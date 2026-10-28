Crimen y Justicia

Bañados, vegetación densa y sin señal de celular: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

El cadáver fue localizado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba la docente, en un sector de bañados y vegetación densa que no había sido rastrillado

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy
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El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, fue encontrado este miércoles en un sector de difícil acceso del paraje “El Malezal”, en el departamento de Esquina, dentro de un área rural cercana a la estancia “El Curupí”. La víctima solía pasar por ese predio en sus traslados hacia la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como directora suplente.

El hallazgo ocurrió esta mañana tras 21 días de búsqueda. Según informaron fuentes judiciales, el cadáver estaba semisumergido en un viejo potrero, a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo, en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

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El lugar forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones, aunque la capa de camalotes dificultaba los rastrillajes aéreos.

La zona en la que apareció el cuerpo también carece de señal de celular. Esa falta de conectividad había sido uno de los obstáculos para reconstruir los últimos movimientos de la docente y para sostener las comunicaciones durante la búsqueda. Y por ello mismo también hoy se demoró la notificación del hallazgo.

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Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La zona donde se produjo el hallazgo

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y afectado por acción de la fauna y el agua. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizará la autopsia para establecer las causas y la data de muerte.

En la escena se encontró algo más: a pocos metros del cadáver había un bolso.

El elemento quedó incorporado al expediente y será analizado como parte de las medidas de prueba ordenadas por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González.

La investigación continúa con cinco detenidos: Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio. Todos tienen prisión preventiva.

La autopsia y los estudios sobre el bolso hallado cerca del cadáver se incorporarán a una investigación que ya reúne distintos elementos de prueba. En la tapera donde vivía Zarza, situada a unos 150 metros de la escuela, los investigadores secuestraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias genéticas para determinar si pertenecieron a Godoy y si conservan material biológico.

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La tapera donde vivía el principal acusado, Ireneo Zarza

En la vivienda de Leguizamón, los policías encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían ser de la docente. La Fiscalía también analiza las contradicciones y presuntas omisiones detectadas en las declaraciones de la mujer y de su pareja, Rojas, quienes primero fueron detenidos por encubrimiento agravado y luego imputados por el crimen.

En tanto, en el domicilio de Bordón se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Esos objetos quedaron a disposición de los peritos, que deberán establecer si las manchas corresponden a sangre humana y si existe una vinculación con la víctima.

Respecto de Bordón, el primer detenido de la causa, cabe recordar que declaró inicialmente ante la Policía que Nancy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado. Pero luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa versión no tenía validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante la detención.

La causa también incorporó declaraciones testimoniales, análisis de comunicaciones telefónicas y muestras genéticas de familiares de Godoy. Los resultados de la autopsia y de las pericias pendientes podrían aportar precisiones sobre la fecha, la causa de muerte y la secuencia que investigan los fiscales.

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