Guerra, tasas y riesgo país: qué efectos pueden tener en la Argentina las elecciones de medio término de Estados Unidos

Este martes 3 de noviembre se definen las elecciones de medio término en Estados Unidos

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Este martes 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes -equivalente a Diputados- y un tercio del Senado. El resultado podría tener consecuencias concretas para la Argentina en materia de tasas, petróleo, aranceles y respaldo político a Javier Milei, en un momento en que el riesgo país tocó el viernes los 791 puntos, su nivel más alto desde octubre de 2025.

El contexto en el que llega la elección es inusual: una guerra entre Estados Unidos e Irán que ya lleva ocho meses, una Reserva Federal que volvió a subir tasas, rendimientos de largo plazo en máximos desde 2002 y una política arancelaria del presidente Donald Trump que sufrió reveses judiciales pero sigue en pie. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cada uno de esos frentes tiene consecuencias distintas para la Argentina según quién controle el Congreso a partir del 3 de enero.

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El primer eje es el conflicto bélico. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el 28 de febrero y ya lleva ocho meses, mantuvo el precio del crudo Brent por encima de los USD 100 durante la mayor parte del año —al cierre de esta nota cotizaba en torno a los USD 114 el barril— y transformó el mapa energético global. El cierre parcial del Estrecho de Ormuz obligó a refinadores de Japón, Corea del Sur, China y el sudeste asiático a buscar proveedores alternativos, y la Argentina fue uno de los principales beneficiarios.

La producción nacional de petróleo alcanzó en septiembre un récord histórico de 973.700 barriles diarios, según datos de la Secretaría de Energía, a solo 26.300 barriles del umbral del millón que hasta hace pocos meses las principales consultoras ubicaban recién en 2027 o 2028. El motor de ese crecimiento es Vaca Muerta, la formación no convencional de Neuquén, que en septiembre aportó 698.500 barriles diarios —el 71,7% del total nacional— y encadena récords mes a mes.

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El superávit energético acumulado ya supera los USD 9.400 millones en lo que va del año, impulsado en parte por el alza del petróleo tras la guerra con Irán

En este escenario, el superávit comercial energético acumuló USD 9.427 millones entre enero y septiembre, una cifra que ya supera en más del 20% todo lo generado durante 2025 y que todavía tiene tres meses por delante. Las exportaciones de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones en ese período, con un alza interanual de 56,6%. Mercados que no habían registrado compras de crudo argentino en 2025 —Tailandia, Singapur, Malasia y Vietnam— concentraron operaciones por cerca de USD 1.500 millones en lo que va del año.

El dilema que plantea CEPA es que esa misma guerra que genera términos de intercambio récord para Argentina también sostiene las tasas globales en niveles que mantienen cerrado el acceso al financiamiento externo. “Si los republicanos pierden el martes y Trump profundiza el conflicto para compensar el resultado con una victoria militar, el precio del petróleo podría seguir alto —y con él las exportaciones energéticas argentinas—, pero las condiciones financieras para el país se deteriorarían aún más.

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Por qué la suba de tasas en Estados Unidos complica el riesgo país de la Argentina

El segundo eje es el de las tasas de interés. En septiembre, la Reserva Federal (Fed), subió su tasa de referencia 0,25 puntos porcentuales, hasta el 3,75%, con proyección de una suba adicional. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó al 5,3%, el nivel más alto desde 2002, y hoy ronda el 5,0 por ciento.

CEPA identifica tres causas detrás de esa presión: la inflación asociada al conflicto bélico, el déficit fiscal de Estados Unidos —cercano al 6% del PBI, con una deuda que pasaría del 125,8% al 128% del PBI hacia 2028— y la enorme demanda de crédito para inversiones en inteligencia artificial. El 8 de octubre, cuando se conoció que los ingresos de OpenAI eran USD 20.000 millones menores a lo informado, la tasa a 10 años cayó 0,35 puntos porcentuales en una sola jornada.

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El riesgo país de la Argentina cerró el viernes en 791 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025

Orlando Ferreres, economista y titular de la consultora OJF, advirtió que si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, “el riesgo país de Argentina puede aumentar un poco más, pero ya lo ha venido haciendo en parte por ese motivo”. Si el resultado mantiene el statu quo, en cambio, estimó que el indicador “no cambia mayormente e incluso puede bajar algo”.

