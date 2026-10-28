Vacaciones en Brasil: cuánto cuestan los alimentos y bebidas en los supermercados tras la devaluación del real

Los precios de los alimentos y bebidas son uno de los gastos que deben contemplar quienes planean vacacionar en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los argentinos que planean pasar sus vacaciones de verano en Brasil encontrarán precios más bajos que en la Argentina y que algunas semanas atrás en varios de los alimentos y bebidas que habitualmente se compran en los supermercados.

La reciente devaluación del real brasileño también abarató esos consumos medidos en pesos argentinos, aunque las diferencias varían considerablemente según el producto. Un relevamiento realizado en las tiendas online de dos conocidas cadenas de supermercados, una de cada país, muestra que una compra de cinco productos básicos cuesta hoy un 33,8% menos en Brasil.

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La comparación incluye leche, pan de molde, Coca-Cola Zero, arroz y fideos, con presentaciones similares en ambos mercados. En conjunto, los cinco artículos cuestan $20.902 en la Argentina, frente a $13.834 en Brasil, lo que representa una diferencia de $7.068. El pan es el producto con la mayor brecha, superior al 50%, mientras que los fideos constituyen la excepción: resultan ligeramente más caros en el supermercado brasileño.

Para realizar los cálculos se utilizó la cotización actual del BNA minorista de $301 por real, frente a los $317 que costaba la moneda brasileña el viernes 23 de octubre, antes de las elecciones presidenciales que terminaron con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. La caída del 5% en el valor del real frente al peso argentino implica que, aun sin modificaciones en los precios de los comercios brasileños, los turistas necesitan menos pesos para adquirir los mismos productos.

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COMPARATIVA DE PRECIOS

Con la cotización del viernes, la compra de los cinco artículos seleccionados en Brasil equivalía a aproximadamente $14.569. Con el valor actual del real, el costo descendió a $13.834. Es decir, la diferencia cambiaria abarató esa compra unos $735 en pesos argentinos, sin considerar eventuales promociones ni modificaciones en los precios expresados en moneda brasileña.

Cuánto cuestan los alimentos y bebidas en los supermercados de Brasil

El relevamiento tomó como referencia los precios publicados en las tiendas online de dos supermercados conocidos, uno argentino y otro brasileño. Se seleccionaron productos de consumo habitual, con cantidades equivalentes, aunque no siempre de las mismas marcas o variedades. Todos los valores de Brasil se convirtieron a pesos argentinos con la cotización actual de $301 por real.

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Leche entera larga vida (1 litro): en la Argentina, la leche La Serenísima clásica cuesta $3.030 , mientras que en Brasil la leche Italac tiene un valor equivalente a $1.953 . Esto significa que el producto brasileño resulta 35,5% más barato , con una diferencia de $1.077 por litro. Con el real a $317, su precio equivalía a $2.057.

Pan de molde (500 gramos): en la Argentina, el pan blanco artesano con masa madre cuesta $9.442 , mientras que en Brasil el pan integral Pullman Artesano tiene un precio equivalente a $4.485 . La diferencia alcanza los $4.957, es decir, un 52,5% menos en Brasil . Con la cotización anterior, el producto brasileño equivalía a $4.723. Se trata de variedades distintas de pan.

Coca-Cola Zero (1,5 litros): en el supermercado argentino relevado, la botella cuesta $3.600 , frente a los $3.007 que representa la misma presentación en Brasil. La diferencia es de $593, equivalente a un 16,5% menos . Antes de la caída del real, el precio brasileño equivalía a $3.167.

Arroz parboil (1 kilogramo): el paquete Gallo Oro cuesta $2.980 en la Argentina, mientras que el arroz parboilizado Tio João tiene un precio equivalente a $2.495 en Brasil. La diferencia es de $485 por paquete, lo que representa un 16,3% menos . Con el real a $317, el mismo producto brasileño equivalía a $2.628.

Fideos tirabuzón (500 gramos): en la Argentina, el paquete Lucchetti cuesta $1.850, mientras que en Brasil los fideos con huevo tipo parafuso de Barilla equivalen a $1.893. En este caso, los fideos son un 2,3% más caros en Brasil, con una diferencia de $43. Con la cotización anterior, el producto brasileño equivalía a $1.994, también por encima del precio argentino.

La comparación muestra que cuatro de los cinco productos seleccionados tienen precios más bajos en Brasil. La mayor diferencia corresponde al pan de molde, tanto en términos absolutos como porcentuales, seguido por la leche. En cambio, las brechas son menores en la gaseosa y el arroz, mientras que en los fideos el precio brasileño supera ligeramente al argentino.

Los valores corresponden a productos específicos y no representan necesariamente el promedio de cada categoría. En algunos casos, las diferencias de marca y composición también pueden influir en la comparación, además de los precios propios de cada mercado.

Cómo impactó la devaluación del real en el costo de las compras

La caída de la moneda brasileña se produjo en la antesala de la temporada de verano, cuando numerosos argentinos comienzan a organizar sus viajes al país vecino. El movimiento cambiario modificó el costo en pesos de los consumos que se realizan en Brasil y se pagan en moneda local.

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El viernes 23 de octubre, el real tenía una cotización de referencia de $317 argentinos. Posteriormente, su valor descendió a $301, lo que representó una baja de aproximadamente el 5%.

La llegada del verano vuelve a poner a Brasil entre los destinos preferidos de los turistas argentinos REUTERS/Rafael Martins

Para los turistas argentinos, esta variación implica que un mismo producto, cuyo precio en reales permanece constante, requiere una menor cantidad de pesos para su compra. El efecto alcanza tanto a los alimentos y bebidas como a otros gastos cotidianos realizados en moneda brasileña.

La baja del real también modificó el costo de otros consumos turísticos. Según un relevamiento anterior de Infobae, una comida en un restaurante económico de Brasil tenía un precio de referencia de 35 reales, mientras que una cena para dos personas en un establecimiento de gama media, con tres pasos y sin bebidas, costaba alrededor de 167 reales.

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En el caso de las bebidas, el mismo relevamiento incluyó precios de cerveza nacional, tanto en restaurantes como en supermercados. También contempló gastos vinculados con el transporte y el combustible, dos rubros que forman parte del presupuesto de quienes viajan en automóvil o necesitan trasladarse durante su estadía.

El efecto de la devaluación no es necesariamente uniforme en todos los gastos turísticos. Mientras que los productos comercializados en reales reflejan directamente la variación cambiaria cuando sus precios permanecen constantes, los alojamientos y los pasajes pueden responder a otras condiciones comerciales.

En particular, una parte de la oferta de hoteles, departamentos temporarios y vuelos se comercializa con tarifas expresadas en dólares o sujetas a modificaciones según la demanda de cada período.

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