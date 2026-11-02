Comienza el juicio por la muerte de Gonzalo Siquier, el nene de 7 años atropellado por un motociclista en Puerto Madero

Gonzalo Ian Naveiro Siquier tenía 7 años cuando fue atropellado en Puerto Madero

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Este lunes, comenzará en los tribunales porteños el juicio oral contra Mauro Ezequiel Silva, acusado de atropellar y matar a Gonzalo Ian Naveiro Siquier, de 7 años, y escapar del lugar. La Fiscalía sostiene que el motociclista circulaba a más de 110 kilómetros por hora en una avenida de Puerto Madero donde la velocidad máxima era de 40.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Capital Federal, integrado por la jueza Cinthia Oberlander y los magistrados Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat. El fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi representará al Ministerio Público Fiscal.

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Tal como anticipó Infobae hace casi dos meses, Silva, de 34 años, llega al proceso detenido y acusado de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé una pena de entre ocho y 25 años de prisión. La imputación plantea que el acusado conocía el riesgo que implicaba su forma de conducción y, aun así, siguió adelante sin evitar un desenlace fatal.

La primera audiencia tendrá como una de sus protagonistas a Florencia Ayelén Siquier, madre del niño, quien deberá declarar frente al tribunal. También están previstas jornadas para el 4, el 25 y el 27 de noviembre, en las que se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación y los testimonios de las personas que estuvieron en el lugar.

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Mauro Ezequiel Silva está detenido y acusado de homicidio simple con dolo eventual

Cómo fue el choque en el que murió Gonzalo Siquier

El hecho ocurrió poco después de la medianoche del 23 de enero de 2025, cuando Gonzalo volvía a su casa de Lanús junto con su familia. Habían salido a cenar en la zona de la Costanera.

El niño caminaba acompañado por su madre, la pareja de ella, sus hermanos, un primo adolescente y una amiga de la familia. El grupo se dirigía hacia una parada de colectivos cuando llegó a la avenida Intendente Hernán M. Giralt, entre los bulevares Macacha Güemes y Azucena Villaflor.

La familia había salido a celebrar que Florencia Siquier, madre de Gonzalo, había conseguido trabajo

Según la acusación, la familia inició el cruce por la senda peatonal con el semáforo habilitado. En ese momento, una motocicleta Kawasaki Z900 ABS pasó a gran velocidad por la zona. La investigación sostiene que Silva primero avanzó en sentido sur-norte, cruzó un semáforo en rojo y luego hizo un giro en U para retomar la marcha en sentido contrario.

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Los peritajes incorporados al expediente estimaron que la moto circulaba a aproximadamente 111 kilómetros por hora, casi tres veces por encima de la máxima autorizada en ese tramo. Una reconstrucción de Ingeniería Vial estableció que el vehículo recorrió 53,20 metros en 1,72 segundos antes del impacto.

Gonzalo cruzaba tomado de la mano de Carla Antonella Aiello Méndez, amiga de su madre, cuando fue embestido. Para la Fiscalía, el conductor no frenó ni hizo una maniobra para esquivarlo. Tras el choque, siempre de acuerdo con la acusación, continuó su recorrido sin detenerse para asistir al niño.

Luego del impacto, un automovilista que circulaba por el lugar ofreció trasladar al niño al Hospital Argerich. El menor llegó con vida al centro de salud, pero murió poco después a causa de las lesiones sufridas.

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La causa de muerte fue establecida como un cuadro de politraumatismos, contusión polivisceral y hemorragia interna. La investigación judicial se inició durante esa misma madrugada con el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona de Puerto Madero.

El niño fue trasladado al Hospital Argerich tras el choque, pero murió por las graves heridas

Las imágenes permitieron reconstruir parte del trayecto de la moto antes y después del hecho. A esos registros se sumaron testimonios de personas vinculadas a un encuentro de motociclistas que se había realizado aquella noche y datos obtenidos de comunicaciones telefónicas.

Uno de los elementos que orientó la pesquisa fue la referencia a un grupo de WhatsApp llamado “Los Diablos”, integrado por motociclistas. De acuerdo con el expediente, esa información permitió identificar una línea telefónica vinculada a Silva y contrastarla con las imágenes y los movimientos del dispositivo en la zona del choque.

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La moto fue secuestrada durante un allanamiento realizado en una vivienda de Villa Ballester, partido de San Martín. El acusado fue detenido cinco días después del episodio y quedó a disposición de la Justicia.

En el requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que el acusado debía prever que circular a esa velocidad, cruzar un semáforo en rojo y realizar una maniobra prohibida en una zona urbana podía provocar la muerte de un peatón.

La querella, encabezada por la abogada Adriana Biera, acompañará a la familia durante el debate. La declaración de la madre de Gonzalo abrirá una etapa central de un proceso en el que el tribunal deberá valorar las pericias, las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y los testimonios reunidos desde enero de 2025.

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