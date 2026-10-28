El gesto antideportivo de una atleta a su rival durante el Mundial de lucha que causó indignación: “Tiene una lesión muy grave”

Una luchadora fue descalificada por un gesto antideportivo

Guardar

La luchadora rusa Elizaveta Smirnova quedó fuera del Campeonato Mundial de Lucha de Astaná pese a haber ganado su combate de octavos de final ante la estadounidense Morgan Turner, quien fue descalificada por dos contactos en los ojos de su rival. La lesión impidió que Smirnova disputara los cuartos de final de la categoría femenina de 50 kg.

El episodio ocurrió durante un combate en el que la rusa enfrentaba a Turner en su estreno en un Campeonato Mundial Senior. La estadounidense había llegado al certamen después de obtener medallas de bronce en los Mundiales Sub-20 y Sub-23 de 2026.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción difundida sobre el combate, Turner ya había golpeado el ojo de Smirnova una vez antes del incidente que derivó en su descalificación. Tras una nueva acción, la rusa cayó al tapiz con dolor y los árbitros detuvieron la pelea. La decisión otorgó el triunfo a Smirnova, aunque la lesión condicionó de inmediato su continuidad en el torneo.

La versión recogida por la Federación Rusa de Lucha Libre señaló que el personal médico evaluó a la atleta y concluyó que no estaba en condiciones de competir. Más tarde, la organización United World Wrestling (UWW) la retiró de su siguiente presentación. Smirnova fue trasladada a un hospital, donde los médicos resolvieron que no necesitaba una intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

La luchadora rusa no pudo continuar compitiendo

La médica del equipo femenino ruso, Gayane Gevorgyan, indicó que el diagnóstico fue una lesión en la córnea y sostuvo que la decisión de apartarla buscó evitar riesgos posteriores. “A Smirnova le diagnosticaron una lesión corneal. Los médicos decidieron retirarla de la competición. Fue trasladada al hospital. El plan de tratamiento se determinará más adelante. Claro, como luchadora, dirá: ‘No siento ningún dolor’. Pero en realidad, tiene una lesión muy grave. Estaba lista para competir, pero no se lo permitieron”, declaró Gevorgyan, según la Federación Rusa de Lucha Libre.

Smirnova expresó su malestar por no poder continuar en la competencia. La deportista, de 26 años, afirmó que confiaba en seguir en carrera por una medalla tras superar a Turner, aunque el diagnóstico médico cerró esa posibilidad. “Ahora me siento bien, pero estoy muy disgustada. Siento que debería haber ganado la medalla de oro, pero me pincharon el ojo”, dijo la luchadora rusa.

PUBLICIDAD

También detalló los resultados del examen posterior al combate. “El examen reveló una rotura de la membrana mucosa y rasguños en las retinas de ambos ojos. La estadounidense me pinchó primero en el ojo derecho y luego en el izquierdo. Los médicos dijeron que no necesitaba puntos”, afirmó.

La luchadora aseguró que consideraba posible seguir en competencia si se hubiera protegido la zona afectada. “Y creo que podría haber luchado. El oftalmólogo dijo que lo más importante es evitar la entrada de bacterias y dejar el ojo tranquilo. Si me lo hubieran vendado, podría haber luchado con un solo ojo, pero el médico oficial de la competición no me ha permitido luchar porque teme complicaciones”, añadió.

PUBLICIDAD

La luchadora estadounidense fue descalificada del certamen

La baja de Smirnova tuvo una consecuencia directa en el cuadro femenino de 50 kg. La india Neelam Sirohi, que debía enfrentar a la rusa en los cuartos de final, avanzó a las semifinales sin disputar el combate programado.

La situación interrumpió la participación de Smirnova, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de 2025 y en el Campeonato Europeo de 2026. En paralelo, Natalia Smirnova, entrenadora personal de la deportista, afirmó que analiza la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra Turner. La técnica sostuvo que la pelea afectó las aspiraciones de su dirigida en Astaná.

“La estadounidense nos arrebató una medalla, posiblemente de oro. Trabajamos muy duro, entrenamos intensamente y Liza estaba en excelente forma física. Lo que hizo esta atleta fue causar daño físico deliberadamente. Las consecuencias podrían haber sido la pérdida de la visión. Analizaremos los aspectos legales del caso y estamos considerando emprender acciones legales”, dijo la entrenadora en declaraciones recogidas por el medio ruso RIA.

PUBLICIDAD