Crimen y Justicia

Hallaron muertos a una mujer y a su ex pareja en una casa de Santa Fe e investigan un femicidio seguido de suicidio

El hombre, de 50 años, convocó a la mujer a su vivienda de la calle 3 de Febrero al 3300 a las 7 de la mañana del sábado. Cuando ella dejó de dar señales de vida, amigas y un hijo del hombre alertaron a la Policía, que ingresó al lugar y encontró los dos cuerpos en distintos sectores de la casa

El hombre convocó a su expareja a su vivienda a las 7 de la mañana y horas después ambos fueron encontrados sin vida
El hombre convocó a su expareja a su vivienda a las 7 de la mañana y horas después ambos fueron encontrados sin vida
Guardar

Una citación temprana en la mañana fue el último contacto que una mujer de 51 años tuvo con su expareja antes de que ambos fueran encontrados sin vida en una vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. La Justicia investiga un posible femicidio seguido de suicidio, aunque las causas de los fallecimientos todavía están bajo investigación.

Todo comenzó con una cita el sábado. El hombre, de 50 años, convocó a su ex —con quien ya no compartía domicilio— a su vivienda ubicada en 3 de Febrero al 3300 para las 7 de la mañana de ese sábado. La mujer acudió al lugar. Lo que sucedió después dentro de esa casa, por ahora, solo lo sabe la investigación judicial.

PUBLICIDAD

Pasadas las primeras horas del encuentro, quienes intentaban comunicarse con ella no obtuvieron respuesta. Ni los mensajes ni las llamadas tuvieron eco, y con el tiempo esa falta de contacto derivó en una señal de alerta entre sus allegados. Amigas de la mujer y un hijo del hombre tomaron la decisión de ir hasta el domicilio a verificar qué ocurría.

Al llegar, dieron aviso al número de emergencias 911. Personal policial se hizo presente en el lugar y, junto a un familiar, lograron ingresar al inmueble. Lo que encontraron dentro fue determinante para el curso de la investigación.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis

Según informó el medio local Rosario3, en la planta baja, el hombre estaba suspendido de una escalera con una soga alrededor del cuello. Al subir a revisar la planta alta, en una de las habitaciones hallaron a la mujer sin vida sobre una cama.

PUBLICIDAD

La Justicia intervino de inmediato y encuadró el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, según los primeros datos de la investigación, resta establecer con precisión cómo se produjeron ambas muertes. Las pericias correspondientes definirán el avance de la causa.

Investigan las muertes a escopetazos de un empresario y su esposa

Un empresario de setenta y tres años y su esposa, de setenta, fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en la ciudad santafesina de Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país. Junto a los cuerpos, la Policía halló una escopeta y la Justicia abrió una causa para determinar cómo ocurrieron las muertes y si existió intervención de terceras personas.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3.40 del domingo, cuando agentes policiales llegaron a una casa de calle De las Naciones al 1.500 tras recibir un aviso sobre una situación de gravedad. Al ingresar, encontraron sin vida a los dos integrantes del matrimonio, identificados por sus iniciales como M. R. C. y N. B. N., informó El Litoral.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego. La presencia del arma en el domicilio y las características de la escena motivaron la intervención judicial y el despliegue de especialistas para relevar pruebas.

La causa quedó en manos del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias. Por disposición del funcionario, trabajó en el lugar personal de la División Científica Forense, que realizó las pericias iniciales dentro de la propiedad.

Los investigadores deberán analizar la ubicación de la escopeta, las lesiones que presentaban las víctimas y los demás elementos recuperados durante el procedimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia de lo sucedido en las horas previas al hallazgo, señaló el medio local.

Hasta el momento, no se informó una hipótesis definitiva. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios forenses y de las medidas de prueba ordenadas para avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon las muertes.

Entre las posibilidades bajo análisis figura que se haya tratado de una decisión previamente acordada por la pareja. Sin embargo, esa línea de investigación todavía debe ser contrastada con los peritajes y con el resto de la información incorporada al expediente.

Temas Relacionados

Santa FeFemicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza el juicio por la muerte de Gonzalo Siquier, el nene de 7 años atropellado por un motociclista en Puerto Madero

La madre de la víctima declarará en la apertura del proceso contra el motociclista acusado de circular a más de 110 kilómetros por hora, atropellar al niño y escapar. El acusado podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión

Comienza el juicio por la muerte de Gonzalo Siquier, el nene de 7 años atropellado por un motociclista en Puerto Madero

Juicio a “Pity” Álvarez: el músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz

La audiencia número 17 se realizará este lunes a las 11.30. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comparecerá ante el tribunal después de varias semanas de internación. También están citados un perito y el cura rockero, cercano al cantante

Juicio a “Pity” Álvarez: el músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz

“Cuesta recordar algo parecido a esto”: la revelación del forense a cargo de las pericias por el femicidio de Nancy Godoy

José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense de Corrientes, confirmó que ya tomaron muestras genéticas a los cinco detenidos para cotejarlas con posibles evidencias. Los estudios pendientes demandarán de 30 a 40 días

“Cuesta recordar algo parecido a esto”: la revelación del forense a cargo de las pericias por el femicidio de Nancy Godoy

“De los crímenes más atroces”: estranguló a su pareja, degolló a tres niños e incendió la casa con su bebé en brazos

Ocurrió en Quitilipi, Chaco. El principal sospechoso tiene 25 años e intentó quitarse la vida. El jefe de la Policía provincial reveló a Infobae cómo habría ocurrido la secuencia que terminó con cinco muertos, entre ellos un bebé de seis meses

“De los crímenes más atroces”: estranguló a su pareja, degolló a tres niños e incendió la casa con su bebé en brazos

Un agente municipal derribó de un tackle a una moto que intentó escapar de un control de tránsito por Halloween

Ocurrió durante la madrugada del domingo en Mar del Plata, en medio de un operativo por una caravana de motociclistas. Los dos ocupantes cayeron al asfalto y la secuencia quedó registrada en un video. El intendente Guillermo Montenegro respaldó el accionar del efectivo

Un agente municipal derribó de un tackle a una moto que intentó escapar de un control de tránsito por Halloween

DEPORTES

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly

Quiénes son los tenistas argentinos que se presentan en el último Masters 1000 de la temporada en París

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

La belleza de la semana: retrato de Gabriele Münter, de ser pionera a pasar al olvido por ser la "amante de Kandinsky"

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal