Rabino Tzvi Grunblatt: “La culminación de este Sefer Torá va a traer bendición al mundo”

Más de cuatro mil personas se congregaron en La Rural para celebrar la culminación del Sefer Torá y marcharon hacia la sede de Jabad Central

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Más de cuatro mil personas celebraron la culminación del 12º Sefer Torá por la unión de Am Israel el domingo 25 de octubre en La Rural. En una fiesta histórica colmada de alegría, música y bailes, se completó la escritura del Sefer Torá que cuenta con las letras de 50.000 judíos argentinos. Más tarde, con el rollo bajo la jupá, la música y los bailes siguieron por las calles de Palermo. La celebración terminó en el templo de Jabad Central, en Agüero 1164, con el entusiasmo de la bienvenida del importante Sefer Torá escrito en Israel que llegó para quedarse en nuestro país marcando un momento único de la comunidad judía argentina.

En el encuentro, los asistentes presenciaron la escritura de las últimas letras del Sefer Torá que une a 304.805 judíos del mundo. Líderes comunitarios y destacadas personalidades completaron este importante rollo que forma parte de una iniciativa internacional de unidad del pueblo judío. El Cónsul de la Embajada de Israel en Buenos Aires Itay Ben Hamo, el Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Licht, el Presidente de AMIA Osvaldo Armoza, el Rabino de AMIA Eliahu Hambra, la Diputada Sabrina Ajmechet, Jorge Telerman, el Director de la Escritura del Sefer Torá Haklalí Rabino Moshe Shmuel Oirechman, el Rabino Reuben Yacar de Shaarei Sion, el Rabino Iedidia Soae de Shaarei Tefila y el Rabino Y.Y. Feigelshtock de Jabad fueron algunas de las personas que, junto al Sofer, tuvieron el honor de culminar el Sefer Torá.

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Cuando Marcelo Acsebrud, conductor del acto, anunció la escritura de la letra lamed de la palabra Israel con la que se completó el rollo, se levantó el Sefer Torá y comenzaron los bailes con la música en vivo de Yedida Jaiat y Anshil Eichbaum. El acto, que reunió a tres generaciones con la alegría del orgullo judío, también contó con la música de David Ganz, variedad de propuestas artísticas para los chicos y stands gastronómicos en la zona exterior del predio. Los Shlujim del Rebe de Argentina y delegaciones de Tucumán, Córdoba, Rosario y Mar del Plata se hicieron presentes en la gran fiesta.

El rabino Tzvi Grunblatt remarcó que la unión del pueblo judío mediante la Torá aporta estabilidad y bendición a la sociedad

La importancia de la celebración fue destacada en las palabras del Rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Argentina: “¡Mazal tov! ¡Mazl tov! ¡Mazal tov! ¡Jag saméaj, es una gran fiesta para el mundo entero! Cuando unimos a todo el pueblo judío con la Torá, llega la fortaleza, la estabilidad y la bendición al mundo. La Torá tiene la energía de Di-s aquí abajo en la Tierra, con toda su potencia. Cuando a la verdad inalterable de la Torá le agregamos la unión de todo el pueblo judío, tenemos el recipiente más efectivo para toda la bendición de Di-s.”

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Grunblatt remarcó la transcendencia de este rollo de Torá de unión del que participaron 304.805 judíos, adquiriendo cada uno una letra: “La Torá es amor al prójimo, como señaló Hilel. El amor al prójimo representa la unidad. Hashem es unidad, cuando hay unidad entre los judíos está la presencia de Di-s. Y eso es la Torá, traer la presencia de Di-s aquí abajo, a la Tierra, a través de la unidad entre los judíos. El mundo hoy necesita estabilidad. Nuestra querida Tierra de Israel necesita seguridad y estabilidad. La Argentina necesita estabilidad y bendición. La culminación de este Sefer Torá va a traer toda la bendición para el mundo entero. Por eso para nosotros es un privilegio, una emoción, algo impensable. La Argentina está uniendo a cientos de miles de judíos del mundo, está trayendo bendición al mundo entero. ¡Está alegría nos va a traer todas las bendiciones hasta la llegada del Mashíaj!”.

Y afirmó: “La unidad de la Torá la tenemos que buscar cada día en el amor al prójimo, en preocuparse por el otro, en buscar el bien del otro. Buscar la unidad en la acción concreta, Ahavat Israel, amor al prójimo, y Ajdut Israel, unidad del pueblo judío. Esta es la esencia. ¡Que avance la comunidad judía argentina todavía más! ¡Más niños que reciban educación de Torá! Más familias que vivan y celebren la alegría de una familia judía con Shabat, kashrut y mezuzá. Hoy es un principio para avanzar”.

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Este rollo es el 12º de una campaña mundial del Rebe que ya reúne a más de tres millones de judíos y es el único de esta iniciativa que llega a la Argentina y que permanecerá en el país. La gran celebración del Sefer Torá fue transmitida en vivo.

La Hajnasat Sefer Torá es la bienvenida de un rollo de Torá. Es una fiesta con marchas alegres y bailes, que simboliza la renovación del pacto eterno y el amor entre el Creador, Su sabiduría y el pueblo de Israel. Recibir un Sefer Torá reafirma la resiliencia y la inmortalidad de la identidad judía. El 12º Sefer Torá por la unión de Am Israel llega, además, en un momento en el que el judaísmo necesita más que nunca estar unido.

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Cada Sefer Torá está compuesto por 304.805 letras manuscritas. Los sabios enseñan que este número corresponde a la raíz espiritual de las almas del pueblo de Israel. Cada judío está conectado espiritualmente con una letra del rollo. Si falta una sola letra o está borrada, todo el rollo queda inválido y no se puede usar. Esto enseña que cada uno es indispensable. La bienvenida del Sefer Torá diluye las barreras sociales y une a la comunidad en un nivel de alma pura. El pueblo de Israel es un único cuerpo en tanto que todos los miembros están conectados espiritualmente; lo que le sucede a una persona afecta al colectivo entero.