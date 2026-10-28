Sociedad

Lluvias y tormentas en el AMBA: cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El pronóstico oficial prevé inestabilidad entre miércoles y viernes. Además, cuatro provincias están bajo alertas meteorológicas

Transeúntes con abrigos caminan por la acera de una avenida con edificios tradicionales, árboles y vehículos en la calle mojada.
El SMN indicó posibles chaparrones y tormentas aisladas para hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un tramo de tiempo inestable entre este miércoles 28 y el viernes 30, con probabilidad de lluvias y tormentas y temperaturas máximas de hasta 23 ℃, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde el sábado, las condiciones tenderán a mejorar y las máximas volverán a ubicarse cerca de los 25 ℃.

Este miércoles, la temperatura irá de 13 ℃ a 23 ℃. El parte prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana y una probabilidad de precipitaciones de entre 10 % y 40 % para la tarde y la noche, cuando se esperan tormentas aisladas.

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La inestabilidad será más marcada el jueves 29. Para la mañana, el SMN informó una probabilidad de lluvia de entre 40 % y 70 %, mientras que por la tarde y la noche ese rango será de 10 % a 40 %. La mínima prevista es de 14 ℃ y la máxima, de 22 ℃.

El viernes 30 comenzará con cielo mayormente nublado y una chance baja de precipitaciones, de hasta 10 %. Sin embargo, durante la tarde la probabilidad de lluvias volverá a ubicarse entre 10 % y 40 %, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Tabla de pronóstico semanal con iconos de nubes, sol y lluvia, registros de temperatura, probabilidad de precipitación y velocidad del viento
Una tabla meteorológica detalla las previsiones de temperatura, precipitaciones y viento para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jornada tendrá una mínima de 14 ℃ y una máxima de 23 ℃. Hacia la noche, el parte anticipa un descenso de la probabilidad de precipitaciones, aunque persistirá la nubosidad.

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Para el sábado 31, el pronóstico prevé una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 15 ℃ y 25 ℃. El domingo 1° mantendría valores similares, con una mínima de 15 ℃ y una máxima de 25 ℃, aunque por la tarde podrían presentarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad de entre 10 % y 40 %.

El lunes 2 se espera cielo mayormente nublado, sin precipitaciones y una mínima de 17 ℃, con una máxima de 25 ℃. Para el martes 3, el SMN anticipa una temperatura de entre 16 ℃ y 23 ℃, junto con una baja probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde.

En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas aisladas en el suroeste y bancos de niebla en el centro, por lo que se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. Sin embargo, desde la tarde la inestabilidad será una constante en todo el territorio bonaerense, con tormentas fuertes en casi toda la provincia y chaparrones al norte. Para mañana, las precipitaciones se trasladarán al este, mientras que el viernes se mantendrán en el mismo sector.

De cara al fin de semana, las tormentas se ubicarán nuevamente al suroeste y oeste y, desde el domingo, las mismas descenderán en su intensidad a chaparrones, mientras el resto de la provincia tendrá nubosidad variable.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina dividido por provincias con áreas coloreadas en verde y amarillo, botones de fechas y símbolos meteorológicos
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala sectores en alerta amarilla en la provincia de Buenos Aires y el noroeste de Argentina.

El SMN indicó que casi toda la provincia de Buenos Aires, Tucumán, sur de Catamarca y centro de Salta están bajo alerta amarilla por tormenta. Estas alertas corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, el organismo recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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