Crimen y Justicia

Detuvieron en Santiago del Estero a un hombre acusado de abusar de su sobrina: la oscura trama familiar

José Nicolás Silva, de 51 años, fue capturado días atrás en un domicilio de la localidad santiagueña de Los Pozuelos. La compleja situación familiar de la víctima, cuyos padres son hermanos entre sí

El momento de la detención del acusado
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Un hombre de 51 años que era buscado desde mediados de junio pasado, en el marco de una causa iniciada a partir de la denuncia por abuso sexual que presentó una de sus sobrinas, fue detenido días atrás en la localidad de Los Pozuelos, provincia de Santiago del Estero, donde se ocultaba en una precaria vivienda. La captura del sospechoso, identificado como José Nicolás Silva, fue posible gracias al rastreo de su teléfono celular, el cual arrojó pruebas concretas de que se encontraba en ese punto del noroeste argentino.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó el último 16 de junio, cuando la víctima, de 30 años, denunció que uno de sus tíos había abusado sexualmente de ella desde que tenía 13 años y hasta los 21. Según explicó la damnificada al presentarse en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de la Nación, los hechos habían ocurrido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio santiagueño.

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Al revelar detalles de los aberrantes episodios que sufrió durante su adolescencia y principios de la adultez, la víctima, que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y padece diabetes insulinodependiente, sorprendió a los investigadores cuando aseguró que, además de Silva, otros familiares participaban de los abusos contra su persona.

Otro dato que llamó la atención de los detectives es que, además de contar con un total de 13 tíos, sus padres son hermanos entre sí.

Frente a este complejo escenario, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Mariano Francisco Amaduri, ordenó tareas para localizar al acusado y encomendó la pesquisa a la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad.

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Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron que el sospechoso había viajado recientemente a Termas de Río Hondo y que luego se había instalado en Los Pozuelos. Con esa información, sumado a la localización de su teléfono celular, los efectivos identificaron el domicilio en el que se ocultaba el acusado.

La comisión policial viajó hasta Santiago del Estero y trabajó junto con la fuerza de seguridad provincial para verificar la ubicación del imputado. Tras confirmar que estaba dentro de la vivienda, se realizó el allanamiento dispuesto por la Justicia.

El operativo concluyó con la detención de Silva, quien no se resistió al arresto y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

También interviene el Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, a cargo de Diego Martín Vittar.

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