Crimen y Justicia

Secuestraron éxtasis, ketamina, mdma y marihuana en una fiesta electrónica en Córdoba

El operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizó en un complejo de la ruta E55 en la localidad de San Roque

Un oficial uniformado junto a un perro detector K-9 que inspecciona paquetes de botellas de agua y latas de bebidas
La Fuerza Policial Antinarcotráfico concretó veintitrés procedimientos positivos durante una fiesta electrónica en San Roque. (Ministerio Público de Córdoba)
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Durante una fiesta electrónica realizada en San Roque, Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 23 procedimientos positivos en el marco de un operativo preventivo dispuesto dentro y en los alrededores del complejo de eventos.

El despliegue tuvo como resultado el secuestro de comprimidos de éxtasis, MDMA, ketamina y dosis de marihuana. Las intervenciones se realizaron en un predio situado sobre la ruta provincial E55, una vía de acceso relevante para la localidad cordobesa.

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La acción reunió a investigadores de la Dirección General de Investigaciones Antinarcotráfico (DGIA) y a efectivos de los equipos operativos C.I.E. y K-9. La presencia de esas áreas permitió combinar controles a los asistentes con tareas específicas de detección durante el desarrollo del encuentro.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la realización de controles preventivos en eventos masivos forma parte de las tareas asignadas a los cuerpos especializados en la investigación y persecución del narcotráfico.

Un agente uniformado inspecciona junto a un perro negro una hilera de baños químicos portátiles colocados sobre el césped
Los agentes incautaron comprimidos de éxtasis, MDMA, ketamina y marihuana en un predio situado sobre la ruta provincial E55. (Ministerio Público Córdoba)

No es raro en distintas localidades de la provincia de Córdoba esta serie de operativos en fiestas electrónicas. A fines del mes de julio pasado, una multitud se congregó en un evento de estas características sobre la calle Mauricio Yadarola de la ciudad capital. El evento se vio interrumpido cuando la FPA desplegó un amplio operativo de seguridad y prevención.

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La intervención, planificada como parte del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, buscó reforzar los controles en eventos masivos y proteger la salud pública frente al consumo de sustancias ilícitas.

Equipos tácticos e investigativos de la FPA participaron en la operación, que se extendió durante toda la jornada y resultó en 74 procedimientos positivos. Los agentes, distribuidos estratégicamente en los accesos, zonas comunes y áreas de mayor circulación, inspeccionaron a asistentes y recintos internos de la fiesta. La acción coordinada incluyó la colaboración de la División K-9, cuyos perros adiestrados recorrieron baños y barras para intensificar la detección de estupefacientes.

Según lo informado también por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado fue el secuestro de diversas dosis de cocaína, tussi, ketamina, MDMA, éxtasis, popper y marihuana. La incautación de estas sustancias confirma la presencia de diferentes drogas sintéticas y tradicionales en el circuito nocturno cordobés, así como la variedad de estupefacientes que circulan en este tipo de eventos. El operativo fue supervisado bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene vigente un protocolo de actuación intensiva en fiestas electrónicas.

Durante el operativo, la División K-9 tuvo un rol central. Los perros rastreadores, entrenados especialmente para la detección de narcóticos, realizaron búsquedas minuciosas en baños, barras y sectores de descanso.

El despliegue de recursos logísticos y humanos respondió a la preocupación de las autoridades por el aumento en el uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. La FPA indicó que parte de la estrategia consiste en la irrupción sorpresiva y coordinada, con el fin de desalentar tanto el consumo como la distribución de estupefacientes en estos encuentros.

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