Quiénes son los tenistas argentinos que se presentan en el último Masters 1000 de la temporada en París

Francisco Cerúndolo será uno de los cuatro argentinos que disputarán el Masters 1000 de París

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Los tenistas argentinos se presentan en el último Masters 1000 de la temporada que se disputa en París. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo buscarán, a partir de este lunes, quedarse con el título del certamen francés, tal como lo hizo David Nalbandian en 2007. Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y el canal de streaming de Disney+.

Al nombrar a París dentro del circuito ATP Tour, rápidamente aparece en escena Roland Garros. Sin embargo, el calendario de la temporada nos lleva hacia el oeste de la capital francesa, hasta La Défense Arena, donde, sobre canchas rápidas y bajo techo, se reunirán a partir de este lunes algunas de las mejores raquetas del mundo. Entre ellas estarán las de los representantes nacionales y la del alemán Alexander Zverev, quien estrenará su condición de número 1 del mundo.

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Francisco Cerúndolo llega a la capital francesa con un récord de 38 victorias y 21 derrotas en lo que va de 2026. Además, conquistó dos títulos durante la temporada en el Argentina Open y el ATP de Queen’s, sobre el césped londinense. El porteño, de 28 años, ocupa el puesto 19 del ranking mundial y viene de caer en su debut en el ATP 500 de Viena frente al británico Cameron Norrie (41°).

En la primera ronda, Fran se medirá con el local Arthur Rinderknech (61°). Los dos antecedentes entre ambos quedaron en manos del francés; el más reciente fue en la United Cup 2023.

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Tomás Etcheverry enfrenta en el debut del Masters 1000 de París al ruso Andrey Rublev (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (29°) se presenta en París con el deseo de cortar su mala racha de cinco caídas consecutivas en primeras rondas: Hangzhou, Tokio, Shangai, Almaty y Viena. El platense que este año consiguió su primer título en la categoría en Río de Janeiro, el sorteo determinó que en la ronda de 64 jugará con el ruso Andrey Rublev (22°).

Por su parte, Mariano Navone (43°) enfrentará al francés Luca Van Assche (46°), quien levantó el trofeo en Estoril en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El duelo se llevará a cabo en el segundo turno de la cancha 1, cuyo primer partido comienza a las 7:00 (hora argentina).

Triunfo de Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo (54°) se clasificó para el cuadro principal del Masters 1000 de París. El tenista de 24 años cumplió con la tarea de ganar sus dos partidos de la qualy. En la primera instancia derrotó al estadounidense Aleksandar Kovacevic (84°) por 7-6(5) y 6-3. Mientras que en la ronda final le ganó al serbio Miomir Kecmanovic (58°) por 6-4, 6-7(6) y 7-6(6).

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En el debut Cerúndolo se verá las caras con el noruego Casper Ruud (25°). El historial indica que se midieron tres veces en 2026 y el argentino lo lidera por 2-1. El último duelo lo ganó el europeo por la ronda de 64 del Masters 1000 de Canadá.

El partido se disputará en el tercer turno de la cancha central.

Los otros argentinos que se quedaron en las puertas del cuadro principal fueron Sebastián Báez (49°), quien cayó con el checo Tomas Machac (71°) por 6-2 y 6-4; y el platense Thiago Tirante (51°), quien perdió con el italiano Mattia Bellucci (66°) por 6-4 y 6-4.

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