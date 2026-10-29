Comenzó la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, asesinada en Corrientes: el importante hallazgo de la Policía

La mujer fue asesinada en la localidad correntina de Esquina

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La autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, comenzó esta mañana en el Instituto Médico Forense (IMF) y hay una gran expectativa por su resultado. Además de saber cómo la mataron, se intentará saber si la mujer de 52 años fue víctima de un ataque sexual.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el cadáver de la docente llegó al IMF poco después de las 2 de la madrugada y ya empezó a ser analizado.

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Ayer, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela en la que dictaba clase y a más de 5 km de la estancia El Curupí. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas.

Sin embargo, mientras se realiza ese procedimiento, las fuentes judiciales consultadas por este medio, confirmaron que al menos un objeto de la maestra: según dijeron, la Policía encontró el teléfono de la víctima, un elemento clave cuyos datos podrían aportar información de gran valor para la investigación. Se trata de un “importante hallazgo”, graficaron.

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Los acusados

Por el crimen, hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple.

Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” y uno de los imputados por femicidio (Foto/Gentileza Radio Dos Corrientes)

El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó el fiscal Javier Mosquera en la audiencia de imputación.

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La zona del hallazgo del cuerpo

El hallazgo ocurrió ayer en horas de la mañana tras 21 días de búsqueda. Se realizó en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

El lugar forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones, aunque la capa de camalotes dificultaba los rastrillajes aéreos.

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La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

La zona en la que apareció el cuerpo también carece de señal de celular. Esa falta de conectividad había sido uno de los obstáculos para reconstruir los últimos movimientos de la docente y para sostener las comunicaciones durante la búsqueda. Y por ello mismo también hoy se demoró la notificación del hallazgo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y afectado por acción de la fauna y el agua.

En la escena se encontró algo más: a pocos metros del cadáver había un bolso. Fue allí donde se encontró el celular de la mujer.

Esos elementos quedaron incorporados al expediente y serán analizado como parte de las medidas de prueba ordenadas por los fiscales Mosquera y María Andrea González.

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Las denuncias de Nancy y las dudas de la familia

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia.

Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía, que es la del femicidio. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

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El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.

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