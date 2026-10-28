Sociedad

Cómo anotarse para las misas del papa León XIV en la Argentina

El registro gratuito para las celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján vence este miércoles 28 de octubre; hay requisitos distintos para los sectores adaptados

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea
Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News
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Las personas que quieran asistir a las celebraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina podrán registrarse en línea hasta hoy. La inscripción para las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján es gratuita y contempla requisitos diferenciados para el público general y quienes utilicen sectores adaptados.

El trámite permite anotar a una persona o a grupos de hasta 20 integrantes. Quien encabece el registro debe tener al menos 16 años; los menores deberán ser incorporados por una persona adulta responsable. Además, el formulario exige un correo electrónico válido, al que se envía un código de verificación antes de confirmar la solicitud.

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Una vez completada la validación, la plataforma informa la inscripción y sugiere una puerta de acceso. Para los asistentes a las misas masivas, no será obligatorio presentar un código QR. La organización recomienda anotarse, aunque el ingreso seguirá sujeto a los controles de seguridad y a las pautas que defina el operativo en cada predio.

La situación cambia para quienes requieran los sectores adaptados. Esos espacios tendrán cupos reservados y demandarán una inscripción obligatoria, con la presentación o validación de documentación. Cuando corresponda, deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad. En esos casos, el sistema enviará un QR que deberá exhibirse en el acceso asignado.

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Un hombre con sotana blanca saluda con la mano en alto ante una multitud, junto a textos sobre un viaje apostólico a la Argentina
La inscripción online para las celebraciones es gratuita y está disponible para grupos de hasta 20 personas

Los organizadores también aconsejan consultar previamente las condiciones de cada lugar, en especial la información sobre acompañantes, transporte, sanitarios y horarios de entrada. El registro para las misas no habilita por sí solo la participación en las demás actividades de la agenda pontificia, que cuentan con mecanismos propios y cupos limitados.

La agenda del papa Leon XIV

El programa prevé que León XIV llegue al país entre el 8 y el 11 de noviembre. La primera celebración abierta será el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Al día siguiente, el pontífice celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

La última misa se realizará el miércoles 11, también a las 10, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Tras esa actividad, el Papa partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima para continuar su viaje por Perú.

Además, la agenda incluye encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Para esas convocatorias, la organización estableció registros diferenciados y capacidad limitada.

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