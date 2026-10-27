Brutal crimen en Río Negro: bajó de un vehículo, atacó a tiros a una mujer y escapó

El ataque ocurrió el domingo por la tarde cerca de una pasarela del barrio Colonizadora del Sur, en Allen

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Una mujer de 35 años murió tras recibir un disparo cerca de una pasarela del barrio Colonizadora del Sur, en Allen, provincia de Río Negro. Por el crimen, los investigadores buscan a un hombre que descendió de un auto gris, efectuó varios tiros en dirección a la víctima y escapó antes de la llegada de la Policía.

El ataque ocurrió el domingo 25 de octubre por la tarde. La víctima fue identificada como Laura Estefany Gutiérrez, de 35 años. Según información policial publicada por ANB, estaba de visita en la vivienda porque era pareja de uno de sus ocupantes y no residía en el lugar. Hasta el momento, no se estableció que tuviera una relación previa con el sospechoso.

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Los llamados que advirtieron sobre detonaciones de arma de fuego en el sector permitieron reconstruir la secuencia. De acuerdo con el medio local Diario de Río Negro, cerca de las 16:30 personal de la Comisaría 33° fue despachado al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer con una herida de gravedad en el tórax.

Ante la gravedad de la herida que presentaba la víctima, los agentes decidieron trasladarla en un patrullero hasta el hospital local. A pesar de esto, el equipo médico confirmó al recibirla que la mujer ingresó al centro de salud sin signos vitales.

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Tras el desenlace, el operativo inicial derivó en una investigación por homicidio. La escena quedó preservada para el trabajo del Gabinete Criminalístico, que recolectó elementos que podrían ayudar a precisar cómo se produjo el ataque, determinar la cantidad de disparos y establecer el recorrido del agresor antes y después del crimen.

Bajo las directivas de la Fiscalía, la Comisaría 33° y unidades especiales realizan diligencias para identificar al agresor, establecer si viajaba acompañado y reconstruir el recorrido del vehículo después del ataque. Las medidas incluyen el relevamiento de posibles testigos y de registros.

Personal de la Comisaría 33° intervino tras los llamados que alertaron sobre disparos en el barrio Colonizadora del Sur

La causa se trabaja con perspectiva de género, una definición que implica analizar si existieron circunstancias vinculadas con violencia contra las mujeres, relaciones previas, amenazas o antecedentes que pudieran aportar contexto al hecho. Por ahora, las autoridades no comunicaron públicamente información que permita establecer un móvil ni una calificación definitiva del caso.

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Una de las hipótesis bajo análisis vincula ese episodio con una discusión ocurrida días antes en la vivienda. El sospechoso habría intentado comprar bebidas alcohólicas fiadas y, ante la negativa de las personas que se encontraban en el lugar, se habría producido un enfrentamiento verbal. Los investigadores aún deben establecer si ese antecedente tuvo relación con el homicidio.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia. El examen forense deberá determinar cuáles fueron las características de la lesión, cuál fue el trayecto del proyectil y qué otros elementos técnicos deberán ser incorporados al expediente.

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Esos resultados se sumarán al análisis de los indicios recogidos en el barrio Colonizadora del Sur. Las pericias sobre la escena pueden ser relevantes para conocer desde qué posición se efectuaron los disparos, si se encontraron vainas servidas y qué tipo de arma pudo haber sido utilizada.

Según informó el comisario inspector Carlos Freydoz, quien se desempeña como segundo jefe de la Unidad Regional Segunda, la Policía ya logró individualizar al hombre que fue señalado como el presunto autor del ataque. Sin embargo, el sospechoso sigue prófugo y, hasta el momento, su identidad no fue comunicada públicamente.

Además, poco antes del ataque, la Policía había recibido un aviso por disturbios en el mismo sector. Los investigadores buscan determinar si ese episodio tuvo alguna relación con el homicidio de Laura Estefany Gutiérrez o con la discusión previa que forma parte de las hipótesis bajo análisis.

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