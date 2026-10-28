Crimen y Justicia

Asesinaron a una mujer de una puñalada en el pecho en Santiago del Estero: su pareja la habría amenazado por celos

El acusado se dio a la fuga después del ataque y la Policía concentra el operativo de búsqueda en la zona de Huyamampa. Los investigadores revisan testimonios y comunicaciones previas al asesinato

La vivienda de la madre de Galván, en el barrio Fátima de Clodomira, donde ocurrió el ataque (Gentileza)
La vivienda de la madre de Galván, en el barrio Fátima de Clodomira, donde ocurrió el ataque (Gentileza)
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Una mujer fue asesinada de una puñalada en el tórax en una vivienda de Clodomira, Santiago del Estero, en un caso que la Justicia investiga como femicidio. Su pareja está señalado como el principal sospechoso y es buscado por la Policía tras haber escapado luego del ataque.

La víctima fue identificada como María Eugenia Vanina Galván, una mujer de alrededor de 35 años y madre de tres hijos. El episodio ocurrió el martes en la vivienda de su madre, cerca de las 13:40. La investigación, a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, busca determinar la secuencia del ataque y las circunstancias que lo precedieron.

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María Eugenia Vanina Galván fue asesinada de una puñalada en Clodomira
María Eugenia Vanina Galván fue asesinada de una puñalada en Clodomira

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario Panorama, Galván se encontraba en el domicilio junto a una de sus hijas, de seis años, y su hermana, de 29. Tras el pedido de auxilio, personal policial y sanitario acudió al lugar y constató su fallecimiento.

La causa se investiga como femicidio y tiene como principal sospechoso a Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima. El hombre se retiró del lugar después de la agresión y habría escapado a bordo de una motocicleta negra.

El Departamento Homicidios y Delitos Complejos quedó a cargo de las tareas para dar con su paradero. Las autoridades difundieron además un rasgo físico que podría facilitar su identificación: Tejeda tiene amputado el brazo derecho, una lesión que habría sufrido años atrás en un accidente de motocicleta.

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La pesquisa judicial procura reconstruir las horas previas al crimen. Entre los elementos bajo análisis aparecen una discusión que la pareja habría mantenido durante la mañana y presuntas amenazas atribuidas al sospechoso.

La hipótesis principal: celos y amenazas

Una de las hipótesis bajo análisis vincula el crimen con los celos que Tejeda habría sentido ante un supuesto vínculo entre Galván y Roy Delgado, un conocido de ambos. Los investigadores buscan determinar si esa sospecha influyó en el ataque.

Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima y principal sospechoso, permanece prófugo
Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima y principal sospechoso, permanece prófugo

Circularon capturas de pantalla de supuestas conversaciones que serían del teléfono de Galván. Uno de los mensajes, enviado supuestamente por Tejeda a las 12.53, estaba dirigido a Roy y contenía referencias a él y a Galván.

Entre los mensajes difundidos figura un estado que subió minutos antes del crimen: “Te estoy bucando a vos y a la traidora de mi mujer”. La fiscalía deberá comprobar la autenticidad, las fechas y el contexto completo.

Tras conocerse la fuga, los investigadores orientaron parte de la búsqueda hacia Huyamampa, donde algunos testigos dijeron haber visto al sospechoso después del hecho. La Policía analizaba si pudo recibir ayuda para permanecer oculto, aunque no se había confirmado oficialmente su localización al momento de las últimas informaciones publicadas.

El fiscal Ibáñez coordina las medidas de investigación junto con los efectivos especializados. Además de establecer el recorrido posterior a la agresión, la fiscalía deberá reunir testimonios, pericias y otros elementos para determinar si existieron episodios de violencia previos y cuál fue el contexto inmediato del homicidio.

Un antecedente familiar que se remonta al 2012

En las últimas horas se conoció un antecedente ocurrido el 29 de diciembre de 2012 en Palmares, departamento Banda, que tuvo como acusado al padre del sospechoso.

El padre de Tejeda había salido de su casa junto a su hijo para trabajar en una finca. Ambos habrían regresado al domicilio tras advertir que habían olvidado un elemento necesario para la jornada. Al llegar, encontraron a la esposa del hombre junto al vecino, identificado por el apellido Bravo.

Según esos antecedentes, Bravo intentó escapar del lugar, pero fue perseguido hasta una zona montuosa de Palmares, donde recibió las heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.

La coincidencia señalada entre ambos expedientes es el vínculo familiar entre los acusados y el uso de un arma blanca, pero no hay información que permita establecer una relación causal entre los dos crímenes.

La búsqueda del sospechoso continuaba mientras los investigadores intentaban precisar el recorrido de Tejeda tras abandonar la vivienda y reunir los elementos necesarios para esclarecer el asesinato de Galván.

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