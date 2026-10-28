El pueblo en Córdoba con volcanes, laguna y playas, ideal para visitar en el verano

El Balneario Municipal de Salsacate reúne playas de arena y aguas poco profundas sobre el río Jaime (Instagram/@turismosalsacate)

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Con poco más de 2.000 habitantes, Salsacate reúne playas de río, una laguna salada y volcanes inactivos en el oeste de la provincia de Córdoba. La cabecera del departamento Pocho es una alternativa para una escapada de verano por sus balnearios, senderos de montaña y puntos de interés histórico.

El pueblo está rodeado por las Sierras Grandes y las Cumbres de Gaspar, hacia el este, y por las sierras de Pocho y Guasapampa, hacia el oeste. Esa ubicación configura un paisaje de cursos de agua, bosque nativo, formaciones volcánicas y caminos serranos. Según Córdoba Turismo, el río Jaime y el arroyo Cachimayo confluyen en la localidad y dan origen al río Salsacate.

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El río Jaime nace en las alturas de Los Gigantes, mientras que el Cachimayo aporta aguas saladas provenientes de la zona de la Laguna de Pocho. Tras su encuentro, el curso de agua recorre sectores con playas de arena, remansos y cascadas. Durante los meses de más calor, el balneario municipal concentra buena parte de las actividades al aire libre.

La oferta turística incluye hoteles, complejos de cabañas, casas de alquiler temporario y campings. Entre los productos regionales se encuentran los higos, quesillos y pelones, presentes en la Ruta de los Sabores de Pocho, un circuito gastronómico que vincula a Salsacate con otras localidades del departamento.

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El pueblo se encuentra rodeado por las Sierras Grandes, las Cumbres de Gaspar y las sierras de Pocho (Municipalidad de Salsacate)

Cómo llegar a Salsacate

Salsacate se ubica en el noroeste cordobés, después de Taninga. Quienes viajan en auto desde la ciudad de Córdoba u otros puntos de la provincia pueden tomar la Ruta Provincial 34 o la Ruta Nacional 38 y luego continuar por la Ruta Provincial 15 hasta arribar a la localidad.

También hay servicios de colectivo de Grupo Sarmiento. La Municipalidad de Salsacate aconseja consultar con anticipación los horarios y las frecuencias, sobre todo antes de fines de semana largos y durante la temporada de verano. La alternativa más conveniente depende del lugar de partida y del estado de las rutas.

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Una vez en el pueblo, algunos de sus atractivos se encuentran cerca del casco céntrico. El Balneario Municipal, ubicado a pocos metros de la plaza principal y sobre el río Jaime, cuenta con aguas poco profundas y asadores en sus márgenes, de acuerdo con la información oficial difundida por el municipio.

El río Salsacate nace de la confluencia entre el río Jaime y el arroyo Cachimayo (Instagram/@turismosalsacate)

Qué hacer en Salsacate

Los ríos son uno de los principales ejes de una visita a Salsacate en verano. Las playas de arena y los sectores de agua permiten pasar el día junto al cauce, mientras que la vegetación autóctona y las aves de la zona acompañan los recorridos por el entorno. Antes de ingresar al agua o emprender una caminata, es recomendable consultar las condiciones meteorológicas y respetar las indicaciones del lugar.

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Entre los senderos de la localidad está el que llega a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una escultura tallada que funciona como punto de observación del paisaje. Otro recorrido conduce a la Casa del Gaucho. Ambos circuitos permiten conocer el entorno serrano sin alejarse demasiado del pueblo.

Para quienes buscan referencias sobre la actividad productiva de la región, las Minas de Cuchiyaco conservan vestigios de una explotación que se remonta al siglo XVIII. A 13 kilómetros de la localidad se encuentra la Laguna de Pocho, un espejo de agua salada de unas 25 hectáreas, donde habitan flamencos y otras especies vinculadas a los humedales. Sus aguas contienen minerales como yodo y azufre.

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Otra excursión de la zona es el Camino de los Túneles, sobre la Ruta Provincial 28. La obra, construida en la década de 1930, comunica Córdoba con La Rioja a través de cinco túneles abiertos en la montaña. Desde el trazado se observan sectores de la Quebrada de la Mérmela, donde está la cascada del Velo de la Novia, además del descenso hacia la Reserva Natural de Chancaní.

Poca (imagen), Ciénaga, Agua de la Cumbre, Yerba Buena y Veliz son los cinco volcanes inactivos de la región (Wikimedia Commons)

Los volcanes inactivos de Salsacate

La singularidad geológica del departamento se expresa en cinco volcanes inactivos de Pocho: Poca, Ciénaga, Agua de la Cumbre, Yerba Buena y Veliz. Estas elevaciones superan los 1.400 metros sobre el nivel del mar y se distinguen por sus formas cónicas y los colores de las rocas que las conforman, de acuerdo con la información de la Municipalidad de Salsacate.

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El cerro Ciénaga es una de las alternativas de mayor exigencia para quienes practican trekking. Su ascenso permite observar la Pampa de Pocho, aunque exige organizar la salida de acuerdo con la experiencia de cada visitante, el estado del tiempo y las condiciones del terreno. Para ese tipo de recorridos, se recomienda llevar agua, protección solar y calzado adecuado, además de evitar las horas de mayor temperatura.

A 23 kilómetros de Salsacate, en la localidad de Las Palmas, se conserva la capilla Nuestra Señora de las Palmas. El edificio, construido hacia 1700 con adobe y piedra, mantiene sus muros originales y forma parte de los sitios históricos que se pueden incorporar a la visita por el departamento Pocho.

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