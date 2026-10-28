El Gobierno porteño alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas que fueron restituidas a sus dueños

“Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No deberían haber tenido que esperar tanto”, dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a los propietarios que recuperaron su vivienda usurpada.

Guardar

El jefe de Gobierno JorgeMacri anunció que la Ciudad recuperó 1.000 propiedades usurpadas y las restituyó a sus dueños, una política que, según sostuvo, busca reparar perjuicios acumulados durante años y devolver tranquilidad a los barrios porteños.

Los inmuebles recuperados equivalen a más de USD 500 millones devueltos a sus legítimos propietarios. Entre ellos hubo viviendas particulares, hoteles familiares, edificios, ex fábricas y construcciones de valor arquitectónico o patrimonial.

PUBLICIDAD

Macri presentó el resultado durante un encuentro en la sede de Parque Patricios, junto a propietarios que atravesaron extensos procesos judiciales antes de recuperar sus inmuebles. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el diputado Cristian Ritondo, impulsor de la Ley de Inviolabilidad Privada en el Congreso Nacional; funcionarios del Gobierno porteño y legisladores de la Ciudad.

Jorge Macri afirma en una publicación en redes sociales que la Ciudad de Buenos Aires recuperó 1.000 propiedades durante su gestión de gobierno. (@jorgemacri)

La recuperación número 1.000 se realizó en una galería y un predio anexo de Cafayate 1642, en Mataderos, a pocos metros de la avenida Juan Bautista Alberdi. El lugar llevaba 15 años tomado y fue desalojado por la Policía de la Ciudad el viernes.

PUBLICIDAD

El “perdón” de Macri hacia los propietarios

Durante su discurso, el alcalde porteño se dirigió a los dueños que habían recuperado sus propiedades: “Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No deberían haber tenido que esperar tanto”.

El jefe de Gobierno señaló que algunos casos acumularon hasta 40 años de trámites, papeles y frustraciones. “Empezamos a reparar una injusticia que durante años se naturalizó”, afirmó.

En su discurso, Macri vinculó los desalojos con la recuperación de viviendas, comercios y herencias familiares: “Hay familias que recuperaron su casa, comercios que recuperaron su fuente de trabajo, hijos y nietos que recuperaron lo que sus padres y abuelos habían construido con tanto esfuerzo”.

PUBLICIDAD

“A quienes creen que pueden usurpar una propiedad sin consecuencias se les terminó la impunidad. Los vamos a encontrar y les vamos a caer con todo el peso de la ley”, dijo el alcalde porteño (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

También afirmó que los operativos tuvieron efectos sobre el entorno de los inmuebles: “Hay barrios enteros que recuperaron su tranquilidad. Porque la propiedad privada no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de libertad, es una cuestión moral”.

El Jefe de Gobierno advirtió: “A quienes creen que pueden usurpar una propiedad sin consecuencias se les terminó la impunidad. Los vamos a encontrar y les vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Macri sostuvo además que detrás de algunas usurpaciones operan “delincuentes que lucran con la necesidad; mafias, narcos, transas y redes vinculadas a delitos gravísimos, como la trata y la explotación de personas”. “El que usurpa una propiedad no es una víctima del sistema. Es un delincuente”, añadió.

PUBLICIDAD

El mapa de los barrios que recuperaron sus viviendas y la palabra de algunos dueños

El ranking de los barrios de CABA con mayor cantidad de propiedades recuperadas por el Gobierno porteño lo encabeza Balvanera concentró 130 desalojos, especialmente en la zona de Once. Le siguieron La Boca, con 63; Almagro, con 53; Constitución, con 52; y Flores, con 43.

En Flores y Parque Chas se recuperaron casas que funcionaban como talleres textiles clandestinos donde trabajaban 17 menores. También hubo predios estatales ocupados por organizaciones sociales, como uno ubicado en San Telmo, y bajos autopistas de Villa Luro tomados por cartoneros.

Los operativos alcanzaron hoteles de Constitución que, en vez de alojar pasajeros, escondían delincuentes, prostitución y búnkers de drogas. Se recuperaron además ex fábricas que podían convertirse en villas bajo techo y edificios ocupados ilegalmente durante décadas.

PUBLICIDAD

El mapa de CABA presenta la cantidad de propiedades recuperadas en cada uno de sus barrios (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Uno de esos casos se registró en Manuela Pedraza al 1800, en Núñez, donde había más de 30 departamentos intrusados por inmigrantes en un edificio sin luz ni gas. La Ciudad también intervino en la Casa Blaquier, en el casco histórico; la “Galería del Terror”, en Nueva Pompeya; y el llamado “Elefante Blanco” de la avenida Olazábal 3432, en Belgrano.

Ese último edificio tiene 12 pisos y tres cuerpos. Allí, Macri había anunciado en noviembre del año pasado el desalojo número 500.

Daniel Azzaroni recuperó la casa de su infancia, ubicada en Entre Ríos 542, después de casi 10 años de litigio. Al recordar a su padre, expresó: “¡Viste viejo, se logró!”.

PUBLICIDAD

“Hay familias que recuperaron su casa, comercios que recuperaron su fuente de trabajo, hijos y nietos que recuperaron lo que sus padres y abuelos habían construido con tanto esfuerzo”, dijo Macri (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El propietario relató el impacto de haber perdido el acceso a la vivienda: “Cuando me quedé sin nada, con las manos vacías, lloré como ese nene que se había criado ahí. Se sufrió un montonazo”.

Luciana Palacio, por su parte, volvió a disponer del hotel pensión que había pertenecido a su abuelo Graciano, en la calle Chile. El establecimiento permaneció tomado durante seis años y sus habitaciones eran subalquiladas.

“Fue un alivio, pensé que no lo iba a recuperar jamás, me enteré que estaba el operativo, me largué a llorar y salí corriendo a verlo. Los usurpadores me pedían cifras millonarias para devolverme la propiedad”, contó la mujer.

PUBLICIDAD