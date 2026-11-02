El Gobierno deberá cubrir hoy un vencimiento de USD 800 millones con el FMI

Este lunes, el Gobierno enfrenta un vencimiento por USD 900 millones con el FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

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Este lunes, el Gobierno tiene que enfrentar un nuevo vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mercado no existen dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso, aunque todavía no se conoce qué mecanismo utilizará el Gobierno para reunir los dólares necesarios ni de qué forma accederá a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la monedad del Fondo.

El vencimiento llega mientras el acuerdo con el Fondo atraviesa uno de sus pasos burocrático clave. La semana pasada, el personal técnico del organismo aprobó la tercera revisión del programa. Esa decisión representó un avance, pero todavía falta que el Directorio Ejecutivo analice el caso para destrabar un desembolso pendiente por cerca de 900 millones de dólares, algo que se estima llegará en la primera semana de diciembre.

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La necesidad de cumplir este lunes con el pago obliga al equipo económico a resolver dos cuestiones. La primera es el origen de los dólares para afrontar la obligación. La segunda es la obtención de los DEG, la moneda que utiliza el Fondo para sus operaciones y para el movimiento de recursos vinculados a los acuerdos.

Bajo nivel de depósitos

Los datos disponibles sobre las cuentas del Tesoro permiten dimensionar el punto de partida. Al miércoles 28 de octubre, último dato disponible, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban USD 851 millones. Esa cifra quedó por arriba -por poco- de los USD 800 millones que requiere el vencimiento.

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Si el monto de USD 851 millones se mantuvo sin cambios hasta el viernes, los recursos depositados en moneda extranjera alcanzan justos para cubrir la totalidad de la obligación con el FMI. La diferencia entre ambos montos ronda los USD 51 millones. Una de las razones del bajo nivel de depósitos en moneda extranjera del Tesoro es la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), con las que estaba sumando divisas, pero que se interrumpieron desde que el riesgo país empezó a trepar.

Según el último dato disponible, al miércoles 28 de octubre, los depósitos en dólares del Tesoro sumaban USD 851 millones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

Como otra vía, el Tesoro cuenta, además, con depósitos en moneda nacional por $ 8,9 billones. Esos recursos podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA. Con esos dólares, el Gobierno podría reunir el monto necesario para enfrentar el pago al Fondo.

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Esa alternativa tendría una consecuencia sobre las cuentas del Banco Central. La utilización de pesos del Tesoro para comprar dólares al BCRA implicaría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la entidad.

La diferencia entre las reservas brutas y los depósitos del Tesoro resulta relevante en este escenario. Los USD 851 millones registrados en la cuenta en moneda extranjera del Tesoro constituyen una parte de los recursos disponibles, mientras que la compra de dólares con pesos modificaría -en mayor medida- la composición de las tenencias informadas por el BCRA.

La modalidad del pago es seguida de cerca por especialistas, dado que en enero el Tesoro deberá hacer frente a pagos por cerca de USD 4.500 millones a bonistas y, con los depósitos públicos cerca de cero y el mercado cerrado para nueva deuda por un riesgo país que roza los 800 piuntos, la compra de reservas al BCRA y la estructuración de préstamos garantizados por otros organismos multilaterales van a pasar a estar en el menú de opciones

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Compra de DEGs

La definición sobre los dólares es solo una parte del procedimiento. Una vez que el Gobierno resuelva de dónde saldrán esos fondos, debe conseguir los Derechos Especiales de Giro (DEG) para efectuar la operación con el FMI.

Los DEG son el activo que emplea el organismo internacional para sus préstamos, y la “moneda” en la que los países bajo asistencia devuelven sus créditos. Por ese motivo, el Gobierno necesita contar con esos recursos antes de cumplir con el vencimiento previsto para este lunes.

En las últimas oportunidades, el Gobierno compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) al Tesoro de los Estados Unidos.

En oportunidades recientes, el Gobierno compró DEG al Tesoro de Estados Unidos. Esa modalidad permitió acceder a los activos necesarios para cumplir con compromisos ante el Fondo Monetario Internacional. El antecedente instaló la posibilidad de que la administración argentina vuelva a utilizar el mismo mecanismo.

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Al cierre de esta nota, voceros del Ministerio de Economía no habían respondido a Infobae consultas respecto a de dónde saldrían los fondos ni cómo se estructuraría la operación.

Desembolso pendiente

El vencimiento se produce pocos días después de que el personal técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo. El aval representó un paso dentro del programa, pero no habilitó de forma automática el desembolso que quedó pendiente.

La aprobación definitiva corresponde al Directorio Ejecutivo del organismo. Una vez que ese órgano trate la revisión, se destrabará un giro cercano a USD 900 millones para la Argentina.

El monto del desembolso pendiente coincide, en términos aproximados, con el vencimiento que el Gobierno debe afrontar este lunes. Sin embargo, la aprobación del personal técnico y el tratamiento posterior del Directorio forman parte de una instancia distinta al pago inmediato.

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El FMI informó que el Directorio Ejecutivo podría considerar la tercera revisión a principios de diciembre. En su comunicado, el Fondo sostuvo que el programa continúa con resultados que calificó como “impresionantes”, pese a un contexto global más complejo. La evaluación incluyó referencias a la desaceleración de la inflación y a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El comunicado del Fondo destacó que el BCRA acumuló más de USD 16.000 millones en compras de reservas en lo que va del año. El organismo mencionó ese dato dentro de su evaluación sobre la marcha del programa económico.

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La referencia a la compra de reservas apareció junto con la mención a un contexto internacional más complejo. El FMI ubicó la evolución de las reservas y la desaceleración de la inflación entre los elementos considerados en su evaluación del acuerdo.

El directorio del FMI tratará la tercera revisión del acuerdo en diciembre. (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

El organismo también expresó su posición sobre el vínculo con las autoridades. “El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa”, señaló el comunicado.

La declaración añadió una condición previa al paso siguiente. “Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre”, indicó el organismo. La mención a diciembre establece el período previsto para el tratamiento de la revisión. Hasta entonces, el desembolso pendiente por cerca de USD 900 millones depende de la consideración del Directorio Ejecutivo.

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