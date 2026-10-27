Crimen y Justicia

Encontraron un cuerpo en un río de Salta: sospechan que se trata de una mujer que desapareció hace unos días

Dos pescadores alertaron a la Policía tras advertir los restos sumergidos en el Juramento. El estado de descomposición impidió un reconocimiento inicial

El cuerpo fue hallado el lunes en un sector del río Juramento, cerca del camping Laguna Blanca, en Joaquín V. González
El cuerpo fue hallado el lunes en un sector del río Juramento, cerca del camping Laguna Blanca, en Joaquín V. González
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Encontraron el cuerpo de una mujer en el río Juramento, en Salta, y ahora la Justicia busca establecer si se trata de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, desaparecida desde el jueves 22 de octubre. El cadáver fue hallado cerca del camping Laguna Blanca y su avanzado estado de descomposición impidió una identificación inicial.

El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes, en un sector del río ubicado en jurisdicción de Joaquín V. González, departamento de Anta. Según las primeras actuaciones, dos pescadores detectaron la presencia de los restos sobre las márgenes del curso de agua y alertaron a la Policía.

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Isabel Verónica Galbán, de 40 años, permanece desaparecida desde la mañana del 22 de octubre
Isabel Verónica Galbán, de 40 años, permanece desaparecida desde la mañana del 22 de octubre

Tras la notificación, efectivos policiales y personal especializado desplegaron un operativo para preservar el lugar, retirar el cuerpo y reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias del hecho. La investigación quedó bajo la dirección de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic.

El Ministerio Público Fiscal informó que, hasta el momento, solo pudo determinarse que el cadáver corresponde a una persona de sexo femenino. Las condiciones en las que fue encontrado impidieron realizar un reconocimiento inicial y, por ese motivo, no existe una confirmación oficial sobre si se trata de Galbán.

La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al hospital de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia correspondiente. El examen forense buscará establecer aspectos centrales como la causa de muerte, la fecha aproximada del fallecimiento y las circunstancias en las que el cuerpo llegó al río. Antes de atribuir a la mujer desaparecida el cuerpo encontrado, la Fiscalía espera los resultados de las pericias.

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La desaparición de Isabel Verónica Galbán

Isabel Verónica Galbán, de 40 años, fue vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su casa del barrio Facundo Quiroga, en Joaquín V. González. De acuerdo con la información difundida en el pedido de localización, la mujer habría dicho que se dirigiría a la vivienda de su progenitora, aunque desde entonces no volvió a tener contacto con sus familiares.

La Fiscalía investiga si el cuerpo encontrado en el río Juramento corresponde a la mujer buscada
La Fiscalía investiga si el cuerpo encontrado en el río Juramento corresponde a la mujer buscada

La denuncia por su desaparición fue radicada el viernes 23 en la Comisaría 1 de la localidad. Una cámara de seguridad habría registrado a Galbán con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que diferían de la descripción inicial aportada por el denunciante, según indicó la Policía de Salta.

En los días posteriores, familiares y allegados cuestionaron públicamente la respuesta inicial de las autoridades y denunciaron demoras para iniciar los rastrillajes por una presunta falta de recursos y combustible. Más tarde, la Policía informó que el Distrito de Prevención 5 había organizado un operativo de búsqueda bajo las directivas de la Fiscalía Penal 1, con la intervención de distintas áreas y unidades especiales.

Las tareas incluyeron rastrillajes y la recopilación de información sobre los últimos movimientos de Galbán, sus contactos y los lugares que pudo haber frecuentado antes de que se perdiera todo registro de su paradero.

En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de dos personas investigadas por su posible relación con la desaparición. Entre ellas se encuentra el hombre con quien Galbán mantenía una relación de pareja y otra mujer mayor de edad.

Las medidas fueron tomadas después de que surgieran contradicciones en declaraciones incorporadas durante las primeras actuaciones. Los detenidos serán imputados este martes, aunque hasta ahora no se informó de manera oficial qué delitos les atribuirá la fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para efectuar tres allanamientos en domicilios de Joaquín V. González. En los procedimientos participaron efectivos policiales, especialistas de Criminalística y personal de la División Canes, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.

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