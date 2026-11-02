El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

Patricio Espósito compartió el atuendo formal que vistió para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo

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Patricio Espósito, hermano del medio de Lali Espósito, compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que se lo ve con traje azul marino, camisa blanca, corbata a tono y anteojos de sol oscuros, un look que habría elegido para asistir al casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo.

La imagen forma parte de un carrusel publicado en su perfil, que combina ese registro con otros momentos de su vida cotidiana. En la selfie tomada frente a un espejo, Pato posó con traje de dos botones, pantalón de vestir y zapatos negros, un conjunto formal que contrasta con el perfil bajo que suele mantener en sus redes sociales. El posteo generó repercusión inmediata dentro del círculo familiar: su madre, María José Riera, conocida como Majo, le dejó dos corazones rojos en los comentarios, mientras que la propia Lali le puso “me gusta” a la publicación.

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La publicación del hermano de la cantante recibió reacciones públicas de Lali y de su madre, María José Riera

Nacido en 1990, Patricio es el hermano del medio entre Ana Laura y la cantante, y desde joven construyó una carrera alejada de los escenarios y las cámaras. Su vocación se volcó hacia el deporte, puntualmente hacia el futsal, disciplina en la que se desempeñó como delantero a lo largo de más de una década. Sus primeros pasos como futbolista profesional transcurrieron en las divisiones de Racing Club y en Franja de Oro, antes de dar el salto a Europa, donde compitió durante cuatro años en distintos clubes de Italia, entre ellos Numana Cameranese, Osimo Five, Cameranese y Olimpiadi Bisceglie.

De regreso en la Argentina, continuó su carrera en instituciones como San Lorenzo, Barracas Central, Nueva Estrella, Alvear, Huracán, Uspallata FB y All Boys, hasta sumarse más adelante a Deportivo Riestra. Su paso por distintos clubes del fútbol de salón local le permitió consolidar una trayectoria reconocida dentro de ese ámbito, aunque siempre lejos de la exposición mediática que caracteriza a su hermana menor.

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En el plano personal, Patricio se convirtió en padre por primera vez en mayo de 2020, cuando nació su hijo Beltrán, fruto de su relación con su pareja Daiana. El nacimiento marcó un antes y un después en su vida y convirtió nuevamente en tía a Lali. A través de su cuenta de Instagram, que supera los 100 mil seguidores, Pato Espósito suele compartir su pasión por el Club Atlético Independiente, postales de sus partidos y escenas cotidianas junto a su hijo y su familia.

El delantero integró los planteles de futsal de instituciones argentinas como San Lorenzo, Huracán, Barracas Central y Deportivo Riestra

El vínculo entre Patricio y Lali tiene un capítulo particular en la historia familiar: fue él quien, de chico, bautizó sin querer a la artista. Al no poder pronunciar correctamente “Mari”, apodó a su hermana menor como “Lali”, nombre que terminó por acompañarla durante toda su carrera. La propia cantante contó la anécdota en una entrevista, donde recordó la frase con humor: “Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía ‘Mari’, y me llamaba ‘Lali’, así me quedó”.

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Pese a la enorme exposición que alcanzó Lali desde sus primeros trabajos en los proyectos de Cris Morena, Patricio mantuvo siempre una postura de cuidado hacia su hermana y su entorno. En distintas ocasiones, utilizó sus redes para frenar situaciones de acoso hacia la cantante por parte de fanáticos, un gesto que reflejó el lugar de sostén que ocupó dentro de la familia Espósito.

La publicación con el look del supuesto casamiento se suma a las escasas apariciones públicas que Patricio comparte sobre su vida personal, en un perfil que combina el fútbol, la paternidad y los vínculos familiares, siempre con un bajo nivel de exposición mediática.

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