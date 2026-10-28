Crimen y Justicia

Utilizó IA para crear historias de porno animé con las caras de sus compañeras de colegio y lo allanaron

El hecho ocurrió en la Escuela N°741 de Puerto Madryn. El acusado, creador de películas y cortos con IA que exhibe en YouTube, es mayor de edad: tiene 18 años

Vista frontal de un teléfono con pantalla encendida y vista trasera de otro móvil con una funda estampada con personajes de dibujos animados
El teléfono incautado por la Policía de Chubut al acusado
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El problema de la creación de contenido sexual con inteligencia artificial en las aulas tomó un nuevo giro, esta vez en Puerto Madryn, provincia de Chubut. En los últimos días, un alumno de una escuela local fue allanado en la casa donde convive con su abuela por el delito de producción de material pornográfico. Según la denuncia en su contra, el acusado creó una serie de dibujos sexuales con estilo animé, que incluyen las caras de al menos dos de sus compañeras, menores de edad. El acusado, que realiza películas y cortos con IA para exhibirlas en su propio canal de YouTube, ya es mayor de edad: tiene 18 años, cumplidos el mes pasado.

El caso, investigado por el fiscal Gastón Alcucero del MPF chubutense, se centra en la Escuela N°741 de la ciudad. La madre de una de las víctimas denunció al chico, luego de que una psicóloga que trabaja como tutora en el lugar la llamó para reportarle la situación. El acusado, de acuerdo a un reporte del expediente, “habría utilizado fotos del perfil de la hija de la denunciante, entre otros, modificándolas con IA para que pareciera personaje de manga eróticos, recreándoles historias”.

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Así, el fiscal Alcucero dio intervención a la División Policial de Investigaciones de la fuerza provincial. La tutora fue la primera testigo en declarar. Afirmó que “un grupo de seis alumnas le manifestaron su preocupación tras advertir que el acusado había generado y compartido vía WhatsApp imágenes sexualizadas editadas con IA a partir de rostros de sus compañeros”, asegura una alta fuente del expediente.

La Escuela N°741, donde ocurrió el hecho
La Escuela N°741, donde ocurrió el hecho

La tutora “observó personalmente dicho material en el teléfono celular de una estudiante”. Allí, identificó a cinco alumnos afectados. El acusado fue confrontado. Según el mismo reporte, reconoció el hecho y hasta pidió disculpas.

Luego, declararon dos alumnas, que afirmaron que el joven acusado, “exhibió y envió por WhatsApp las imágenes editadas”. Estaban sus compañeros varones entre las caras de las historias, pero no era lo mismo.

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“La representación de los varones poseía un tono inocente, las de las alumnas presentaban un marcado contenido sexualizado”, sigue la investigación. El chico allanado, por otra parte, ya tendría un historial de crear “guiones eróticos” con las chicas de su escuela como protagonistas.

Así, el fiscal del caso pidió el allanamiento para secuestrar los dispositivos digitales del acusado: que haya, supuestamente, insertado las caras de sus compañeras en cuerpos semidesnudos para luego compartir las imágenes por WhatsApp es la clave de la acusación en su contra, basada en el artículo 128 del Código Penal, que castiga con tres a seis años de prisión a quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas”.

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