Para Ferreres, el incremento del riesgo país también tiene una explicación interna: “la situación económica es de estancamiento, aun cuando se da una recesión técnica por los dos trimestres negativos”. Sin embargo, proyectó que el cuarto trimestre va a recuperar algo, por las mejoras del salario real y el ingreso disponible de las familias, y que para 2027 se espera un crecimiento del PBI de entre el 2% y el 3%, con una inflación en torno al 21 por ciento.

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Un Congreso con mayoría demócrata podría, según el análisis de CEPA, generar tres efectos que moderen las tasas: limitar nuevas bajas de impuestos y avanzar en consolidación fiscal; sumar trabajadores al mercado laboral al revertir la política antiinmigratoria —lo que en el mediano plazo elevaría el desempleo y empujaría a la Fed hacia tasas más laxas—; y regular las empresas de inteligencia artificial, lo que reduciría la demanda de financiamiento de las grandes proveedoras de infraestructura en la nube. El contrapeso es que una caída de los mercados accionarios globales asociada a esa desaceleración tecnológica provocaría una búsqueda de refugio en activos seguros que podría elevar aún más el riesgo país argentino.

Los aranceles siguen golpeando al acero y al aluminio argentinos

El tercer eje es el comercial. La política arancelaria de Donald Trump sufrió un golpe judicial en febrero, cuando la Corte Suprema resolvió por 6 a 3 que la ley de emergencias económicas no lo autorizaba a imponer aranceles de forma unilateral. Pero el esquema que sobrevivió al fallo sigue siendo alto: la Sección 232 mantiene aranceles de hasta el 50% sobre el acero, el aluminio, los autos, la madera, los semiconductores y los productos farmacéuticos, y el arancel promedio efectivo sobre el total de importaciones estadounidenses ronda el 11,1 por ciento.

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La Sección 232 de la legislación estadounidense mantiene aranceles de hasta el 50% sobre el acero y el aluminio argentino

La Argentina sigue alcanzada por esos gravámenes sobre el acero y el aluminio. Además, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos —que, según el análisis de CEPA, impone 15 áreas de compromiso a Argentina y otras dos, y condicionadas, a Estados Unidos— podría quedar bajo mayor escrutinio de un Congreso demócrata, más atento a los productores estadounidenses que compiten con los argentinos.

Un Congreso opositor no podría eliminar los aranceles existentes sin la firma presidencial, pero sí limitaría cualquier nueva delegación de facultades arancelarias a Trump y podría impulsar mecanismos de caducidad automática para los que se impongan en el futuro.

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Una derrota republicana complicaría el financiamiento argentino en 2027

El cuarto eje, y el más directamente político, es el del respaldo de Washington al programa económico de Milei. Fue el gobierno de Trump el que intervino antes de las elecciones legislativas argentinas de octubre de 2025, con el swap por USD 20.000 millones y la participación directa del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios. Tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, sostienen que ese apoyo podría repetirse en 2027.

Una derrota republicana que derive en cambios de gabinete o en un reordenamiento de prioridades en Washington sería un golpe directo para el financiamiento en divisas del año próximo. El programa financiero argentino muestra una brecha significativa: sin la colocación de Bonares, el Tesoro podría necesitar comprarle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) unos USD 12.500 millones en 2027, a lo que se suman pagos netos a organismos internacionales por USD 4.000 millones, de los cuales USD 2.700 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Los demócratas ya presentaron en ambas cámaras proyectos para dificultar esa asistencia: la “No Argentina Bailout Act”, orientada a suspender el swap, y la “American Farmers First Act”, para compensar a los productores estadounidenses perjudicados por la competencia argentina. Con mayoría demócrata, esas iniciativas no impedirían por sí solas una nueva asistencia del Tesoro, pero elevarían su costo político.

A eso se suma que Trump no puede presentarse a una nueva reelección y que, en su último tramo como presidente, podría radicalizar su agenda. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, reconoció el jueves que en el año electoral los riesgos externos e internos pueden generar nuevas perturbaciones, aunque sostuvo que la economía está mejor preparada que en episodios anteriores, respaldada en el superávit de cuenta corriente y en el récord de exportaciones.