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La revelación de una joven figura del tenis tras el inesperado encuentro con la ex novia de un piloto de F1: “Empecé a ponerme nervioso”

El belga Alexander Blockx contó la anécdota que vivió con la modelo portuguesa Margarida Corceiro

El momento en el que Blockx habla de su encuentro con Magui Corceiro
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La imagen de Alexander Blockx junto a la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro circuló con fuerza entre los seguidores del tenis después del torneo de Estoril. Meses más tarde, el jugador belga contó en el podcast Nothing Major cómo se produjo ese encuentro y reconoció que la posibilidad de conocerla le generó nervios.

El episodio tuvo lugar durante la participación de Blockx en el certamen portugués, donde enfrentó al argentino Román Andrés Burruchaga. En diálogo con los extenistas John Isner, Sam Querrey y Steve Johnson, conductores del programa estadounidense, el belga recordó el momento en que vio a Corceiro en las tribunas.

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“Recuerdo que estaba jugando contra Burruchaga y miré hacia la grada. De repente, vi a esta chica con una amiga y pensé, ‘Madre mía, ¿qué hace aquí?’”, expresó Blockx. El tenista explicó que suele observar lo que ocurre alrededor de la cancha durante los partidos. En una de esas miradas, reparó en dos mujeres ubicadas en las gradas. Tras el encuentro, comentó la situación con su representante, quien le dio más información sobre una de ellas.

Después de mi partido, mi representante me mostró el perfil y me volví loco. ‘Esto no puede ser’, pensé”, relató. El jugador señaló que la imagen de Corceiro ya le resultaba familiar por su actividad en redes sociales: “La veía constantemente en mis redes sociales”.

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El encuentro entre una figura del tenis y Magui Corceiro
El encuentro entre el tenista y Magui Corceiro (Fuente)

Según el relato de Blockx, su representante le comunicó que podía organizar una breve reunión con la modelo y actriz. La posibilidad de concretar el encuentro modificó su estado de ánimo después del partido. “Inmediatamente empecé a ponerme nervioso”, dijo ante los conductores de Nothing Major.

Las fotografías que se tomaron después del partido se difundieron en redes sociales y alimentaron comentarios sobre la reacción del belga. En una de las imágenes, Blockx aparece con un cómigo gesto de sorpresa que llamó la atención de los usuarios. El tenista abordó esa escena durante la entrevista y dio su explicación.

Pero eso fue en el momento, solo me estaba frotando la mandíbula”, sostuvo. También reconoció que la situación lo había superado. “Empecé a ponerme nervioso al saber que iba a conocerla. Se pueden imaginar lo que fue verla en persona”, afirmó entre risas.

Corceiro, de 24 años, asistió al torneo de Estoril y tuvo la oportunidad de reunirse con el tenista belga. Al explicar quién era la mujer que había visto desde la pista, Blockx evitó mencionar su nombre, aunque sí se refirió a su actividad profesional. “Es modelo y actriz”, señaló.

El encuentro entre una figura del tenis y Magui Corceiro
El gesto de "sorprendido" al conocer a la actriz que se volvió viral en las redes sociales

La portuguesa no solo es conocida por su desempeño profesional, sino también porque ha mantenido relaciones sentimentales con deportistas de élite. Entre los nombres vinculados a su vida personal aparecen el futbolista João Félix y el piloto británico Lando Norris, campeón mundial de Fórmula 1.

Durante la conversación, los conductores del podcast llevaron la anécdota a un escenario hipotético. Le preguntaron a Blockx si habría aceptado una invitación para cenar con Corceiro de forma inmediata, incluso antes de ducharse o completar su rutina de recuperación posterior al partido. “Sin duda alguna”, respondió el tenista.

La declaración provocó risas entre los anfitriones de Nothing Major, un espacio creado en 2024 por Querrey, Johnson e Isner. El nombre del podcast alude a que sus conductores no obtuvieron títulos de Grand Slam, aunque el programa combina temas del circuito con conversaciones más distendidas junto a jugadores invitados.

El paso de Blockx por el programa permitió conocer la secuencia detrás de una fotografía que había generado comentarios entre seguidores del tenis. El belga resumió su reacción con una frase que expuso la sorpresa que sintió al recibir la propuesta de su representante: “Me volví loco. No me lo podía creer”.

Alexander Blockx es un tenista profesional belga de 21 años que actualmente ocupa el puesto número 27 del ranking mundial de la ATP, la mejor posición de su carrera, consolidándose como la raqueta número 1 de su país. A nivel del circuito absoluto ATP todavía no ha conquistado títulos en el cuadro principal, habiendo alcanzado su primera final en el Abierto de Estoril; sin embargo, cuenta con un exitoso palmarés en categorías formativas y de ascenso, donde se destacan el título del Abierto de Australia Junior 2023 (año en el que fue número uno del mundo juvenil), el subcampeonato en las Next Gen ATP Finals 2025 y 4 títulos de nivel ATP Challenger conquistados en Kobe, Oeiras, Bratislava y Canberra. Su última participación en el circuito fue en el Masters 1000 de Shanghái, donde cayó en la ronda de 64 tras un ajustado partido ante el francés Quentin Halys por 4-6, 7-6 y 6-4, una exigencia física que posteriormente lo obligó a bajarse del torneo de Viena para priorizar la recuperación de sus molestias en las costillas y cerrar su mejor temporada profesional

El encuentro entre una figura del tenis y Magui Corceiro
El tenista habló del encuentro con Magui Corceiro (Fuente)

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