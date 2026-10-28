Economía

Tras más de dos décadas de actividad, cierra una marca argentina de zapatos de tango que llegó a exportar a EEUU y Japón

La firma Comme il Faut supo construir una clientela local e internacional y llegó a vender unos 15.000 pares al año. Pero la caída de la demanda y los altos costos locales volvieron inviable la continuidad

Fachada de un edificio con un portal de arco abierto, escaparates acristalados, faroles de pared y pequeños arbustos en la acera
La firma construyó una identidad propia dentro de la cultura tanguera y ganó reconocimiento entre bailarinas profesionales y aficionadas de distintos países
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Después de 24 años de actividad, la marca de calzado para tango Comme il Faut cerrará sus puertas el próximo 30 de octubre en la Rue des Artisans, un histórico pasaje de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocida por sus zapatos de diseño, anunció la despedida a través de un mensaje de agradecimiento a sus clientes y una promoción especial para liquidar las últimas unidades.

La noticia fue comunicada por sus dueñas, Alicia y Raquel, quienes destacaron el recorrido de la marca y los encuentros que se generaron alrededor de sus productos a lo largo de más de dos décadas. Según expresaron, los zapatos de Comme il Faut acompañaron a personas de distintas ciudades y países, y propiciaron vínculos que atravesaron idiomas y continentes.

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“Queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron durante todos estos años”, señalaron en el mensaje de despedida. También invitaron a sus clientes a acercarse una vez más al local antes del 30 de octubre.

Zapatos de tacón sobre un expositor con un cartel de oferta y varias personas sentadas que se prueban calzado frente a un espejo
El local de la Rue des Artisans ofrece los últimos pares a $100.000, con una promoción exclusiva en efectivo y hasta agotar stock

La marca anticipó, además, que utilizará este período para pensar los próximos pasos. “Nos ponemos, como siempre, ‘los mejores zapatos para bailar’ para pensar los próximos pasos”, expresaron Alicia y Raquel, sin brindar precisiones sobre la continuidad del proyecto.

Consultados por los motivos de cierre, en la marca prefirieron mantener “un silencio elegante” y no hacer comentarios al respecto.

Según pudo saber Infobae, la decisión se dio en un contexto de caída del consumo, incremento de los costos en dólares e imposibilidad de exportar por la falta de competitividad.

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A lo largo de su trayectoria, Comme il Faut se convirtió en una marca reconocida entre bailarines de tango de la Argentina y del exterior. Su propuesta se diferenció del calzado tradicional por los diseños abiertos, los colores intensos y la combinación de materiales como satén, encaje y terciopelo. Además de su presencia en el mercado local, la firma llegó a exportar a Japón, Estados Unidos y Europa. En 2022, vendía alrededor de 15.000 pares al año.

La historia de Comme il Faut comenzó a partir de una búsqueda personal de Alicia Muñiz, bailarina de tango que no encontraba en el mercado zapatos que combinaran diseño y comodidad. Junto con Raquel Coltrinari, desarrolló una propuesta que se apartó de los modelos tradicionales, con encajes, estampados, terciopelo y colores intensos.

Pasillo estrecho con estanterías metálicas a ambos lados y al fondo, llenas de cajas rectangulares blancas apiladas
Comme il Faut llegó a exportar sus productos a Japón, Estados Unidos y distintos países de Europa

El nombre elegido remite tanto a la expresión francesa “como debe ser” como a un tango clásico de Eduardo Arolas. Con el tiempo, la marca ganó reconocimiento entre bailarinas profesionales y aficionadas de distintos países.

En este marco, el local ofrece zapatos a $100.000 el par, con una promoción exclusiva en efectivo y hasta agotar stock. La iniciativa estará vigente durante los últimos días de atención, antes del cierre definitivo.

La despedida pone fin a una propuesta que combinó diseño, producción artesanal y una estética distintiva dentro de un mercado de nicho.

El cierre de Comme il Faut se produce en un contexto de retroceso de la industria argentina del calzado. Según un informe de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la producción nacional alcanzó los 80,4 millones de pares en 2025, frente a los 108 millones registrados en 2023. La tendencia negativa se profundizó este año: entre enero y junio, la fabricación de calzado y sus partes cayó 23,7% interanual.

Al mismo tiempo, creció la participación de los productos importados en el mercado local. Durante 2025, las compras externas superaron los 51,7 millones de pares, un incremento del 37,8% respecto del año anterior, por un valor de USD 721 millones. Así, el 39,2% del consumo nacional se abasteció con calzado importado, mientras que la producción local cubrió el 60,8% restante.

En ese escenario, el cierre de firmas con identidad propia, como Comme il Faut, expone las dificultades que enfrentan las marcas locales para sostener costos, producción y canales de comercialización internos.

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