“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su gran actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

El diálogo de Colapinto con Stuart Barlow

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Franco Colapinto volvió a sumar puntos en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 y celebró el resultado en un intercambio con su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, tras cruzar la bandera a cuadros en la octava posición. El piloto argentino, que había largado undécimo, también se mostró al tanto del Superclásico argentino, que Boca Juniors le ganó a River Plate en medio de una serie de expulsiones polémicas.

Apenas finalizada la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Colapinto dialogó por radio con Barlow. “Buen trabajo, buenos puntos. Con suerte... Bueno creo que a Piastri deberían penalizarlo por eso”, expresó el piloto de Alpine, en referencia al toque que el australiano Oscar Piastri protagonizó contra Arvid Linbland y que quedó bajo investigación de la dirección de carrera.

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Barlow coincidió con la lectura de su piloto sobre la posible sanción a Piastri y puso el foco en el resultado colectivo del equipo. “Sí, amigo, creo que eso se ve bastante posible. Pero bueno, bien, P8. Pierre terminó en P10 también, así que genial estar de vuelta en los puntos este fin de semana. Creo que fue un muy buen trabajo”, le respondió a Colapinto, en alusión a la décima posición de su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto feliz tras el triunfo de Boca Juniors

El argentino retomó la palabra para destacar el desempeño conjunto. “Sí, muy bien hecho, amigo, buen trabajo, buen esfuerzo, parece que estamos de vuelta en una buena parte del año”, comentó. La octava colocación significó su regreso a la zona de puntos luego de cuatro Grandes Premios sin sumar.

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Por otro lado, Barlow proyectó de inmediato el próximo desafío del calendario. “Sólido fin de semana, amigo, así que llevemos esta forma a Brasil. Sé que no es tu carrera de casa pero hay mucho apoyo ahí para vos”, le dijo a Colapinto, de cara al Gran Premio de San Pablo, donde se espera la presencia de numerosos hinchas argentinos.

“Cerca, cerca. Muy bien hecho, gracias Stu, gracias Chris, chicos y chicas en el garaje, muy bien hecho. En los puntos otra vez. En buena hora, es bueno volver”, contestó el piloto bonaerense, al agradecer también al resto del equipo técnico presente en el box.

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El diálogo se cerró con Barlow, quien adelantó los pasos inmediatos tras la bandera a cuadros: “Sí amigo. Vamos a analizar y después corremos hacia el aeropuerto”. Colapinto respondió con una exclamación de conformidad: “¡Sí!”.

Tras la carrera, Colapinto también hizo referencia al resultado del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, disputado en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. “Ya sé, me dijeron cuando fue la bandera roja. Por eso pusieron bandera roja, para contarme. Yo estaba como: ‘Vamos, bandera roja’”, relató el piloto, en referencia al momento en que se enteró del desarrollo del partido durante la interrupción de la competencia en México.

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El encuentro futbolístico terminó con victoria de Boca por 1 a 0, con gol de Lautaro Di Lollo, en un partido marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, ambos de River, que terminó el cotejo con nueve jugadores en cancha. Con ese resultado, el conjunto xeneize recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos.

En la Fórmula 1, la carrera en México quedó en manos de Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo con apenas 20 años al finalizar tercero.