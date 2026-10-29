Crimen y Justicia

Cruzó las vías con las barreras bajas y atropelló a un policía en medio de una persecución en La Plata

La secuencia se inició cuando los oficiales detectaron a tres motociclistas que realizaban maniobras peligrosas. El conductor fue aprehendido luego de una fuga

Las imágenes muestran parte del seguimiento policial que finalizó con un efectivo herido y un joven de 18 años detenido

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Luego de una persecución policial, detuvieron a un joven de 18 años en La Plata que realizaba maniobras peligrosas en moto. El joven escapó a contramano, cruzó un paso a nivel con las barreras bajas y atropelló a un policía antes de ser finalmente atrapado.

La secuencia comenzó en la zona de avenida 520 y calle 3, en Tolosa, donde agentes de la Policía Bonaerense advirtieron la presencia de tres motociclistas que circulaban de manera imprudente. Dos de ellos ingresaron al barrio El Mercadito al notar el operativo, mientras que el tercero continuó su marcha y se convirtió en el foco de la persecución.

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De acuerdo con 0221, el joven circulaba en sentido contrario al tránsito y los agentes de la Motorizada, pertenecientes a la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana, solicitaron refuerzos por radio para detenerlo. Durante la fuga el motociclista habría alcanzado una velocidad superior a los 100 km/h.

El recorrido continuó hasta el cruce ferroviario de 528 bis y calle 1, donde participaba del despliegue personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta. Allí se produjo el episodio que derivó en la acusación por lesiones.

Según la reconstrucción oficial, el joven llegó al paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas. Aun así, atravesó las vías y continuó su escape. En ese punto, un subteniente del GTO intentó impedir que avanzara, pero fue embestido por la motocicleta. Tras el impacto, ambos cayeron al asfalto.

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El joven de 18 años fue reducido por los efectivos tras la persecución
El joven de 18 años fue reducido por los efectivos tras la persecución

El efectivo sufrió lesiones en el tobillo izquierdo y la muñeca derecha. Tras el impacto, fue asistido y trasladado al Hospital Rossi para recibir atención médica. La información difundida no precisó la evolución de su estado de salud.

Tras el atropello, los policías que participaban del operativo se acercaron para detener al conductor e impedir que continuara la fuga. El joven habría forcejeado con los uniformados y les habría dado golpes mientras intentaban reducirlo. Luego de varios minutos de tensión, los efectivos lograron controlar la situación y concretaron su aprehensión.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una Honda GLH 150 roja en la que se desplazaba el acusado. El vehículo no tenía la patente colocada al momento de la interceptación.

La moto en la que circulaba no tenía patente y quedó incorporada a la investigación (Gentileza)
La moto en la que circulaba no tenía patente y quedó incorporada a la investigación (Gentileza)

La verificación posterior determinó que la moto no registraba un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, fue incorporada a la investigación como elemento vinculado a la persecución y al atropello del policía.

Según el medio local El Día, el detenido fue identificado con las iniciales A.U.A. y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Petit Bosnic. La causa fue caratulada como “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. La Fiscalía avaló el operativo y dispuso que el joven fuera presentado ante la Justicia durante la mañana del jueves.

El acusado quedó a disposición de la UFI N° 3 de La Plata (Gentileza)
El acusado quedó a disposición de la UFI N° 3 de La Plata (Gentileza)

La pesquisa deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos, el trayecto que realizó el motociclista y las circunstancias en que el subteniente resultó herido. También se analizarán las actuaciones policiales y los elementos reunidos durante el operativo.

Otra persecución policial terminó con dos detenidos

Dos jóvenes de 24 y 26 años fueron detenidos tras una persecución policial que finalizó con el choque de un Ford Focus contra un vehículo estacionado en calle 7 entre 45 y 46, en el centro de La Plata.

El episodio se inició cuando agentes de la Policía Bonaerense observaron maniobras sospechosas del automóvil y se acercaron para identificar a sus ocupantes. El conductor aceleró para escapar, esquivó a otros vehículos y la fuga terminó después del impacto.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 48 pastillas de éxtasis, 3,7 gramos de cocaína y 2,1 gramos de tusi, además de una balanza digital, teléfonos celulares y otros elementos. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata, en una causa por infracción a la Ley 23.737.

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