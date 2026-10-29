Una multitud marchó en silencio por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: “Que se haga Justicia y no vuelva a pasar”

Multitudinaria marcha por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: “Que se haga justicia y no vuelva a pasar” (Video/TN)

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Cientos de personas marcharon este miércoles por las calles de Esquina, Corrientes, para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente rural cuyo cuerpo fue hallado esta mañana semisumergido en un viejo potrero, tres semanas después de su desaparición. Familiares, docentes, alumnos, vecinos y hasta representantes de la comunidad evangélica a la que asistía la víctima participaron de la movilización, marcada por el silencio, los crespones negros y el dolor ante la confirmación de su muerte.

La columna partió de la plaza central, recorrió las calles de la ciudad hasta una segunda plaza y luego regresó hacia el centro. La magnitud de la convocatoria sorprendió a los propios cronistas que cubrían la movilización. “Es impresionante la cantidad de gente que está yendo en silencio”, describió una periodista de TN durante la transmisión.

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Entre los manifestantes también estuvo el pastor de la iglesia evangélica a la que pertenecía Godoy. Los asistentes llevaron carteles y crespones negros como símbolo de duelo y acompañamiento a la familia.

El hallazgo del cuerpo provocó una profunda conmoción entre quienes llevaban días reclamando por la aparición de la maestra. “No estamos bien. Esto fue un golpe”, reconoció una docente de primaria y secundaria.

La mujer explicó que el principal reclamo es conocer las circunstancias del crimen y que los responsables sean condenados. “Lo que pedimos es Justicia y saber realmente qué fue lo que pasó”, sostuvo. “Tengo fe de que sí, que se va a saber”, agregó.

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Otra colega, que no había trabajado directamente con Godoy pero conocía las dificultades de la enseñanza en zonas rurales, expresó: “Queríamos a Nancy con vida, pero lamentablemente no se pudo esperar eso. Ya con los días que pasaron, uno va perdiendo un poco la esperanza”.

La docente también puso el foco en las circunstancias de la desaparición: “Se fue a trabajar y no volver es una cosa que no es lógica, no es normal para un docente”.

Docentes, alumnos y vecinos de Esquina marcharon en silencio por Nancy Godoy

Durante la movilización, varios testimonios expusieron las dificultades que enfrentan los maestros que trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos. Inundaciones, recorridos a caballo y travesías en canoa forman parte de la rutina de muchos de ellos. “A mí me tocó atravesar inundaciones, pasar como Nancy también a caballo, en canoa, donde corrés peligro de atravesar un río, que si se te da vuelta la canoa... Yo no sé nadar, podría haber perdido la vida”, relató una de las docentes.

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Pese a esas condiciones, explicó que muchos continúan trabajando en esos lugares por vocación y necesidad. “Porque es el trabajo y porque uno debe cumplir con el deber”, señaló.

La falta de transporte para llegar a las escuelas rurales fue otro de los reclamos. “Nosotros tenemos que buscar nuestros propios medios de cómo llegar a cumplir con nuestra tarea”, explicó la mujer. “Uno agarra un cargo porque necesita trabajar y después hay que buscar los medios para poder llegar. Si es a dedo, a caballo, caminando...”, completó.

Otra de las manifestantes, que había compartido escuela con Godoy, pidió que se investiguen todas las circunstancias que rodearon su muerte. “Pedimos Justicia y que se sepa del hecho y que se clarifique todo: qué pasó, por qué, quién mandó a hacer qué, todo. Queremos saber todo eso”, reclamó.

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Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de una ex docente rural, quien recordó sus años de trabajo en establecimientos alejados y las situaciones de vulnerabilidad que atravesó. “Siempre por vocación, para llegar donde nadie llega, para enseñar a aquel niño que ni el lápiz había agarrado. Eso es la vocación, desde el alma que uno lo hace”, expresó.

La mujer reconoció que el crimen de Godoy modificó su percepción sobre la seguridad de quienes ejercen la docencia en zonas aisladas. “Uno siempre piensa que va a ser cuidada, que va a ser protegida. Y hoy me doy cuenta de que no es así”, lamentó.

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Y cerró con un pedido que se repitió durante toda la movilización: “Quiero que se haga Justicia y que no vuelva a pasar nunca más”.

El marido y los hijos de Nancy en la marcha (Video/TN)

Pasadas las 19.30, la familia de la docente llegó al lugar donde se concentraban los manifestantes. Su marido, Martín, y sus tres hijos —Sebastián, Adán y José— habían sido trasladados en helicóptero desde la zona rural donde se desarrollaba el operativo de búsqueda, debido a las dificultades de acceso al lugar.

Los vecinos los recibieron con aplausos, abrazos y muestras de afecto. El marido, visiblemente conmocionado, no habló ante las cámaras. Los hijos, acompañados por quienes los rodeaban, tampoco hicieron declaraciones.

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En medio de la conmoción por el crimen, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional docente, una jornada de duelo y movilizaciones en todo el país para exigir Justicia por Nancy Godoy.

El pastor de la iglesia evangélica a la que asistía Godoy estuvo presente entre la multitud que se movilizó en Esquina para acompañar a la familia de la docente asesinada

Cinco detenidos por el crimen

La movilización se realizó horas después de que la Policía de Corrientes encontrara el cuerpo de Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, quien había sido vista por última vez el 7 de octubre.

Su familia denunció la desaparición el 15 de octubre y, desde entonces, la Justicia puso en marcha una investigación que derivó en cinco detenciones.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González reunieron declaraciones testimoniales, registros de comunicaciones telefónicas y otros elementos que llevaron a sostener la hipótesis de femicidio. También se ordenaron pericias genéticas, cuyos resultados será clave para el avance de la causa.

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Por el crimen hay cinco detenidos. Cuatro personas están imputadas por el asesinato, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido por falso testimonio. Los principales acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz