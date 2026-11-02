Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Marta Fort y Nazareno Casero revelaron en Masterchef Celebrity que mantuvieron un vínculo previo a su ingreso al certamen (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Marta Fort y Nazareno Casero protagonizaron uno de los cruces más comentados del último programa de Masterchef Celebrity, cuando se reveló que entre ambos existió un vínculo previo que ninguno de los dos había mencionado hasta ese momento. La revelación se dio en medio de la visita de Damián Betular a la isla de la influencer, y escaló rápidamente hasta involucrar a la conductora Wanda Nara.

El episodio comenzó cuando Casero le prestó un ingrediente a Fort durante su paso por la estación de cocina, y aclaró que se lo daba “solo porque es ella”. Betular, sorprendido por el gesto, comentó que no entendía por qué el actor seguía soltero si era un buen candidato, y le preguntó a Fort si estaba en pareja. Ella confirmó la relación, pero agregó un dato que encendió la conversación: “Sí, igual tiroteamos en su momento”. La frase descolocó al jurado, que decidió no indagar más y delegó el tema a Nara.

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Marta Fort aseguró que conserva los mensajes del actor ante una eventual desmentida sobre su historia compartida

Minutos después, la conductora se acercó a la estación de Fort para pedir precisiones sobre lo sucedido. “No entendemos la palabra ‘tiroteo’”, le planteó, y la participante respondió con cierta cautela: “Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos”. Fort añadió que, al consultar con conocidas sobre Casero, varias le confirmaron situaciones similares, y calificó al actor de “picaflor”.

La charla tomó un nuevo giro cuando la animadora reveló que también había tenido un acercamiento con Casero. “A mí también me tiroteó, de hecho me regaló una flor en el último capítulo. No me invitó a salir, tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”, contó la conductora, que celebró la coincidencia con humor: “Me encantan las mujeres unidas”. Fort respondió entre risas que el actor “no le hace asco a nada”.

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Wanda Nara afirmó en el programa que Nazareno Casero le regaló una flor durante una emisión anterior

Durante el intercambio, la participante aseguró que conserva las pruebas de aquella interacción. “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro”, afirmó, y Nara le propuso que las exhibiera para comprobar si Casero “usa las mismas armas” con todas. En ese momento, el actor, que escuchaba la conversación desde su propia estación, reaccionó con sorpresa: “Me pica el oído, no sé qué está pasando”. Fort cerró el cruce con una frase que generó risas en el estudio: “Nazareno se va a morir de mal de ojo”.

La conductora decidió entonces trasladar la charla hacia Casero para darle, según explicó, “el espacio para réplica”. “No se desconozcan porque me dijo Marta que tiene las pruebas”, le advirtió. La participante Rocío Robles se sumó al ida y vuelta al revelar que el actor también había tenido una relación con una amiga suya, rubia, lo que llevó a la conductora a bromear sobre el patrón de gustos de Casero.

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Nazareno Casero explicó que la diferencia de edad y un viaje posterior impidieron la continuidad del vínculo con Marta Fort

Consultado sobre los motivos por los que el vínculo con Fort no avanzó, el actor ofreció una explicación centrada en la diferencia de edad. “También es una cuestión etaria, ella es más joven y yo soy un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”, relató, en alusión a que la hija de Ricardo Fort está de novia con el empresario Juan Manuel Ramírez. Nara no dejó pasar la oportunidad de sumar un comentario final sobre la reputación del actor dentro del certamen: “¿Cómo viene el latin lover? No te hagas el sorprendido porque todas tienen un recuerdo con vos”.

El cruce tuvo también su correlato en los platos presentados ante el jurado. Casero preparó un hummus de porotos regina con pan chapita, una combinación entre pan pita y chapati, mientras que Fort eligió un hummus de lentejas con vegetales salteados. Durante la devolución de ambos platos, Betular pidió que fuera Nara quien formulara las preguntas, lo que derivó en nuevas referencias al vínculo entre los participantes, entre ellas una mención de Fort sobre un elogio que Casero le había hecho en el pasado: “Sos la mujer más linda de Argentina”. El actor matizó la frase, aunque sin desmentirla, y aclaró que se trataba de “una historia vieja”.

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