El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar (REUTERS)

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Los precios internacionales del petróleo cayeron más del 3% este lunes, mientras funcionarios de Irán y Qatar mantuvieron conversaciones por tercer día consecutivo para impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán. El crudo Brent retrocedió un 3,2%, hasta los 109,75 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó un 3,3%, hasta los 100,69 dólares.

A primeras horas del lunes, los futuros del Brent perdieron 3,68 dólares por barril, mientras que los del WTI retrocedieron 3,43 dólares. La caída se produjo después de que el Brent cerrara octubre en su nivel más alto en seis meses, en medio de la preocupación por una posible intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán tras las elecciones de medio término del martes en Estados Unidos.

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“El petróleo está experimentando un retroceso técnico esta mañana tras las fuertes ganancias de la semana pasada”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade. “Las persistentes esperanzas de algún tipo de progreso diplomático, sumadas a la ausencia de una escalada militar significativa durante el fin de semana, han atenuado, por ahora, la presión inmediata sobre los precios”, agregó.

Sin embargo, el mercado permanece atento a la posibilidad de que la retórica en torno a Irán se intensifique y empuje al Brent hacia los 120 dólares por barril después de las elecciones de medio término, advirtió Waterer.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el domingo que el objetivo de las conversaciones, que describió como “en curso y en progreso”, era continuar las consultas con los mediadores cataríes. Además, afirmó que Teherán estaba preparado “tanto para la defensa como para la diplomacia”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS)

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial. Estos incidentes elevan los costos de la energía y del transporte marítimo.

En octubre, Arabia Saudita aumentó sus exportaciones de crudo respecto de septiembre, pese a los ataques contra su infraestructura energética por parte de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, según informaron dos de las tres empresas de seguimiento de buques.

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Los analistas de ING advirtieron sobre los riesgos de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán y señalaron que la evolución reciente de las cotizaciones refleja la preocupación de los mercados.

“La evolución de los precios del petróleo en las últimas semanas refleja un mercado que se prepara cada vez más para la posibilidad de que aumenten las hostilidades entre Estados Unidos e Irán”, indicaron en una nota para sus clientes.

“Si las elecciones de mitad de mandato transcurren sin huelgas ni acuerdos, la pregunta clave es si el mercado seguirá descontando una prima de riesgo geopolítico sustancial o si esa prima comenzará a desaparecer gradualmente”, agregaron.

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Las negociaciones se desarrollan en un contexto de ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial (EFE)

Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), entre ellos Rusia, decidió el domingo mantener sin cambios sus objetivos de producción para diciembre.

La decisión confirmó las expectativas de que el grupo no introduzca nuevos ajustes en su política de producción hasta el próximo año, mientras continúa afrontando las interrupciones de las exportaciones derivadas de la guerra con Irán.

(Con información de REUTERS)