Noviembre llega con aumentos en transporte, salud, alquileres y servicios

Los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno alcanzan los $ 7.049 para vehículos livianos en hora pico. (REUTERS/Francisco Loureiro)

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Noviembre comienza con una nueva ronda de aumentos en los gastos fijos de los hogares, con subas en el transporte público, los peajes, las facturas de electricidad y gas, las prepagas, los colegios privados, los alquileres, el agua y la telefonía. Los ajustes llegan luego de una inflación de septiembre de 1,9% y, en varios rubros, superan esa referencia.

El impacto será desigual según la zona, el servicio contratado y las condiciones de cada contrato. Mientras las líneas de colectivos porteñas y provinciales actualizarán sus tarifas, las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano no modificarán el boleto, tras un acuerdo para elevar los subsidios al sector.

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Los colectivos, el subte y los peajes porteños suben 3,9%

Las tarifas del transporte de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán una actualización de 3,9%. El mecanismo vigente toma la variación de precios del mes previo y le añade dos puntos porcentuales.

En los colectivos porteños, el pasaje mínimo para trayectos de hasta 3 kilómetros costará $ 956,38 con la tarjeta SUBE registrada. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa será de $ 1.062,70.

Las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires aplicarán un ajuste de 4%. Entre los valores principales figuran:

El boleto mínimo, de hasta 3 kilómetros, llegará a $ 1.263,69 con SUBE registrada.

El tramo de 3 a 6 kilómetros tendrá un valor de $ 1.421,65.

Las 104 líneas nacionales que unen la Capital Federal y el Conurbano conservarán sus tarifas, con el objetivo de evitar otra suba en esos recorridos.

El subte también actualizará sus valores dentro del esquema tarifario porteño. A la vez, los peajes de las autopistas administradas por la Ciudad aumentarán 3,9%. Para vehículos livianos, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán a costar $ 4.974 en horario habitual y $ 7.049 en hora pico. En la Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $ 2.072,43 y $ 2.930,85, respectivamente.

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El boleto mínimo de los colectivos porteños sube a $ 956,38 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada (NA)

Las facturas de luz y gas tendrán nuevos cuadros tarifarios en el AMBA

El Gobierno oficializó los cuadros de electricidad y gas que regirán durante noviembre para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el servicio eléctrico, las facturas subirán 3,18% para los clientes de Edenor y 2,94% para los de Edesur.

En gas natural, el ajuste será de 2,95% para los usuarios de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires y de 3,65% para los clientes de la empresa en el Conurbano bonaerense. Para los hogares atendidos por Naturgy BAN, la suba será de 2,96%.

El esquema de asistencia continuará para los hogares que reciben subsidios. Entre las condiciones previstas se encuentran:

En electricidad, se mantiene el límite de 200 kWh mensuales de consumo subsidiado.

Los usuarios alcanzados tendrán una bonificación adicional de 25% durante noviembre.

En gas, quienes estén incluidos en los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán una bonificación general de 50% sobre el Precio Anual Uniforme, además de un descuento extraordinario.

Por otra parte, la reglamentación de la eliminación del régimen de Zona Fría tendrá incidencia sobre las facturas de gas de usuarios de 94 municipios bonaerenses que recibían rebajas a través de ese sistema.

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Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires suben hasta un 3% en noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prepagas ajustan sus cuotas entre 1,7% y 2,95%

Las empresas de medicina prepaga informaron actualizaciones para noviembre, con porcentajes que dependen de la compañía, el plan y la región. Las subas irán de 1,7% a 2,95% y, en determinados casos, también alcanzarán a los copagos.

Entre los aumentos comunicados se encuentran los siguientes:

Medicus: 2,95%.

Sancor Salud: hasta 2,88%.

Omint: hasta 2,75%.

Swiss Medical: 2,3%.

Hospital Italiano: 2,3%.

Galeno: 2,2%.

OSDE: entre 1,7% y 2,2%.

El promedio de actualización del sector se ubica entre 2,2% y 2,3%. Las empresas vinculan los cambios con la evolución de costos como los insumos médicos, los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios contratados.

El Gobierno oficializó aumentos en las tarifas eléctricas de 3,18% para Edenor y 2,94% para Edesur en el AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colegios privados bonaerenses podrán aumentar hasta 3%

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires podrán aumentar hasta 3% en noviembre y otro 3% en diciembre. El valor autorizado depende del nivel educativo y del porcentaje de subvención que reciba cada institución.

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En los establecimientos con 100% de aporte estatal, los topes de noviembre serán de $ 39.210 para inicial y primaria, $ 43.230 para secundaria, $ 49.850 para escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $ 56.490 para el nivel superior. En diciembre, esos valores pasarán a $ 40.380, $ 44.520, $ 51.340 y $ 58.180.

Para las escuelas con 40% de subvención, los aranceles máximos de noviembre alcanzarán $ 177.340 en inicial y primaria, $ 230.450 en secundaria, $ 263.740 en educación técnica, agraria y artística, y $ 225.100 en el nivel superior. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento promedio previsto para noviembre será de 2,7%.

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Los alquileres se actualizan según el índice y la periodicidad de cada contrato

Los inquilinos con contratos ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y fecha de actualización en noviembre afrontarán aumentos distintos de acuerdo con la frecuencia pactada. Para los contratos trimestrales, la variación acumulada entre julio y septiembre es de 5,81%; para los cuatrimestrales, de 7,82%; y para los semestrales, de 12,95%.

Los contratos que siguen alcanzados por la anterior Ley de Alquileres y aplican el Índice de Contratos de Locación (ICL) tendrán un incremento anual de 37,11%. En tanto, los acuerdos celebrados tras la derogación de esa normativa establecen libremente el índice, la fórmula y la periodicidad de actualización, por lo que no existe un porcentaje único para todos los hogares.

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AySA y Movistar también aplicarán actualizaciones durante el mes

Los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) recibirán una actualización de entre 1,5% y 2% por la aplicación mensual del Coeficiente K. Esa modificación es independiente de la propuesta de recomposición tarifaria presentada ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que contempla un aumento promedio de 22,6% y aún no fue aprobada.

En telefonía móvil, Movistar confirmó una suba de 2,6% en sus planes desde el 1 de noviembre. Claro y Personal no informaron de manera oficial nuevas actualizaciones para el mes. Los combustibles también podrían registrar modificaciones por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aunque el precio final dependerá de las decisiones tributarias y comerciales de cada petrolera.

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