Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly

La notable largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

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Franco Colapinto terminó con su mala racha en la Fórmula 1 y volvió a sumar puntos luego de cuatro fechas. Este domingo el piloto argentino de 23 años terminó octavo con su Alpine en el Gran Premio de la Ciudad de México disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue una gran labor del bonaerense que fue superior a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El pilarense partió undécimo y producto de otra gran largada (una de sus marcas registradas) ganó tres posiciones, entre ellos dejó atrás al propio Gasly, el campeón saliente Lando Norris (McLaren) y Nico Hülkenberg (Audi). A los pocos metros se favoreció por el trompo de Isack Hadjar (Red Bull) luego de un toque de George Russell (Mercedes). “Fue muy buena la largada. Pasé a Norris, a Pierre y algún otro más”, le dijo luego de la carrera a ESPN.

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En el inicio, Franco se ubicó séptimo y tuvo un buen ritmo con los neumáticos medios, en una estrategia planteada a una sola parada. Si bien fue superado por los corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mantuvo el foco con el objetivo de volver a sumar puntos.

Fue el baluarte de Alpine en esta carrera. Gasly, quien apostó a una estrategia diferente al arrancar con gomas blandas, entró primero a los boxes y le colocaron medias. Tras la detención del argentino en la vuelta 35ª, con neumáticos blandos más frescos dio cuenta de su compañero en la recta principal.

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Cámara a bordo de Pierre Gasly durante la maniobra en pista con Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de regresar a pista en el 13º puesto, Colapinto se ubicó noveno por las detenciones en los boxes de otros competidores, pero también mantuvo un buen ritmo con su Alpine A526.

El rendimiento del monoplaza fue capitalizado por el argentino que incluso peleó con Piastri y Linblad en la segunda partida luego de la bandera roja para arreglar las defensas dañadas por el choque de Valtteri Bottas (Cadillac).

Colapinto se mantuvo expectante ante la lucha entre Piastri y Linblad. Fue inteligente y, al darse cuenta de que no podía acercarse, aguardó y se benefició tras el toque del australiano al inglés, que abandonó. La maniobra quedó bajo investigación y si el piloto de McLaren es penalizado, quizá el argentino pueda avanzar en el clasificador y cosechar otras dos unidades si es reclasificado séptimo.

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En el tramo final cuidó su octavo puesto y se focalizó en volver a sumar puntos. Cruzó la meta en ese lugar y vale mucho. Primero porque cortó la sequía que lo atravesó en Azerbaiyán, Singapur, Malasia (sede del GP de Bahréin) y Estados Unidos. Franco venía de cuatro abandonos en las últimas cinco carreras (doble deserción en Singapur). Fue a México con el objetivo de reivindicarse y lo consiguió.

*El testimonio de Colapinto

La labor de Colapinto tuvo un valor agregado, ya que no formó parte de la primera práctica el viernes debido a que por reglamento su auto debe ser cedido en dos tandas en el año a alguno de los novatos que forman parte de las academias de las escuderías, en este caso, el italiano Gabriele Mini con Alpine. Quedó a un paso de meterse en la Q3. Con menos rodaje que Gasly y el resto de los pilotos, el bonaerense redondeó un gran fin de semana.

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Cabe recordar que Alpine decidió que los A526 de Colapinto y Gasly no tendrán más desarrollos en lo que resta del año. Pese a ello y con el avance de Audi y Haas con sus mejoras y el inalcanzable Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, el piloto argentino volvió a sacar adelante un Gran Premio que en la previa podía ser complicado.

“Fue una muy buena carrera. Ejecuté todo perfecto. Maximicé lo que podíamos hoy. Falta mucho grip atrás comparado con los Racing Bulls, ya que ellos traccionan mejor y nosotros patinamos en todos los sectores. Después en las rectas nos defendemos”, analizó Franco.

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“Estoy contento y se disfruta cuando estás luchando por la carrera, cuando peleás con los de adelante con Norris, Piastri y Linblad, que iba muy rápido”, subrayó.

“Hubo muchos momentos para cometer errores o que podía costar e hice todo perfecto. Estoy contento con la performance y volvimos a donde teníamos que estar”, explicó.

“Los primeros puntos en México, que también es la carrera de casa para mí junto con Brasil. Amo México y me encanta correr acá. Fue un buen primer paso y ahora de cara a Brasil”, aseguró.

En el marco de los eventos latinoamericanos, en cinco días saldrá a pista en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos para comenzar la actividad del Gran Premio de San Pablo. Se espera la presencia de miles de argentinos que viajarán a alentarlo y ese será un plus para Franco Colapinto que este domingo sumó puntos por primera vez en México y buscará repetir ese logro en su tercera presencia en Brasil.

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