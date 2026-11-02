“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

El presidente xeneize fue irónico y dijo que el arquero Montero tuvo uno de los partidos "más tranquilos" desde que llegó al club

Guardar

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, consideró que el equipo “fue justo ganador” en el Superclásico que su equipo ganó 1-0 ante River Plate en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. “Es complicado decir que se ganó un clásico jugando bien. Termina siendo muy parejo, peleado, pero creo que Boca mereció el triunfo”, sostuvo el dirigente.

Riquelme destacó el control que ejerció su equipo durante los noventa minutos, pese a la falta de contundencia en el último metro. “No hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca. Nuestro arquero hoy tuvo el partido más tranquilo desde que está en nuestro arco”, señaló, en referencia al funcionamiento defensivo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

PUBLICIDAD

El partido estuvo marcado por dos expulsiones en el equipo visitante. El árbitro Nicolás Ramírez envió a los vestuarios a Lucas Martínez Quarta, a los ocho minutos, tras una revisión del VAR, y a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, por lo que el Millonario terminó el encuentro con nueve jugadores.

Consultado sobre la validez de las decisiones arbitrales, Riquelme fue categórico. “La expulsión es expulsión. El nueve se va para el arco y es situación clara de gol, es expulsión, no importa en qué minuto sea. El atacante se va con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara, fui jugador de fútbol”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente de Boca Juniors aseguró que la roja al central de River Plate estuvo bien sancionada y que no importa si ocurre a los siete minutos o a los 70

El dirigente explicó además cómo repercutió la inferioridad numérica de River en el desarrollo del juego. “La expulsión nos dio más de adueñarnos de la pelota, no éramos claros, pero el partido era nuestro. Cuando está la expulsión y ellos sacan al delantero nos da más tranquilidad. Puede que no fuimos muy claros, pero a partir del gol de Di Lollo el partido se puso a nuestro favor”, agregó, en relación con el tanto convertido por Lautaro Di Lollo a los 26 minutos.

Sobre los reclamos del Millonario por el arbitraje, Riquelme restó valor a las quejas del rival. “Siempre el que pierde va a pedir, es así. Nosotros estamos contentos, ganamos y conseguimos algo importante, que es estar en la Copa Libertadores nuevamente. Tenemos ilusión para el último partido. El fútbol argentino tiene mucho de eso, cuando no ganás culpamos al árbitro”, expresó.

PUBLICIDAD

El presidente xeneize se refirió también al rendimiento individual de sus futbolistas, en particular al colombiano Sebastián Villa, autor del centro que derivó en el gol de Di Lollo. “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino para mí. El semestre pasado ganamos muchos partidos de pelota parada. Paredes es extraordinario y golpea muy bien la pelota. Villa tiró el centro en los últimos tres goles”, detalló.

Riquelme también defendió el nivel de sus delanteros ante las críticas del entorno. “No estoy de acuerdo con que nuestros delanteros no estén en un buen momento, tenemos la suerte de que Villa, Flores y Merentiel son grandes jugadores”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sobre el capitán Leandro Paredes, que continúa en recuperación física, el dirigente remarcó el esfuerzo realizado pese a las limitaciones. “Leandro hoy volvió a ganar el clásico, y ha jugado a un 30 por ciento de todo lo que puede jugar él, está con una carga física muy grande, está jugando porque es hincha, ama al club y es el capitán del equipo, tiene mucha ilusión, se merece ganar, ojalá lo pueda conseguir”, expresó Riquelme.

El resultado le permitió a Boca ganar tres Superclásicos consecutivos, una marca que el club no alcanzaba desde hacía más de treinta años. “No es menor ganar tres clásicos seguidos, nos da mucha felicidad e ilusión también”, afirmó el presidente, quien también reivindicó el nivel de compromiso del plantel a lo largo de la temporada: “El compromiso de todos fue muy grande, tanto adelante en el medio como en la defensa. Enfrentamos a un equipo de mucha clase, pero Boca fue superior y ganó”.

PUBLICIDAD

Riquelme remarcó la carga de partidos que asumió el plantel a lo largo del año, que incluyó la Copa Argentina y un cruce ante el Real Madrid. “Boca comenzó a competir antes que el resto, estamos jugando Copa Argentina y el resto de los que pelean no tienen tantos partidos. Los chicos llevan un tiempo bastante importante y necesitan ganar”, sostuvo.

El dirigente también defendió al cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena ante las versiones sobre su continuidad luego de que la pusiera en duda si no logra un título este semestre. “Tiene contrato con nosotros, por qué quieren echar a los técnicos. Tenemos que pensar solo en el partido que viene”, señaló.

PUBLICIDAD

Con el triunfo, Boca recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos y selló su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El próximo compromiso del equipo será por la Copa Argentina, ante Banfield. “Ahora tenemos que pensar en Defensa, después descansaremos y pensaremos en el siguiente partido. Pensando así daremos pelea”, concluyó Riquelme, quien invitó a los jugadores a disfrutar del triunfo antes de retomar los entrenamientos. “Hoy tienen que comer asado, el que se tiene que tomar una cerveza o un vino, que lo haga. Se ganó un Superclásico, hoy la mitad del país ganó Boca”, cerró.