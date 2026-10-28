El Salvador

¿Quiénes eran los esposos colombianos que murieron arrastrados por el mar en El Salvador?

Los equipos de socorro recuperaron los cadáveres de una pareja procedente de El Líbano y de Mariano García López, tras la emergencia registrada el 26 de octubre en La Paz

Una corriente marina causó la muerte de tres turistas colombianos en la playa Costa del Sol de El Salvador. (Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)
Una corriente marina causó la muerte de tres turistas colombianos en la playa Costa del Sol de El Salvador. (Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)
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La tragedia en una de las playas más visitadas de El Salvador ya tiene nombres e historias familiares detrás: una pareja de esposos colombianos murió tras ser arrastrada por una corriente marina en la playa Costa del Sol, en el departamento de La Paz. El hecho dejó además una tercera víctima fatal.

Las autoridades y los equipos de socorro identificaron a los fallecidos como Gilbey Montoya Sánchez, de 50 años, y Gloria Aleyda Meza Rico, de 57. Ambos eran ciudadanos colombianos, de acuerdo con información difundida desde Colombia, eran esposos y originarios del municipio de El Líbano, en el norte del departamento de Tolima.

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Las primeras versiones de testigos indicaron que una corriente arrastró inicialmente a Gloria Aleyda Meza Rico y Mariano García López habría intentado auxiliarla, en ese contexto, también fue alcanzado por el oleaje.

Las autoridades salvadoreñas identificaron a los esposos fallecidos como Gilbey Montoya Sánchez y Gloria Aleyda Meza Rico, procedentes de Tolima. (Foto cortesía redes sociales)
Las autoridades salvadoreñas identificaron a los esposos fallecidos como Gilbey Montoya Sánchez y Gloria Aleyda Meza Rico, procedentes de Tolima. (Foto cortesía redes sociales)

La emergencia ocurrió el lunes 26 de octubre en el cantón El Zapote, en la zona de Costa del Sol, cuando los turistas ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una corriente de retorno.

Los cuerpos de Montoya Sánchez y Meza Rico fueron recuperados esa misma tarde por los grupos de rescate que acudieron al lugar.

En algunas versiones difundidas en Colombia, el hombre fue mencionado como Gilbert Montilla. Sin embargo, los reportes iniciales de los organismos salvadoreños de rescate lo identificaron como Gilbey Montoya Sánchez.

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Hasta ahora, no se conoció una aclaración pública sobre la diferencia en la escritura de su nombre y apellido.

Los datos divulgados sobre la pareja señalan que Montoya Sánchez desarrollaba actividades como escritor, quién recientemente había presentado “H1: Nada es como te lo contaron”.

La pareja era propietaria de un establecimiento vinculado a la fotografía en Colombia. No se informaron detalles sobre el motivo del viaje de la pareja a El Salvador ni sobre las personas que los acompañaban en la playa.

(Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)
(Fotografía cortesía Comandos de Salvamento)

Una tercera persona murió después de permanecer desaparecida

La tragedia dejó tres víctimas colombianas. La tercera fue identificada como Mariano García López, de 67 años, quien también fue arrastrado por las corrientes marinas durante la emergencia; sin embargo, no se pudo establecer la relación con los esposos.

García López fue reportado como desaparecido luego del incidente. Los equipos de búsqueda localizaron su cuerpo el martes 27 de octubre al mediodía, tras casi 24 horas de operativo en el mar y en sectores cercanos a la costa.

En el despliegue participaron guardavidas de Protección Civil, la Marina Nacional, Comandos de Salvamento de la seccional Nonualcos, la Policía Nacional Civil y el Sistema de Emergencias Médicas. Los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes.

El Ministerio de Medio Ambiente emitió una alerta por mareas vivas y olas de más de tres metros en la costa salvadoreña. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador)
El Ministerio de Medio Ambiente emitió una alerta por mareas vivas y olas de más de tres metros en la costa salvadoreña. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador)

El oleaje coincidió con una alerta por mareas vivas

El incidente ocurrió después de una advertencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre condiciones marítimas adversas en el litoral salvadoreño. La entidad había alertado sobre la presencia de mareas vivas y corrientes de retorno capaces de arrastrar a bañistas mar adentro.

El pronóstico contemplaba olas de más de tres metros en distintos sectores de la costa. La playa Costa del Sol, donde ocurrió el hecho, se encuentra en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

La muerte de la pareja de El Líbano y de Mariano García López elevó a tres el número de colombianos fallecidos en el episodio ocurrido frente a las costas salvadoreñas.

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