Panamá intercepta droga oculta en un contenedor que viajaba de Perú hacia Bélgica

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaron 20 paquetes de presunta droga ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor inspeccionado en Colón. Tomada de Instagram

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Las autoridades panameñas decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita que permanecían ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor localizado en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El cargamento procedía de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, una ruta comercial que ha sido utilizada reiteradamente para el tráfico internacional de drogas.

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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el hallazgo se produjo mediante operaciones de control portuario, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector.

La institución no precisó el peso de los paquetes ni el tipo de sustancia encontrada, cuya identificación corresponde a las investigaciones correspondientes.

El cargamento procedía del puerto de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, luego de realizar un transbordo en Panamá. Tomada de Instagram

Este decomiso se suma a otros cargamentos interceptados durante 2026 mediante una modalidad que consiste en introducir drogas en contenedores utilizados para transportar mercancías legales.

Los narcotraficantes aprovechan el movimiento internacional de carga y las operaciones de transbordo para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados de Europa y otros continentes.

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El pasado 26 de octubre, la Aeronaval reportó 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de otro contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

Una semana antes, el 19 de octubre, las autoridades habían localizado 298 paquetes de presunta droga en un cargamento procedente de Guayaquil, Ecuador, que también se dirigía hacia territorio español.

Los decomisos de mayor volumen incluyen 1,897 paquetes encontrados en abril dentro de dos contenedores que viajaban desde Ecuador hacia Bélgica. En julio fueron interceptados otros 1,130 paquetes procedentes de Perú, mientras que en marzo la Policía Nacional descubrió 525 paquetes en un contenedor cuyo destino final era Málaga, España.

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Los compartimentos de refrigeración de los contenedores son utilizados por organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas durante su traslado internacional. Captura de video

La utilización de contenedores refrigerados constituye una de las técnicas identificadas por las autoridades para introducir sustancias ilícitas en el comercio marítimo.

Los compartimentos técnicos permiten esconder paquetes sin colocarlos directamente entre las mercancías, mientras que la circulación de miles de contenedores plantea importantes desafíos para las inspecciones y los controles de seguridad.

La Aeronaval identificó durante 2025 la carga contenerizada como una modalidad recurrente del narcotráfico internacional. En ese período documentó 42 eventos relacionados con esta práctica, con 12,533 paquetes de cocaína decomisados, equivalentes al 35% de las incautaciones registradas por la institución hasta septiembre de ese año.

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Las investigaciones desarrolladas en Panamá también han revelado la presunta infiltración de organizaciones criminales en instalaciones portuarias. En mayo de 2026, la Operación Dársena Cero permitió aprehender a 16 personas, entre trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas a una investigación sobre más de cuatro toneladas de drogas detectadas en contenedores con destino europeo.

Durante 2026, las autoridades panameñas han detectado varios cargamentos de droga procedentes de Perú y Ecuador con destino a diferentes puertos europeos. Cortesía

Según las investigaciones, integrantes de estas redes presuntamente utilizaban información sobre la ubicación de contenedores, espacios con menor vigilancia y mecanismos para sustituir sellos de seguridad.

Posteriormente, en julio, la Operación Alianza permitió la aprehensión de más de 25 personas, investigadas por una estructura que operaba principalmente desde el puerto de Balboa.

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El alcance de estas actividades se refleja en las cifras oficiales de incautaciones. Según el balance más reciente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el 26 de octubre de 2026 se habían decomisado 60,910 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 94 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Estas cifras evidencian la magnitud de las actividades del narcotráfico y los esfuerzos de las autoridades para combatirlas.

La reiteración de estos hallazgos evidencia la presión del narcotráfico sobre los puertos panameños, utilizados como puntos de conexión entre América y otros mercados internacionales. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia, inspección y vigilancia para detectar cargamentos contaminados y desarticular redes criminales que aprovechan las rutas del comercio marítimo.

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