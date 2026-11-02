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El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Las fotos de la ceremonia de la boda de la cantante con Pedro Rosemblat confirmaron el estilo sobrio que la cantante había adelantado. La obra de joyería que eligió como ramo

lali espósito pedro rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el 31 de octubre en una casona de San Telmo
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Lali Espósito cumplió con lo que había anticipado semanas antes de su boda y eligió un vestido de novia minimalista para casarse con Pedro Rosemblat, el sábado 31 de octubre, en una casona de San Telmo. Las primeras imágenes de la ceremonia, que empezaron a circular en redes sociales, confirmaron la estética sobria que la cantante había descrito en una entrevista previa a la celebración.

El diseño elegido, del que aún se desconoce su autor, fue un vestido largo en tono off white, con breteles finos y una silueta de líneas simples inspirada en el clásico slip dress. La pieza, confeccionada en raso, presentó una falda evasé con delicados frunces a la altura de la cadera y prescindió de grandes volados o volúmenes pronunciados tanto en el escote como en el ruedo. Una capa liviana que caía desde los hombros aportó movimiento al conjunto, mientras que la artista completó el look con el cabello mayormente suelto.

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La cantante optó por un vestido de novia de raso en tono off white con breteles finos y una capa liviana
La cantante optó por un vestido de novia de raso en tono off white con breteles finos y una capa liviana

En lugar de un ramo tradicional, la artista llevó una rosa labrada a mano, una pieza de joyería que reemplazó el accesorio floral habitual en las bodas y sumó un detalle distintivo a su estilismo. El objeto, de líneas oscuras y trabajadas, acompañó a la cantante en distintos momentos de la jornada, tanto durante la ceremonia como en las fotografías posteriores junto a Rosemblat.

Espósito prescindió del ramo floral tradicional y llevó una rosa de joyería labrada a mano
Espósito prescindió del ramo floral tradicional y llevó una rosa de joyería labrada a mano

“A veces me dicen, vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros. No, nada de eso va a pasar”, había adelantado la artista en una entrevista con el medio mexicano Frontera, durante los Premios Billboard de la Música Latina. En esa misma conversación, había resumido el espíritu que buscaba imprimirle a la celebración: “Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

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Pedro Rosemblat vistió un traje de sastrería clásico en tono beige claro con camisa blanca

Las especulaciones sobre el vestuario también habían llegado al entorno familiar de la cantante. Su hermana, Anita Espósito, había sembrado dudas sobre la paleta de colores durante un diálogo radial, al señalar: “No sé si es una novia de blanco. Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”. La primera imagen de la boda mostró, sin embargo, que la artista sí optó por un tono claro, aunque alejado de los códigos nupciales más tradicionales.

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La pareja eligió la fecha de Halloween para su boda porque coincidió con el día en que se conocieron en 2023

Por su parte, Pedro Rosemblat eligió un traje en tono beige claro, acompañado por una camisa blanca, en una combinación de sastrería clásica que armonizó con la paleta elegida por la cantante. La pareja mantuvo la coordinación de colores a lo largo de distintos momentos de la celebración, que incluyó tanto la ceremonia como la fiesta posterior.

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La ceremonia nupcial se desarrolló al aire libre en un jardín decorado con arreglos florales blancos

La ceremonia se desarrolló al aire libre, en el jardín de la casona de San Telmo elegida para la ocasión, bajo una estructura de tela clara y rodeada de vegetación. Los novios se ubicaron frente a sus invitados, distribuidos a ambos lados de un pasillo central decorado con arreglos florales blancos. La elección de la fecha tampoco fue casual: Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y decidieron celebrar su boda tres años después, en la misma jornada.

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La artista señaló que el formato íntimo del festejo respondió al cambio de prioridades personales que atraviesa a sus 35 años

Antes de la boda, la artista había reflexionado sobre el momento personal que atraviesa a los 35 años y el cambio de prioridades que trajo esa etapa. “Pasé los 30 hace rato, tengo 35. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo”, había señalado, en referencia al equilibrio entre el trabajo y el disfrute personal que buscó reflejar en la organización de la celebración.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, entre ellos colegas del ambiente artístico que acompañaron a la cantante en una fecha cargada de simbolismo.

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