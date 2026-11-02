Brasil, Estados Unidos y los riesgos que mira la Argentina

El riesgo país de la Argentina alcanzó su nivel más alto desde los comicios de 2025 a la par de una fuerte apreciación en el tipo de cambio real bilateral. (REUTERS/Brendan McDermid)

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El resultado de Brasil y las elecciones de medio término de mañana en Estados Unidos son las dos referencias que siguen los inversores argentinos. La atención está puesta en las señales políticas que pueden definir las expectativas hacia 2027, en un escenario de riesgo país elevado, tipo de cambio apreciado y una economía que todavía busca consolidar la baja de la inflación.

La reacción de los mercados brasileños tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva volvió a poner en primer plano la fragilidad fiscal del principal socio comercial de la Argentina. A nivel local, las consultoras advierten que una eventual debilidad del real y una desaceleración de Brasil tendrían impacto sobre la industria, aunque no alcanzarían por sí solas para provocar una crisis. El efecto mayor vuelve a estar en las expectativas políticas.

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El frente fiscal de Brasil vuelve a presionar sobre el real

Paolo Rizzo y Ramiro Castiñeira, de Econométrica, describieron el desafío que enfrenta Lula. “El 2026 cierra con un déficit fiscal de casi 10% del PBI, según los datos del Banco Central de Brasil”. El deterioro contrasta con el déficit de 4% del PBI que dejó Jair Bolsonaro en 2022, según la consultora, mientras que el superávit primario se habría revertido desde el inicio de la actual gestión.

El foco está en los intereses de la deuda. Econométrica señala que la tasa sobre la deuda local supera el 14% anual, con una inflación próxima a 4%, por lo que la tasa real se ubica cerca de 10%. El pago de intereses ya representa casi 9% del PBI y la deuda pública, que equivalía a 60% del producto en 2013, se acerca a 100%.

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Para la consultora, la tasa Selic funciona como un dique que sostiene el interés por activos en reales, pero también encarece el financiamiento del Tesoro. Cerca de la mitad de la deuda interna está indexada a esa tasa y el resto se renueva a plazos cortos. “No hay atajos: sin ajuste fiscal el mercado exigirá una elevada tasa de interés para financiar el déficit del Estado”, planteó el informe.

La lectura de los mercados luego de la elección fue adversa: cayeron la bolsa y el real, ante la desconfianza sobre la capacidad de corregir las cuentas públicas. El equilibrio cambiario brasileño es relevante para la Argentina porque Brasil sigue como principal destino de las exportaciones locales y segundo origen de las importaciones, detrás de China.

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La exposición comercial existe, pero el efecto político pesa más

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, sostuvo que las monedas de la región no fueron arrastradas por la devaluación del real, aunque el Gobierno tuvo costos para suavizar el impacto en el mercado cambiario local. El real se debilitó más que el peso, con un tipo de cambio real bilateral que alcanzó su mayor apreciación de 2026 al 29 de octubre.

El punto sensible es industrial. Brasil concentra 33,4% de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial, de modo que una economía brasileña con menor crecimiento y un real más débil puede afectar a sectores con alta demanda de empleo. F2 considera, sin embargo, que una crisis argentina causada por Brasil luce improbable si se mantiene el crecimiento de las exportaciones y mejoran las condiciones internas.

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Los inversores internacionales monitorean las elecciones de medio término en Estados Unidos y su eventual impacto en el futuro político de Donald Trump. (REUTERS/Brendan McDermid)

El informe agrega que el resultado brasileño pudo acentuar los temores sobre una derrota oficialista en la Argentina en 2027. Es allí donde el mercado pone el foco. La consultora 1816 observó que no había razones suficientes para que el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta mejorara las chances de Javier Milei, ni para que la victoria de Lula las deteriorara, aunque los activos reaccionaron frente a ambos acontecimientos.

“Si hay una conclusión para extraer de lo que pasó en Brasil es que confirma lo difícil que es en esta época anticipar resultados electorales”, señaló 1816. La elección argentina, con una disputa que el mercado considera más binaria en términos de política económica, puede sumar volatilidad si luce abierta. La consultora recordó que las acciones brasileñas cayeron 20% tras el triunfo de Lula, pese a sus antecedentes de gobiernos con Banco Central independiente, sin brechas cambiarias ni incumplimientos de deuda.

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La tensión ya aparece en los precios. El riesgo país alcanzó su máximo desde la elección de 2025 al mismo tiempo que el tipo de cambio real tocó su mínimo del período: bonos en baja y moneda fuerte. Para 1816, esa dicotomía no se sostendrá indefinidamente, aunque el Gobierno procura mantener estable el tipo de cambio.

Reservas, crédito e inflación, los otros frentes locales

En ese marco, EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, volvió sobre el debate por la acumulación de reservas. El informe sostuvo que el problema no es comprar dólares, sino cómo se esterilizan los pesos emitidos y cuál es el impacto sobre el crédito privado. Su diagnóstico es que no hubo un desplazamiento evidente del financiamiento al sector privado: las tasas cortas rondan 20% anual y el Tesoro junto con el Banco Central inyectaron liquidez cuando el mercado la requirió.

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La posición de la consultora es que “comprar menos reservas, más que una solución, es un problema”. Más divisas permitirían despejar dudas sobre los compromisos financieros del año próximo y darían poder de fuego ante una turbulencia cambiaria, en un contexto en el que el mercado de deuda en dólares permanece cerrado con el actual riesgo país.

EconViews entiende que el Gobierno enfrenta objetivos difíciles de compatibilizar: comprar reservas, contener al dólar, evitar excedentes de pesos y mantener tasas bajas. Propone mayor margen para el movimiento del tipo de cambio dentro de la banda, menores encajes y una señal más clara de política monetaria.

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F2 agregó que la confianza del consumidor subió en octubre por los rubros bienes durables e inmuebles, en línea con el crecimiento del crédito hipotecario, pero la situación personal y la percepción macroeconómica retrocedieron. Los índices de confianza en el Gobierno mostraron un rebote tenue, que para la consultora deja a la administración de Milei relativamente bien posicionada, aunque sin garantías de reelección.

La inflación es otro límite. F2 señaló que todavía falta concluir el ajuste de precios relativos y que el alza de los commodities energéticos por el conflicto en Medio Oriente suma presiones. El mercado de bonos refleja esa cautela: los break-even de inflación no bajan de 1,8% mensual, al menos hasta el final del primer cuatrimestre de 2027. La persistencia inflacionaria y una actividad que no termina de recuperarse pueden tener costo político.

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La semana comienza con una aparente calma en los mercados, aunque con bajo volumen. En el overnight, los principales índices de Nueva York operaban con subas de hasta 0,50%, el petróleo cedía 1,50% y el dólar avanzaba levemente frente a las principales monedas. Los bonos del Tesoro registraban una baja que llevaba su rendimiento a 4,93%. La atención, de todos modos, está concentrada en las elecciones de medio término de Estados Unidos y en su efecto sobre el futuro de Donald Trump.