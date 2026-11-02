Cultura

La belleza de la semana: retrato de Gabriele Münter, de ser pionera a pasar al olvido por ser la "amante de Kandinsky"

Fue cofundadora de Der Blaue Reiter y compañera de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, pero vivió a su sombra durante años. Sin embargo, a ella se le debe que hoy sobreviva gran parte de la obra del artista ruso

Pintura de un rostro femenino con sombrero oscuro y pinceladas visibles en tonos marrones, verdes y rosados sobre fondo claro
Autorretrato (1909-10), de Gabriele Münter (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid)
Guardar

¿Qué tienen en común Camille Claudel, Margaret Keane, Lee Krasner, Dora Maar, Gerda Taro, Jo Nivison y Clara Schumann? Fueron artistas innovadoras, que rompieron los moldes de su época, pero quedaron relegadas, a la sombra, de sus parejas: Auguste Rodin, Walter Keane, Jackson Pollock, Pablo Picasso, Robert Capa, Edward Hopper y Robert Schumann, respectivamente.

A esa lista se puede (y debe) sumar a la pintora alemana Gabriele Münter, integrante fundadora de Der Blaue Reiter, quien después de una trayectoria marcada por su independencia creativa, en la que pasó de la fotografía a la pintura, quedó escondida detrás del mote de “amante de Wassily Kandinsky”, con quien tuvo relación de 12 años.

PUBLICIDAD

Münter nació en Berlín en 1877, fue la menor de cinco hijos de una familia protestante acomodada y recibió el respaldo de sus padres para dedicarse al arte, pese a que las mujeres apenas encontraban reconocimiento social para hacerlo. Había que ser valiente, en ese sentido, porque el futuro se ataba a un posible ostracismo.

“Ya de niña practicaba con el lápiz y, especialmente, siempre dibujaba rostros”, recordó la artista. “No intentaba representar acontecimientos y acciones. En una persona me fascinaba solo la permanencia de la apariencia: la forma en que se expresaba la esencia”.

Fotografía en blanco y negro de tres mujeres con vestidos largos claros, sombreros ornamentados y sombrillas en una acera urbana
"Tres mujeres con sus mejores galas dominicales", Marshall, Texas (19 de junio de 1900) (Fundación Gabriele Münter y Johannes Eichner, Múnich)

Cuando su padre murió, tenía nueve años y su madre, antes de que cumpliera 20. Y ya a esa edad estudiaba en el taller de Ernst Bosch en Düsseldorf y luego asistió a la Escuela de Mujeres de esa ciudad. En 1898, tras recibir una herencia junto con una de sus hermanas, viajó a Estados Unidos, donde sus padres habían residido antes de que nacieran sus hijos.

PUBLICIDAD

Las hermanas recorrieron el país durante dos años y pasaron períodos prolongados en Missouri, Texas y Arkansas. Durante aquel viaje, Münter obtuvo una cámara Kodak con la que registró escenas callejeras, retratos informales, paisajes y naturalezas muertas.

La artista no consideraba aquellas fotografías como arte, aunque el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Solomon R. Guggenheim destacaron su importancia para comprender su inventiva anterior al encuentro con Kandinsky, su facilidad para pasar de un medio a otro y su voluntad de experimentar.

La exposición 'Gabriele Münter. La gran pintora expresionista', que se ha presentado este lunes en el museo Thyssen (Madrid). EFE/ Blanca Millez
De la exposición 'Gabriele Münter. La gran pintora expresionista', en el museo Thyssen en 2024 (EFE/ Blanca Millez)

Marta Ruiz del Árbol, curadora de una exposición del Thyssen, señaló que la experiencia con aquella cámara portátil, entre 1898 y 1900, fue decisiva para su desarrollo como artista profesional: “Estas fotos me han ayudado a comprender muchas de sus principales características artísticas, pero también la importancia de sus orígenes como hija de inmigrantes alemanes que habían regresado a Alemania durante la Guerra Civil estadounidense, o su posición como mujer que buscaba independencia”.

En 1902, ingresó en una asociación y academia artística progresista fundada un año antes por Kandinsky, Rolf Niczky, Waldemar Hecker y Wilhelm Hüsgen, en Munich, donde se admitían alumnas, algo poco frecuente, tomando clases de escultura con Hüsgen y pintura con Kandinsky.

