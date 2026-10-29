La familia del bebé que murió tras ser golpeado por una palta se presentará como particular damnificado y pedirá investigar las responsabilidades

La madre de Lucas, un bebé de 12 días fallecido por la caída de una palta, junto a su abogado, denuncian la presunta negligencia del Municipio de Quilmes. Reclaman que se podaran los árboles que representaban un peligro y que nunca se actuó a tiempo.

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La rutina de dejar a un hijo en el Jardín 949 de Quilmes terminó en una secuencia que la familia reconstruye a partir de un golpe inesperado, una ambulancia, una operación y cuatro días de internación.

El viernes 22 de octubre, una palta cayó sobre Lucas, un bebé de 12 días, cuando su familia estaba frente al establecimiento, en una zona por la que circulan alumnos y adultos a diario.

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El niño había sido llevado allí antes de su primer control médico y murió el domingo a las 8.00 en el hospital, luego de ser operado. “Se cerraron las puertas del Jardín y cayó la palta”, fue la frase con la que su madre describió el instante en que ocurrió el hecho. La Fiscalía N.º 9 de Quilmes investiga la muerte bajo la calificación de homicidio culposo.

Giuliana, mamá de Lucas, sostiene que el riesgo en ese acceso era conocido por quienes concurrían al jardín y que las advertencias habían llegado antes de la caída que hirió a su hijo.

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Ariel Gil Cels, abogado de Giuliana, confirmó en Infobae A las Nueve que la familia prepara su presentación en el expediente como particular damnificado y buscará que se analicen las responsabilidades por lo sucedido.

Giuliana, mamá de Lucas, el bebé de doce días murió tras sufrir el impacto de una palta en la entrada del Jardín 949 de Quilmes

“Se sabía del peligro que se corría ahí en la puerta del jardín día a día”, afirmó la madre en el streaming, al recordar los reclamos de vecinos y de integrantes de la comunidad educativa. Para la familia, esas advertencias y la existencia de un trámite previo sobre los árboles serán puntos centrales de la investigación.

El acceso al Jardín

El ingreso al Jardín 949 estaba atravesado por la presencia de tres árboles con paltas sobre la vereda, según el relato de Giuliana.

Las familias subían una escalera para acompañar a los chicos hasta la puerta del establecimiento, un recorrido que, de acuerdo con la madre, quedaba bajo las ramas de los ejemplares. “Son tres árboles, no es uno solo”, señaló al describir el sector.

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La mujer indicó que los árboles cubrían el acceso y que el problema no se limitaba a una situación aislada: afirmó que había reclamos desde el año anterior e incluso de períodos previos por el mismo motivo.

Giuliana también sostuvo que ya se habían producido caídas de frutos sobre personas y en cercanías de chicos que pasaban por ese lugar. “Se han caído un montón de paltas”, dijo.

En su reconstrucción, el área reúne una circulación permanente porque, además del jardín, hay otros establecimientos educativos, una escuela secundaria y el Colegio Nacional.

Lucas volvía de la puerta del jardín antes de su primer control médico

La mañana del episodio, Giuliana tenía un turno médico para Lucas, que debía atravesar su primer control. Antes de dirigirse a la consulta, acompañó a su otro hijo, de cinco años, hasta el Jardín 949.

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El chico alcanzó a ingresar y el personal cerró la puerta; el bebé quedó con su madre afuera, en el acceso. Tras el impacto, Lucas recibió atención médica y una ambulancia lo trasladó al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La familia de la víctima se presentará como particular damnificado ante la Fiscalía N.º 9 de Quilmes

“La palta cayó cuando ya habían cerrado”, relató Giuliana sobre la secuencia, y precisó que el hermano mayor de Lucas no presenció el momento porque ya se encontraba dentro del establecimiento. El bebé murió el domingo posterior, a las 8.00, según contó su madre.

La cercanía del lugar con la Municipalidad de Quilmes, ubicada a tres cuadras de los árboles, profundizó el reclamo de la familia por las respuestas que, asegura, no llegaron antes.

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Después de la muerte de Lucas, Giuliana vio a trabajadores municipales realizar tareas de poda cuando regresó al jardín tras despedir a su hijo. “Lo hicieron cuando mi bebé ya estaba muerto”, expresó.

La madre dijo que conserva videos de personas que juntaban hojas en el lugar después de esos trabajos y plantea que la intervención posterior contrasta con los pedidos que, según ella, habían formulado las familias durante meses.

Luego de la internación y de la muerte de Lucas, Giuliana afirmó que ningún representante municipal se comunicó con ella. Dijo que tampoco recibió asistencia médica o psicológica ni ayuda para afrontar los gastos funerarios. Esos costos, explicó, fueron cubiertos por su empleador, YPF, y por el sindicato.

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“Yo no recibí absolutamente nada”, afirmó al referirse al vínculo con el municipio. La madre destacó, en cambio, el acompañamiento de las maestras del jardín, que estuvieron presentes en la clínica y en el velorio, y que mantienen contacto con ella a través de mensajes.

La causa tramita en la Fiscalía N.º 9 de Quilmes con la carátula de homicidio culposo, informó Ariel Gil Cels. El abogado anticipó que presentará a la familia como particular damnificado para que pueda intervenir formalmente en la investigación y solicitar medidas de prueba. “Pedimos que se haga justicia”, declaró.

Gil Cels señaló que pedirán a la Justicia que examine una posible calificación por dolo eventual, a partir de los reclamos previos que, según sostuvo, se remontan a más de un año. También mencionó denuncias por daños a vehículos y el antecedente de una palta que golpeó a un padre; su eventual incorporación dependerá de las decisiones de la Fiscalía dentro del expediente.

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El representante legal agregó que la familia podría evaluar una demanda civil por daños y perjuicios, aunque remarcó que la prioridad inmediata es establecer si existieron responsabilidades que pudieron haber evitado el hecho.

La investigación deberá determinar qué actuaciones se realizaron ante los reclamos por los árboles, cuál era el estado del trámite de extracción iniciado en agosto de 2025 y qué medidas correspondían en el acceso al jardín. Para Giuliana, el reclamo permanece ligado a quienes siguen pasando cada día por esa vereda: “Que no le pase a nadie más”.

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