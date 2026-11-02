Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos a 30 días

Las TNA para plazos fijos online a 30 días van del 16 al 24 por ciento. Con una inversión de un millón de pesos, el rendimiento mensual oscila entre $13.150,68 y $19.726,03 en un mes

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Algunos bancos mejoraron sus tasas respecto al mes pasado. (Franco Fafasuli)
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Quienes quieran colocar pesos en un plazo fijo online a 30 días se encuentran, al comenzar noviembre, con una oferta de tasas muy variada. Según el relevamiento público del Banco Central (BCRA), la tasa nominal anual (TNA) que pagan los bancos va del 16% al 24%, una diferencia que se traduce en varios miles de pesos por cada millón invertido durante un mes.

La TNA es la tasa que publican las entidades y sobre la que se calcula el interés. Los datos permiten separar la oferta en dos grandes universos: los diez bancos con mayor volumen de depósitos y el resto de las entidades. En el primer grupo, las tasas van del 16% al 21%. En el segundo, el piso es 18,5% y el techo llega al 24%. Es decir, las entidades más chicas pagan, en promedio, tasas más altas que las más grandes.

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En términos de rendimiento, la brecha entre el extremo inferior y el superior es de $6.575,35 mensuales por cada millón de pesos invertido. El menor retorno corresponde al Banco Patagonia, con $13.150,68 (tasa del 16%), y el mayor a las entidades que pagan 24%, con 19.726,03 pesos.

Los bancos con mayor volumen de depósitos

Dentro del grupo de los diez bancos más grandes, el Banco Provincia ofrece la tasa más alta: 21%, que equivale a un rendimiento de $17.260,27 al cabo de 30 días invirtiendo un millón de pesos. Lo siguen el Macro, con 19,5% y un rendimiento de $16.027,40, y el Banco Nación, con 19,25% y $15.821,92. Estas tres entidades son las únicas del grupo que superan el 19%.

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En un escalón intermedio aparecen Credicoop, Galicia e ICBC. El primero paga una TNA de 18,5%, que deja $15.205,48 por millón en un mes. Galicia ofrece 18,25%, con una ganancia de $15.000,00 exactos, y el ICBC 17,9%, con $14.712,33 de retorno luego de 30 días.

Más abajo en la escala están el Santander Río, con 17,5% y $14.383,56, y el BBVA y el Banco Ciudad, que coinciden en una TNA de 17% y en un rendimiento de 13.972,60 pesos. Cierra el grupo el Banco Patagonia, con la tasa más baja de todo el relevamiento: 16%, que equivale a 13.150,68 pesos de rendimiento mensual, siempre hablando de una inversión de un millón de pesos. La diferencia entre el Banco Provincia, que lidera este segmento, y el Patagonia es de $4.109,59 por mes.

Las entidades que pagan más

Entre el resto de los bancos se concentran las tasas más altas. Cuatro entidades ofrecen una TNA de 24%: Banco Bica, CMF, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba. En los cuatro casos, el rendimiento mensual de un millón de pesos es de $19.726,03, unos $2.465,76 más que lo que paga el Banco Provincia, la opción más alta entre los grandes.

Un poco por debajo se ubican Meridian, con 23,75% y $19.520,55, y Banco Mariva, con 23,5% y $19.315,07. Luego aparecen Banco del Sol y Voii, que pagan 23% y generan $18.904,11, y el Banco de Comercio, con 22,5% y $18.493,15 de rendimiento mensual.

Las tasas intermedias

Otro grupo de entidades se mueve en una franja de entre 20% y 21,5 por ciento. Una es Bibank, que ofrece 21,5%, con un rendimiento de $17.671,23 por 30 días. Banco Masventas paga 21%, que equivale a $17.260,27, el mismo monto que el Banco Provincia. Les siguen el Banco de la Provincia de Córdoba, con 20,75% y $17.054,79, el Banco del Chubut, con 20,5% y $16.849,32, y Banco Dino, con 20% y $16.438,36 de rendimietno mensual por un depósito de un millón de pesos.

Por último, hay entidades del grupo de “resto de los bancos” cuyas tasas son similares a las de los bancos más grandes. El Banco Hipotecario ofrece 19,5%, con un rendimiento de $16.027,40 en el ejemplo analizado, igual al del Macro. Por su parte, Comafi, Banco Julio y el Banco Provincia de Tierra del Fuego pagan 19%, lo que deja $15.616,44 por cada millón. Y el Banco de Formosa, con 18,5%, rinde $15.205,48, lo mismo que Credicoop.

Los valores corresponden a las tasas vigentes al comienzo de noviembre para plazos fijos online a 30 días y pueden modificarse a lo largo del mes.

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