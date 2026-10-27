Crimen y Justicia

Toma de rehén nocturna en una cárcel de Mendoza: liberaron al penitenciario secuestrado y dos familiares de él murieron en un choque

Hoy cerca de las 9 finalizó la tensión en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer. El episodio, que involucró a dos internos, duró toda la madrugada y no registró heridos. Mientras ocurría la negociación, la madre y la tía del agente secuestrado fallecieron en una colisión en la Ruta 7

Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer
El penal Boulogne Sur Mer en donde se produjo la toma de rehén por la madrugada (Gobierno de Mendoza)
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Durante esta madrugada dos internos tomaron como rehén a un agente penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza, para exigir su traslado al complejo de Almafuerte. Por la mañana, cerca de las 9, el agente fue liberado tras una negociación que se extendió durante varias horas y no dejó heridos.

La situación duró unas siete horas dentro del pabellón 16. La liberación se confirmó pasadas las 8:48, cuando aún trabajaban en el lugar negociadores y el fiscal correccional Martín Lucero, según informó MDZ.

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El juez Sebastián Sarmiento confirmó que el agente se encontraba en buen estado al concluir el operativo: “Ha finalizado el proceso, trabajó todo el grupo de negociación del Servicio Penitenciario y han liberado al efectivo, que está en buenas condiciones”. También señaló que el personal ingresaría al pabellón para revisar la situación de los detenidos y restablecer la actividad habitual del penal.

Los internos que tomaron de rehén al agente buscaban ser trasladados al complejo Almafuerte
Los internos que tomaron de rehén al agente buscaban ser trasladados al complejo Almafuerte

Los dos presos involucrados en la retención cumplían condenas por abuso sexual, robo y homicidio. El operativo dentro del penal se realizó sin interrumpir el tránsito en la avenida de la Sexta Sección.

En las inmediaciones de Boulogne Sur Mer se había dispuesto un anillo de seguridad durante la negociación. Las visitas a los internos continuaron habilitadas pese al episodio.

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Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció al respecto de la toma de rehén y aclaró el estado de situación luego de la liberación del agente. “Los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener. NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían”.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que los internos que exigieron el traslado al complejo Almafuerte I, no serán derivados al nuevo penal, al contrario, serán incorporados al régimen de "muy alto perfil" como presos de "máxima peligrosidad"
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que los internos que exigieron el traslado al complejo Almafuerte I, no serán derivados al nuevo penal, al contrario, serán incorporados al régimen de "muy alto perfil" como presos de "máxima peligrosidad" (@alfredocornejo)

Y agregó: “Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio”.

Dos familiares del agente murieron camino a la penitenciaría

Mientras se desarrollaba la toma de rehén, la madre y la tía del penitenciario involucrado murieron en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín.

Las mujeres, que viajaban hacia la penitenciaría e iban en los asientos traseros del vehículo, perdieron la vida en el acto y sus cuerpos tuvieron que ser rescatados del interior del vehículo por personal de Bomberos.

Una camioneta oficial dañada junto a un árbol al costado de una ruta de noche, con conos de tránsito y una ambulancia al fondo
El conductor de la camioneta de Seguridad Vial de La Paz perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol: trasladaba a varios familiares del penitenciario secuestrado (2634 Diario)

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 999, en el cruce de la ruta con calle Fernández, bajo una intensa lluvia y caída de granizo. El conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, que impactó contra un árbol.

La camioneta pertenecía a Preventores de la Municipalidad de La Paz y llevaba a tres personas más, un hermano de 34 años del penitenciario, otra tía de 39 años y el chofer de la municipalidad, de 35. Fueron trasladadas a distintos centros asistenciales sin lesiones de gravedad. Trabajaron en el lugar efectivos de Policía Científica y la ayudante fiscal Mirian Escudero.

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