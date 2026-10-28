Subastarán la réplica de la Copa del Mundo que habría sostenido Messi en Qatar 2022: ya ofrecen USD 110.000

Una casa de subastas de Carolina del Sur puso a la venta una réplica de la Copa del Mundo que circuló entre los futbolistas argentinos en Qatar 2022. (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Guardar

La consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 dejó imágenes que recorrieron el mundo y se convirtieron en parte de la historia reciente del fútbol. Las celebraciones posteriores a la final también despertaron el interés por los objetos relacionados con aquella victoria, especialmente los vinculados con Lionel Messi y sus compañeros de selección.

Los recuerdos deportivos asociados con grandes acontecimientos pueden alcanzar cifras elevadas en el mercado de coleccionistas. Su valor depende, entre otros factores, de la relevancia histórica del momento, la documentación disponible y la posibilidad de establecer una relación verificable con sus protagonistas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, una casa de subastas de Carolina del Sur anunció la venta de una réplica de la Copa del Mundo que, según su versión, circuló entre los futbolistas argentinos después de la final contra Francia.

La FIFA distingue entre el trofeo original y la copa que conserva el campeón

La FIFA mantiene bajo su custodia el trofeo original de la Copa del Mundo, que se utiliza en actos oficiales específicos, incluida la ceremonia de premiación de la final. La selección ganadora no se queda con esa pieza, sino que recibe el Trofeo de Ganadores de la Copa del Mundo, una versión bañada en oro que puede conservar de forma permanente.

PUBLICIDAD

El sistema actual se estableció después de que Brasil obtuviera definitivamente la Copa Jules Rimet al conquistar su tercer título mundial, en México 1970. El trofeo fue robado en Río de Janeiro en 1983 y nunca se recuperó. Desde el Mundial de Alemania Federal de 1974, la FIFA utiliza un diseño diferente para el trofeo original, que permanece bajo su custodia.

Esta distinción es importante para comprender las imágenes de la celebración argentina en Qatar. Lionel Messi levantó el trofeo original durante la ceremonia oficial, pero después del partido circularon otras copas entre los jugadores. La pieza que Richmond Auctions ofrecerá en noviembre es descrita por la empresa como una réplica no oficial, no como uno de los trofeos entregados por la FIFA.

PUBLICIDAD

Un aficionado argentino introdujo la pieza al estadio Lusail y el objeto permaneció en el campo de juego durante 45 minutos tras la final. (Richmond Auctions)

Richmond Auctions afirma que la réplica aparece en imágenes de los festejos

La casa de subastas sostiene que la pieza fue llevada al estadio Lusail por un aficionado argentino el 18 de diciembre de 2022. Según la versión de la empresa, después de la ceremonia protocolar el objeto llegó al campo de juego y circuló entre integrantes de la selección durante aproximadamente 45 minutos.

Para respaldar esa procedencia, Richmond Auctions afirma que reunió instrumentos notariales traducidos y legalizados, fotografías, videos, cobertura periodística y registros de una exhibición posterior en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires.

Jordan Richmond, cofundador de la empresa, explicó en declaraciones recogidas por Fox Business que el consignatario estaba ubicado en la primera fila del estadio y tenía grabaciones del momento en que la réplica pasó de sus manos al campo de juego y fue tomada por los futbolistas.

PUBLICIDAD

La casa de subastas afirma que comparó detalles visuales de la réplica con fotografías de los festejos y que identificó coincidencias con la copa que aparece en las imágenes de Messi. Según Richmond Auctions, los registros audiovisuales y los documentos reunidos respaldan la procedencia de la pieza y su recorrido desde las tribunas hasta el campo de juego.

La identificación corresponde a la investigación presentada por la empresa, que utiliza esa documentación para sustentar la historia del objeto y su relación con la celebración de Argentina en Qatar 2022.

Una tarjeta coleccionable de Messi acompañará a la pieza

El interés comercial del lote también está relacionado con las imágenes que el capitán argentino publicó después de la final. El 18 de diciembre de 2022, Messi compartió en Instagram una secuencia de fotografías tras la victoria de Argentina sobre Francia por penales, luego de un empate 3-3 en el tiempo suplementario.

PUBLICIDAD

La publicación superó los 74 millones de “me gusta”, según Fox Business, y se convirtió en uno de los contenidos más populares de la plataforma. Richmond Auctions sostiene que la réplica que venderá aparece en algunas imágenes de esa celebración, aunque esa identificación no cuenta con una verificación independiente confirmada.

El lote incluirá además una tarjeta Panini Instant Lionel Messi número 118, calificada por PSA con la nota 10 GEM MINT, que muestra al delantero argentino con una copa durante los festejos. La tarjeta se venderá junto con la réplica y no estará disponible como un artículo separado.

PUBLICIDAD

La combinación de ambos objetos busca reunir dos elementos asociados con el triunfo argentino: una pieza cuya procedencia la empresa vincula con la celebración en Lusail y una tarjeta coleccionable del futbolista. El valor que alcance el conjunto dependerá de la demanda y de la confianza de los compradores en la documentación presentada.

El lote incluye una tarjeta coleccionable Panini Instant de Lionel Messi con la calificación diez de la certificadora PSA. (Richmond Auctions)

La subasta se realizará el 7 de noviembre en Greenville

Richmond Auctions programó la venta para el 7 de noviembre de 2026 en Greenville, Carolina del Sur, como parte de su primera subasta de artículos deportivos. La empresa anunció también una exhibición pública de los objetos el día anterior.

La réplica y la tarjeta coleccionable de Lionel Messi se ofrecerán en un único lote. Según informó Fox Business, las ofertas habían alcanzado los USD 110.000 antes de la subasta, una cifra que refleja el interés inicial de los compradores por los artículos vinculados con la consagración de Argentina en Qatar 2022. El monto definitivo se conocerá una vez concluida la venta.

PUBLICIDAD

Richmond Auctions también señaló que la réplica lleva firmas de integrantes de la selección argentina, entre ellos Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Ángel Di María. La empresa afirma que la documentación relacionada con esas firmas y con la procedencia del objeto estará disponible para los interesados.

El resultado de la venta permitirá conocer cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un recuerdo cuya conexión con los festejos de Qatar 2022 es sostenida por la casa organizadora. La cifra final reflejará el interés de los coleccionistas por la pieza y la valoración que hagan de las pruebas presentadas sobre su recorrido.

PUBLICIDAD