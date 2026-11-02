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Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

A los 23 años, el corredor se impuso en General Roca con Toyota Gazoo Racing y contó que sintió a su madre, fallecida en 2010, acompañándolo durante cada vuelta del circuito

Valentín Yankelevich conquistó su primera carrera en el TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de General Roca con un Toyota Corolla Cross
Valentín Yankelevich conquistó su primera carrera en el TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de General Roca con un Toyota Corolla Cross
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Valentín Yankelevich ganó este domingo su primera carrera en el TC2000, a los 23 años, en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, y le dedicó el triunfo a su madre, la actriz Romina Yan, fallecida en 2010. El piloto se impuso al volante de su Toyota Corolla Cross GR-S, del equipo Toyota Gazoo Racing, en lo que fue su décima presentación en la categoría durante su temporada debut.

Había largado tercero y superó a los dos rivales que tenía por delante en la primera vuelta, para tomar el liderazgo y sostenerlo hasta la bandera a cuadros. Lo acompañaron en el podio sus compañeros de equipo Matías Rossi y Emiliano Stang, en un resultado que significó un 1-2-3 para la escudería conducida por Darío Ramonda.

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Después de la carrera, Yankelevich contó que sintió la presencia de su madre durante toda la competencia. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, relató. Cuando restaban tres vueltas para el final, volvió a dirigirse a ella: “Por favor, no me abandones, vamos que llegamos”.

El piloto dedicó el triunfo a su madre, Romina Yan, y expresó que sintió su presencia a lo largo de la competencia
El piloto dedicó el triunfo a su madre, Romina Yan, y expresó que sintió su presencia a lo largo de la competencia

El piloto compartió además una publicación en su cuenta de Instagram, @valenyan_, donde agradeció a todo el equipo Toyota Gazoo Racing “por el gran auto de hoy, pero sobretodo por levantarme cada vez que caímos este año”. También dedicó palabras a su familia, su novia y sus amigos, “que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”, y cerró el posteo con un mensaje para su madre: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. El carrusel de fotos incluyó imágenes del festejo en el podio, con el equipo celebrando entre espuma y aplausos.

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Yankelevich debutó en la categoría en abril de 2025 junto al equipo Axion Energy Sport, oportunidad en la que terminó sexto en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, acompañado por su abuelo y el actor Nicolás Vázquez. En marzo de 2026 dio un salto en su carrera al sumarse a Toyota Gazoo Racing, con el que debutó en el circuito callejero del Parque de la Ciudad y terminó tercero ante 70.000 espectadores.

La escudería Toyota Gazoo Racing completó el podio con Matías Rossi y Emiliano Stang bajo la conducción de Darío Ramonda
La escudería Toyota Gazoo Racing completó el podio con Matías Rossi y Emiliano Stang bajo la conducción de Darío Ramonda

El camino hacia la victoria de General Roca no estuvo exento de dificultades. “Se empezó a pegar en el palo este año en algunas carreras. Pensé que no llegaba más”, reconoció el piloto después del triunfo. También admitió que la consagración tuvo un significado que excede lo deportivo: “Era importante para mí demostrarme a mí mismo que me merezco estar donde estoy, que me merezco el lugar, que no tengo solo un apellido”.

Esa frase remite al peso de crecer como nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, en una familia estrechamente ligada a la historia de la televisión argentina. El joven explicó alguna vez cómo surgió su vocación por el automovilismo: contó que fue su abuelo quien, en una charla clave, le preguntó qué lo hacía feliz, en un momento en que estudiaba una carrera que no lo convencía.

La dedicatoria a su madre llegó pocas semanas después de que Valentín Yankelevich hiciera pública una denuncia contra su padre, Darío Giordano, por violencia física y psicológica sufrida durante su infancia. “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató el piloto, que describió episodios de maltrato constante hasta que, a los 12 años, se fue a vivir con su abuelo materno tras un proceso judicial que le otorgó la tenencia definitiva.

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