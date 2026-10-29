Quiso vender las ruedas de un auto de alta gama robado en Marketplace: la detuvieron in fraganti

El video de la detención de la vendedora

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La venta de cuatro neumáticos de un auto de alta gama denunciado como robado en 2025 terminó con la detención de una mujer de 40 años en el barrio porteño de Villa Lugano. El procedimiento se realizó cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó la maniobra mediante la cual la sospechosa concretaba la entrega de las autopartes a un comprador.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el procedimiento se llevó a cabo sobre la avenida Larrazábal al 3600, donde efectivos de la Policía porteña observaron el intercambio entre una mujer y un hombre. Las autopartes eran trasladadas en una Renault Kangoo gris.

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Tras intervenir en la transacción, los agentes verificaron que los cuatro neumáticos completos habían pertenecido a un vehículo importado, marca BMW, que había sido denunciado como robado el 3 de septiembre de 2025.

La mujer ofrecía otros componentes del BMW que tenía pedido de secuestro desde el 3 de septiembre de 2025.

La investigación determinó además que la mujer, identificada como Flavia Marcela Arrieta, de 40 años, ofrecía las piezas a través de Marketplace, la plataforma de compra y venta que ofrece la red social Facebook.

Según pudieron determinar los investigadores, las publicaciones fijaban un monto y un punto de encuentro para concretar las entregas.

Al revisar los perfiles asociados a la venta, la Policía constató que también se exhibían otras autopartes que pertenecían al mismo automóvil deportivo cuyo pedido de secuestro había sido librado el último 3 de septiembre por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa por robo.

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Otra de las publicaciones de la detenida en Marketplace.

Al recibir la notificación del hecho, el Juzgado Criminal y Correccional N° 35, a cargo de Osvaldo Rappa y ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré, dispuso la detención de la mujer por encubrimiento y la notificación del comprador, además del secuestro de los neumáticos y de dos teléfonos celulares.

Además, dispuso el secuestro de los neumáticos y de dos teléfonos celulares.