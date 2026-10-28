Guatemala amplía los Clubes de Ciencias a 226 sedes y será anfitrión de una feria internacional en 2027

Guatemala cuenta con 226 Clubes de Ciencias distribuidos en 80 municipios de los 22 departamentos del país. (Karin Herrera, Vicepresidenta de Guatemala)

Guardar

Guatemala alcanzó 226 Clubes de Ciencias en 80 municipios de los 22 departamentos, con la participación de 4.808 jóvenes, mientras la iniciativa 6764 avanza hacia el pleno del Congreso para convertir el programa en una política de Estado permanente, con financiamiento y continuidad institucional.

El programa, liderado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), fue inaugurado en julio de 2024. Un año después había habilitado 47 clubes y, en agosto de 2026, llegó a todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

La expansión busca despertar el interés científico en niños, niñas y jóvenes mediante espacios voluntarios y participativos, donde la curiosidad orienta actividades de investigación, experimentación y comprensión del entorno. La propuesta promueve la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas conocidas como STEM, e incorpora también las artes.

Los clubes desarrollan actividades de robótica, programación, inteligencia artificial, matemáticas, salud, química y medioambiente. El secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Ottoniel Monterroso, sostuvo: “Estas experiencias muestran que sí es posible incentivar el pensamiento crítico y científico desde las edades tempranas”.

La formación incluye módulos de habilidades científicas y tecnológicas, junto con ejercicios como la extracción de ADN y análisis biológicos. Los participantes trabajan con docentes, mentores, madrinas y padrinos científicos, y desarrollan capacidades de observación, resolución de problemas y trabajo en equipo.

PUBLICIDAD

En los nuevos clubes de Cuilapa, los estudiantes podrán participar en proyectos vinculados con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El modelo apunta a que la formación científica se conecte con situaciones cotidianas de las comunidades.

Guatemala cuenta con 226 Clubes de Ciencias distribuidos en 80 municipios de los 22 departamentos del país. (Karin Herrera, Vicepresidenta de Guatemala)

La iniciativa 6764 y la continuidad del programa

La iniciativa 6764, denominada Ley de Clubes de Ciencias, fue presentada ante el Congreso de la República en abril y recibió en septiembre dictamen favorable de la Comisión de Descentralización del Desarrollo. La Junta Directiva y los jefes de bloque aprobaron después su lectura e incorporación en la agenda del día, paso previo a su tratamiento en el pleno.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, afirmó que la aprobación permitirá asegurar la continuidad de los espacios: “Su aprobación permitirá fortalecer la permanencia, el financiamiento y la continuidad de los clubes de ciencia para que estos no desaparezcan después de este tiempo. Queremos que sigan en el tiempo y que más niños se incorporen a los mismos”.

PUBLICIDAD

La propuesta busca que el programa deje de depender de decisiones administrativas, cambios institucionales o recursos inestables. El proyecto prevé incorporar los clubes al Ministerio de Educación y consolidarlos como una política de Estado destinada a la niñez y la juventud guatemalteca.

La ley contempla una asignación adicional para la Senacyt de al menos 25 % sobre su presupuesto regular. Esos fondos estarían dirigidos a infraestructura, equipamiento y materiales formativos para los clubes científicos.

El proyecto también incluye la realización de una Feria Nacional de Ciencias y la creación de un registro oficial de clubes. Ese sistema prevé facilitar el intercambio científico, la difusión de la cultura técnica y la articulación con cooperantes internacionales y la comunidad científico-académica nacional.

PUBLICIDAD

Herrera vinculó el trabajo de los clubes con desafíos específicos de Santa Rosa, como la producción agrícola y cafetalera, la protección de recursos naturales y los efectos del cambio climático. La funcionaria planteó que la formación científica puede aportar respuestas desde las propias comunidades.

“Tenemos la gran oportunidad de extender este proyecto a todos los rincones del país, porque con educación, pensamiento crítico y ciencia, podemos meditar mejor las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida”, expresó la Vicepresidenta.

Un joven examina muestras de ceniza volcánica a través de un microscopio en una mesa con material divulgativo sobre monitoreo de volcanes. (Karin Herrera, Vicepresidenta de Guatemala)

La feria internacional prevista para abril de 2027

Guatemala será sede de la Feria Internacional de Clubes de Ciencia en abril de 2027, un encuentro que reunirá a representantes de países de América Latina para compartir experiencias y promover el desarrollo científico entre las nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

La actividad incluirá el lanzamiento de la Red Latinoamericana de Clubes de Ciencia, con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Monterroso explicó que la Unesco dispone de un programa de redes de clubes de ciencia y propuso a Guatemala como sede para presentar la articulación regional.

La Senacyt coordina los preparativos con la sede central de la Unesco y su representación en Guatemala. La convocatoria prevé la participación de clubes científicos de distintos países, entre ellos Uruguay y Perú, donde estas iniciativas tienen trayectoria.

El encuentro permitirá vincular las experiencias desarrolladas en los departamentos guatemaltecos con redes internacionales. Herrera consideró que la elección del país como anfitrión reconoce el trabajo realizado para acercar la ciencia a la población.

PUBLICIDAD

El programa contará además con un micrositio que mostrará un mapa interactivo sobre la cantidad y ubicación de clubes en cada municipio. La plataforma también exhibirá el avance de la iniciativa 6764 y las historias de quienes participan en los espacios científicos.

Santa Rosa tendrá una selección de matemáticas con el acompañamiento de un subsecretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia como mentor. Durante la presentación de la iniciativa, Herrera indicó que las niñas representan 58 % de la matrícula de los Clubes de Ciencias.