.

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Las autoridades rusas no identificaron de inmediato a los responsables de la intrusión (REUTERS)

Los incidentes informáticos se produjeron en un contexto de renovadas tensiones entre ambos países, después de que concluyera una pausa temporal en los combates en la región ucraniana de Kherson. El alto el fuego, que comenzó el martes anterior, había permitido una misión humanitaria en Oleshky, una ciudad bajo ocupación rusa.

“El alto el fuego, que estuvo vigente del 27 de octubre al 1 de noviembre, ha terminado”, afirmó Dmytro Lubinets, comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania.

El funcionario describió la pausa como “un paso importante en nuestros esfuerzos humanitarios conjuntos” con Rusia. La tregua había sido promovida por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y representó una interrupción excepcional de los enfrentamientos en esa zona del frente.

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Tras el fin del acuerdo, el gobernador de Kherson, Oleksandr Prokudin, pidió a los habitantes de la región que extremaran las precauciones y prestaran atención a las advertencias oficiales. “Respondan de inmediato a las alertas sobre ataques rusos”, instó a la población.

El alto el fuego, que comenzó el martes anterior, había permitido una misión humanitaria en Oleshky, una ciudad bajo ocupación rusa (REUTERS)

La invasión rusa a gran escala comenzó en febrero de 2022 y provocó una destrucción considerable en el este y el sur de Ucrania. El conflicto dejó cientos de miles de militares y civiles muertos y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares.

En paralelo, las negociaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos tienen previsto reanudarse este mes, después de permanecer prácticamente paralizadas desde que Washington e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán en febrero.

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(Con información de AFP)