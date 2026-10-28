El Salvador

La harina de soya encabezó las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador

Las ventas de este producto alcanzaron USD 102.27 millones en 2025, un aumento del 13.99% frente al año anterior.

Harina de soja
La harina de soya encabezó las exportaciones de productos intermedios de Estados Unidos a El Salvador con 102.27 millones de dólares. (Foto: Shutterstock)
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El Salvador incrementó sus importaciones de productos agrícolas y alimentarios en 2025, en un contexto de mayor actividad en los sectores de alimentos, bebidas y producción agroindustrial. De acuerdo con un informe del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), las compras agrícolas salvadoreñas a proveedores de todo el mundo sumaron USD 3,718.78 millones, un aumento del 13% frente a 2024.

Los productos intermedios representaron USD 691.66 millones de ese total, con un crecimiento interanual del 9%. Esta categoría incluye materias primas e ingredientes destinados a la elaboración de otros productos, como la harina de soya, los aceites vegetales, los alimentos para animales y otros insumos para la industria alimentaria.

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Dentro de las exportaciones agrícolas estadounidenses a El Salvador, la harina de soya alcanzó USD 102.27 millones en 2025, frente a USD 89.72 millones en 2024. El aumento fue del 13.99%. Con ese valor, se ubicó como el principal producto dentro de las exportaciones estadounidenses de productos intermedios al mercado salvadoreño.

El informe incluye la harina de soya entre los productos intermedios exportados por Estados Unidos a El Salvador. Esta categoría reúne insumos utilizados por la industria agroalimentaria, aunque el documento no detalla el destino específico de la harina de soya entre las industrias avícola, porcícola o acuícola. Tampoco presenta una evaluación particular sobre la sostenibilidad de la soya importada.

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Las exportaciones de productos intermedios aumentaron 12.96%

nnovación en el cultivo de soya, impacto ambiental positivo, alternativas alimenticias basadas en soya - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las ventas de aceite de soya de origen estadounidense hacia El Salvador subieron a 6.86 millones de dólares en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador totalizaron USD 168.94 millones en 2025, frente a USD 149.55 millones en 2024. La variación interanual fue del 12.96%.

Además de la harina de soya, este grupo incluyó aceite de soya, otros alimentos para animales, granos de destilería, aceites vegetales, animales vivos, aceites esenciales, proteínas, dextrinas y peptonas.

Las ventas de aceite de soya aumentaron de USD 1.41 millones en 2024 a USD 6.86 millones en 2025. Las exportaciones de dextrinas, peptonas y proteínas pasaron de USD 2.03 millones a USD 2.97 millones durante el mismo período.

En el conjunto de las exportaciones agrícolas y relacionadas de Estados Unidos a El Salvador, el valor alcanzó USD 998.73 millones en 2025, frente a USD 895.78 millones en 2024. Esto representó un aumento del 11.49%.

Los productos orientados al consumidor concentraron USD 489.93 millones de las exportaciones agrícolas estadounidenses a El Salvador. En este grupo se incluyen los productos lácteos, la carne de cerdo, los alimentos procesados, las frutas, las hortalizas, las salsas y las bebidas.

Las exportaciones estadounidenses de productos lácteos aumentaron de USD 59.13 millones en 2024 a USD 74.85 millones en 2025. Las ventas de carne de cerdo pasaron de USD 65.39 millones a USD 77.45 millones, mientras que las de carne vacuna subieron de USD 9.69 millones a USD 11.27 millones.

Las exportaciones de productos avícolas, excluidos los huevos, alcanzaron USD 33.69 millones en 2025, frente a USD 34.27 millones en 2024. La cifra representó una disminución del 1.69%.

Bolivia enfrenta una situación crítica con el aumento del precio del aceite de soya refinado, que ha subido hasta un 60% en los últimos meses, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). ¿Cómo podría afectar al Perú?
El conjunto de las exportaciones agrícolas y relacionadas de Estados Unidos hacia El Salvador sumó 998.73 millones de dólares.

El informe señala que la industria alimentaria salvadoreña depende de la importación de ingredientes. Durante 2025, el sector manufacturero registró una mayor actividad en ramas como los aceites, los productos lácteos, la molienda y la panificación. Los snacks y las bebidas no alcohólicas se encontraban entre los principales productos fabricados en El Salvador para el consumo interno y la exportación.

El crecimiento de las importaciones coincidió con una mayor actividad en los sectores de hoteles, restaurantes y servicios de alimentación. El informe relaciona esta evolución con el aumento del turismo, que llevó a El Salvador a recibir 4.1 millones de visitantes en 2025, y con la mayor demanda de alimentos y bebidas.

Estados Unidos fue el principal socio comercial de El Salvador. En 2025, las importaciones salvadoreñas de bienes estadounidenses sumaron USD 4,700 millones, mientras que las exportaciones de El Salvador hacia ese mercado alcanzaron USD 2,100 millones. Dentro del comercio agrícola bilateral, la harina de soya fue el producto intermedio estadounidense con mayor valor de exportación hacia El Salvador.

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