Entonces, ya tenía 25 años y Kandinsky, recién llegado desde Rusia, 36, y seguía casado con Anna Chimiakina. Entonces, el director de la escuela le dijo: “No se le puede enseñar nada. Lo tiene todo de nacimiento. Lo único que puedo hacer por usted es preservar y cuidar su don para que no se le adhiera nada equivocado”.

Pintura de una mujer de cabello castaño recogido, con blusa blanca de lazo verde claro sobre un fondo azul oscuro
Retrato de Gabriele Münter, de 1905, por Vasili Kandinsky (Kandinsky Bildnis Gabriele Münter)

La relación entre ambos se volvió sentimental en 1903 y también alimentó un intercambio artístico. En diferentes fotografías se los obeserva a ella pintando al aire libre y a él trabajando en el jardín que compartían.

Kandinsky mantuvo, sin embargo, sus vínculos con Chimiakina, a quien conocía desde la infancia y quien a veces viajaba desde Rusia para reunirse con él en Alemania. La situación dejó a Münter aislada y sus hermanas le aconsejaron terminar aquella relación.

Los viajes ofrecieron a la pareja un espacio de libertad y trabajo compartido: recorrieron Italia, los Países Bajos, Francia y Túnez, mientras obras como Callejón de Túnez, de 1905, mostraban el interés de Münter por la luz, el color y los lugares que visitaba.

Gabriele Münter
“Jawlensky y Werefkin” (1909), una pintura al óleo sobre cartón (Galería Lenbachhausm, en Múnich)

Münter hablaba alemán e inglés desde temprano y posteriormente aprendió al menos francés, danés y sueco; también vivió durante períodos de su vida en Francia, Escandinavia y Túnez.

Regresó a Múnich en 1908 y, junto con Kandinsky, visitó Murnau, en las estribaciones de los Alpes bávaros. Allí compró una casa con la herencia de sus padres en 1909, vivienda conocida hoy como la Casa Münter y convertida en punto de encuentro de artistas.

Kandinsky dirigía entonces la Nueva Asociación de Artistas de Múnich, antecedente de Der Blaue Reiter, y ambos decoraron la casa con motivos folclóricos pintados sobre las paredes, y el artista ruso se divorció de su primera esposa en 1910.

Fotografía en blanco y negro de una mujer con vestido largo y collar que apoya la mano sobre el respaldo de una silla
La pintora expresionista Gabriele Münter, alrededor de 1903

Münter conservó un lenguaje figurativo y gráfico propio mientras Kandinsky avanzaba hacia otros intereses formales. “Nunca prescindiré por completo de la naturaleza. A fin de cuentas, no se puede competir con Dios”, afirmó al final de su vida.

En 1906, cuando la pareja llegó a París, Münter decidió alquilar una vivienda en las afueras de la ciudad y permanecer allí después de que Kandinsky se mostrara inquieto por el predominio del impresionismo. Estudió con Théophile Steinlen, pintor y grabador del Art Nouveau, y aprendió a trabajar el linóleo, un medio acorde con su capacidad para reducir el mundo a formas definidas.

Kandinsky y Franz Marc fundaron oficialmente Der Blaue Reiter en Múnich en 1911. El grupo reunió, entre otros, a Münter, Maria Marc, August Macke, Alexej von Jawlensky y Marianne von Werefkin, y ella colaboró en la organización de sus exposiciones de 1911 y 1912.

Pintura con varias personas y un perro negro a bordo de un bote de remos sobre un lago, con colinas verdes y montañas azules al fondo
"Navegando", de 1910, representó a Kandinsky erguido en un bote de remos, conducido por una mujer que aparece de espaldas y podría ser la propia Münter

La posición de la pintora era compleja: no estaba casada con Kandinsky y desarrollaba su carrera junto a un artista de mayor fama. En Navegando, de 1910, representó a Kandinsky erguido en un bote de remos, conducido por una mujer que aparece de espaldas y podría ser la propia Münter.

