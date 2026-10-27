Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para 13 países ante el riesgo de nuevos ataques

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus fichas de seguridad para Medio Oriente ante la inestabilidad en la región. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

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La inestabilidad en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades estadounidenses, que evalúan de forma periódica las condiciones de seguridad para sus ciudadanos en el extranjero. Los enfrentamientos armados, las amenazas contra infraestructura y las restricciones a la movilidad pueden modificar los planes de quienes residen en la región o tienen previsto visitarla.

El Departamento de Estado revisó las fichas de seguridad de varios destinos el 23 de octubre. Las advertencias detallan amenazas a los viajeros y posibles limitaciones para recibir asistencia de emergencia.

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Las recomendaciones oficiales permiten conocer los riesgos identificados en cada territorio y las precauciones que Washington considera necesarias. Su alcance varía según las condiciones locales, la evolución de las hostilidades y la posibilidad de que una crisis afecte los desplazamientos o las operaciones diplomáticas.

Cinco países en nivel 4 y ocho en nivel 3

El sistema del Departamento de Estado contempla cuatro niveles de advertencia: el primero recomienda precauciones normales; el segundo pide aumentar las medidas de seguridad; el tercero aconseja reconsiderar el viaje; y el cuarto indica que no se debe viajar al destino.

Las fichas actualizadas el 23 de octubre mantienen a cinco países en el nivel 4:

Irán

Irak

Líbano

Siria

Yemen

Otros ocho permanecen en el nivel 3, que recomienda reconsiderar los desplazamientos:

Arabia Saudita

Baréin

Israel

Jordania

Kuwait

Omán

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

La posible escalada del conflicto regional amenaza la regularidad de las conexiones aéreas y el transporte de pasajeros. (REUTERS/Jim Vondruska)

Ataques hutíes con misiles y drones contra Arabia Saudita

En las fichas revisadas, el Departamento de Estado señaló que los hutíes respaldados por Irán han protagonizado hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques contra aeropuertos civiles e infraestructura crítica. Según la información oficial, esos episodios causaron víctimas civiles y alteraciones importantes en el transporte.

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Washington advirtió que la situación podría escalar con rapidez más allá del área inmediata de los ataques. Este riesgo ayuda a explicar la inclusión de información sobre el conflicto regional en las advertencias de otros destinos, aunque no significa que los 13 países hayan sufrido los mismos incidentes.

En Arabia Saudita, la evaluación contempla la amenaza de ataques con misiles y drones, además de otros riesgos de seguridad. En los países vecinos, las consecuencias de una expansión de las hostilidades podrían incluir alteraciones en las conexiones aéreas, restricciones a los desplazamientos o cambios en las condiciones para recibir asistencia consular.

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La actualización también refleja la preocupación estadounidense por posibles amenazas contra funcionarios de su Gobierno en la región. Sin embargo, las fichas no establecen que todos los destinos tengan la misma exposición ni que necesariamente vayan a producirse nuevos ataques en cada uno de ellos.

Riesgos por país en los destinos de nivel 4

Aunque comparten la recomendación de no viajar, Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen presentan riesgos diferentes. Las advertencias oficiales describen las amenazas de cada territorio y las limitaciones que podrían enfrentar los ciudadanos estadounidenses en caso de emergencia.

En Irán, Washington advierte sobre terrorismo, disturbios, secuestros, detenciones arbitrarias y detenciones injustificadas. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con el país y no puede prestar asistencia consular directa en su territorio. La sección de intereses estadounidenses en la Embajada de Suiza ha sido una vía de asistencia, aunque su funcionamiento puede verse afectado por la situación de seguridad.

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En Irak, la advertencia incluye terrorismo, secuestros, conflicto armado, delincuencia y riesgos sanitarios. El Gobierno estadounidense señala que su capacidad para prestar asistencia de emergencia es limitada debido a las condiciones de seguridad.

En Líbano, los riesgos incluyen violencia, terrorismo, secuestros y conflicto armado. Las restricciones de seguridad también limitan los desplazamientos del personal de la Embajada estadounidense, lo que puede afectar su capacidad para asistir a los ciudadanos.

En Siria, las autoridades estadounidenses advierten sobre terrorismo, disturbios, secuestros y conflicto armado. Las operaciones de la Embajada de Estados Unidos permanecen suspendidas, por lo que el Gobierno no puede ofrecer servicios consulares de emergencia o rutinarios dentro del país.

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En Yemen, los riesgos comprenden terrorismo, secuestros, minas terrestres, delincuencia y problemas sanitarios. La Embajada estadounidense en Saná suspendió sus operaciones en 2015 y el Gobierno indica que no puede proporcionar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en el territorio.

El Departamento de Estado aconseja la inscripción en el programa STEP para recibir alertas oficiales durante los viajes. (REUTERS/Megan Varner)

Recomendaciones del Departamento de Estado antes y durante el viaje

El Gobierno estadounidense aconseja consultar las advertencias específicas de cada destino antes de partir y mantenerse informado durante la estadía. Las condiciones de seguridad pueden cambiar y afectar los vuelos, las rutas terrestres y las posibilidades de abandonar una zona.

Entre las medidas recomendadas figuran:

Inscribirse en STEP , el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, para recibir alertas de seguridad e información de las embajadas y consulados.

Mantener los documentos de viaje accesibles y los datos de contacto actualizados.

Seguir los medios de comunicación locales y las instrucciones de las autoridades.

Prever alternativas ante cancelaciones de vuelos, restricciones de movilidad u otras interrupciones.

Identificar las opciones disponibles para salir del territorio si las condiciones empeoran.

STEP permite que las autoridades consulares se comuniquen con los viajeros registrados y, cuando corresponde, con sus familiares durante una crisis. Sin embargo, la inscripción no garantiza una evacuación ni una respuesta inmediata. La capacidad de asistencia depende de las condiciones de seguridad, la presencia diplomática y las restricciones operativas de cada destino.

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Por ello, el Departamento de Estado recomienda revisar las fichas oficiales de forma periódica, incluso después de haber iniciado el viaje.