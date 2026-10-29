Crimen de Retiro: las fotos exclusivas de la escena y pericias sobre uñas postizas y las heridas de Iván

El departamento donde mataron a Tatiana Fernández

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Mientras la Justicia de Córdoba aguarda para indagar a Renato Iván Tabella por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en el barrio Cofico, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 avanza con nuevas pericias por el crimen de Tatiana Fernández, en Retiro.

Las fotos exclusivas de la escena muestran preservativos, zapatillas y remeras, restos de material desprendido en una columna y un polvo blanco. Los investigadores también encontraron drogas de diseño y medicamentos en el departamento. Ahora buscan establecer si Tatiana había consumido alguna sustancia antes del ataque; las imágenes, por sí solas, no permiten identificar qué es el polvo que aparece en ellas.

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Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que el juez Guillermo Rongo ordenó secuestrar y peritar las uñas postizas halladas en el tacho de basura de la cocina. Los investigadores creen que podrían pertenecer a la víctima. Si obtienen material genético apto, lo cotejarán con los perfiles de ADN de Tatiana y de Tabella.

La joven, de 27 años, había comenzado a trabajar como trabajadora sexual dos semanas antes de ser asesinada, después de perder su empleo como moza. El abogado de sus padres, Marcelo Biondi, solicitará además que se analice el material genético extraído debajo de las uñas del imputado para determinar si, junto con su propio ADN, hay rastros de Tatiana.

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El departamento donde mataron a Tatiana Fernández

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión y había registrado lesiones defensivas leves en las muñecas de la víctima. Los investigadores también esperan los estudios toxicológicos para determinar si había consumido alguna droga que pudiera haber afectado su capacidad de resistencia.

“Estamos conformes por ahora con la investigación”, dijo Biondi a Infobae. El abogado agregó que cuidarán la prueba que se incorpore y que evalúan pedir otras medidas probatorias. Biondi fue defensor de Jorge Mangeri, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, y actuó como particular damnificado en el juicio por el crimen de Melina Romero.

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En ese proceso, Joel “Chavito” Fernández fue condenado a 13 años de prisión, en el primer juicio por jurados que se realizó sin fiscal, luego de que la representante del Ministerio Público, Fernanda Billone, desestimara la imputación.

Las heridas “Iván”

Una infografía de Infobae detalla las heridas cortantes en las manos y las excoriaciones registradas en el cuerpo de Iván Tabella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, se conoció el resultado examen médico realizado al presunto doble femicida. Los forenses que lo analizaron enumeraron las lesiones que encontraron en su cuerpo, presumiblemente, producto de la defensa de Tatiana, que fue leve. No se descarta que alguna o varias de ellas hayan sido realizadas por Villalba, la supuesta primera víctima de “Iván”, en el intento de defensa antes de ser degollada.

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Lesión cortante mano izquierda, cara palmar falange distal dedo meñique.

Lesión cortante mano izquierda, cara palmar dedo pulgar izquierdo falange distal.

Lesión excoriativa glúteo derecho borde interno. Lesiones excoriativas mano izquierda, cara dorsal en número de tres aproximadamente cercano al borde radial. Lesiones excoriativas en antebrazo derecho, sobre tatuaje que algunas impresionan en C.

Lesión cortante dedo pulgar derecho cara palmar.

El informe concluyó que las lesiones lo habían “inutilizado para el trabajo por un lapso menor al mes”, a partir de la fecha del hecho y de no mediar complicaciones. Sobre su mecanismo, los médicos indicaron que podían haberse producido por golpes o roces contra objetos o superficies duras y romas; las heridas cortantes, agregaron, podrían ser secundarias a un elemento con punta o filo.

Sin embargo, los forenses aclararon que no podían arribar a conclusiones médico-legales más precisas ni determinar la fecha de las lesiones por sus características. Por eso, no está establecido si se produjeron durante el ataque a Tatiana o si alguna pudo haberse originado en el crimen de Villalba.

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La investigación por el caso de Retiro estuvo inicialmente en manos del fiscal Matías Di Lello; tras la detención de Tabella, Rongo reasumió la causa.