El estallido de la Primera Guerra Mundial precipitó el final de la relación. Kandinsky tuvo que abandonar Alemania en 1914 y huyó a Suiza; Münter lo siguió, pero él continuó solo hacia Moscú. Se reencontraron brevemente en Estocolmo en 1916, antes de que Kandinsky regresara a Rusia en marzo de aquel año, en el que fue su último encuentro.

En Estocolmo, Münter pintó en 1917 Futuro (Mujer en Estocolmo), un retrato de una mujer que mira de frente desde el lienzo. Años después supo que Kandinsky se había casado ese mismo año con Nina Andreevskaya, 27 años menor que él.

Pintura de una persona con cabello corto frente a una ventana con cortinas rojas, flores amarillas en un florero y edificios de fondo
De 1917 "Futuro (Mujer en Estocolmo)" (Museo Solomon R. Guggenheim)

Al concluir la guerra, Kandinsky reclamó mediante un abogado sus pertenencias y obras de arte que permanecían en la casa de Murnau. Las versiones difieren acerca de si le ofreció algunas pinturas como compensación o si ella las conservó por decisión propia.

La producción de Münter se redujo durante un tiempo, pero no terminó. De 1929 data Dama en un sillón, escribiendo, y en 1934 realizó retratos de niños dormidos, además de escenas de mujeres que leen, escuchan o descansan y paisajes de colores intensos que incorporaban construcciones contemporáneas e industrialización.

Pintura de un lago entre montañas con casas de techos rojos, árboles de varios colores y un animal cuadrúpedo blanco en una colina verde
"Staffelsee en otoño", óleo pintado alrededor de 1923

Münter conoció al historiador del arte Johannes Eichner en 1927 y vivió con él en la casa de Murnau durante los años de la guerra. Allí escondió en el sótano pinturas de Kandinsky, pese al riesgo personal y a los registros realizados en la vivienda, que no detectaron las obras.

A los 80 años, donó aquellas pinturas a la Galería Municipal de Múnich. Murió en Murnau a los 85 años, en 1962, después de haber convertido su casa en un refugio para artistas y en el lugar desde el que preservó una parte decisiva de la producción de Kandinsky.

Temas Relacionados

Gabriele MünterLa belleza de la semanaarte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

“Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad”, dice Jorge Fernández Díaz. Pero en *El hombre que quería matar a Pérez Reverte* —con la CIA, el mileísmo y el escritor español de por medio— la ficción puede sonar verdadera

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

El gran orfebre argentino fundió restos de municiones del conflicto de 1982 en una pieza de oro, plata y bronce destinada al pontífice. “Mi familia le ha hecho un cáliz a cada uno de los papas que hubo desde hace 150 años hasta hoy”, afirma

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

La neurociencia que explica por qué una canción nos define más de lo que creemos

Un libro de Susan Rogers y Ogi Ogas propone que la conexión con la música responde a un perfil individual, moldeado por la arquitectura cerebral, la historia personal y las asociaciones emocionales de cada oyente

La neurociencia que explica por qué una canción nos define más de lo que creemos

Roy Lichtenstein más allá del pop: militarismo, deseo y cuerpos mecánicos

La muestra del Museo Whitney conecta la formación del pintor con las claves visuales que definieron su obra. Algunos detalles de esa historia permanecen ocultos hasta entrar a las salas

Roy Lichtenstein más allá del pop: militarismo, deseo y cuerpos mecánicos

El fundador de Malba, Eduardo Costantini, reconocido en Nueva York por su aporte cultural

La Hispanic Society otorgó la Medalla Sorolla al fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde también fueron homenajeados Gloria y Emilio Estefan y Oscar de la Renta

El fundador de Malba, Eduardo Costantini, reconocido en Nueva York por su aporte cultural

DEPORTES

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly

Quiénes son los tenistas argentinos que se presentan en el último Masters 1000 de la temporada en París

Tras el 15° puesto de Colapinto en el GP de México, así quedaron las tablas de la Fórmula 1: a cuánto quedó Alpine de Racing Bulls

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

Este año 500 armas de fuego y 40 mil municiones han sido retiradas de las calles panameñas

El niño guatemalteco que escapó de balaceras y venció a 800 rivales para obtener pruebas en el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid