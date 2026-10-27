El cariñoso saludo de Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martin, por su cumpleaños: “Brindo por el amor en todas sus formas”

Matías Martín comparte una imagen junto a Paloma Cavanna, oficializando su nueva relación a través de las redes sociales.

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Matías Martin celebró un nuevo cumpleaños y quien se encargó de hacerlo público fue su pareja, Paloma Cavanna, quien recurrió a sus redes sociales para escribirle un mensaje cargado de afecto. Con una fotografía juntos y un texto que repasó las pasiones que los unen, la publicación se convirtió rápidamente en una de las más comentadas entre sus seguidores.

Cavanna le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Martin, el conductor de Urbana Play con quien mantiene una relación sentimental. La publicación combinó una imagen de la pareja con un extenso mensaje personal que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

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En la posal compartida, ambos posan abrazados en una terraza con un cielo despejado y edificios de fondo. Martin sostiene con su mano la de Cavanna sobre su pecho, en un gesto que refleja la cercanía entre los dos. Ella luce una campera deportiva rosa con rayas negras en las mangas y anteojos de sol oscuros, mientras que él lleva una campera negra con capucha y gafas de marco claro.

Junto a la foto, Paloma escribió un texto en el que enumeró los momentos y pasiones que comparte con el conductor: “Feliz cumple, Mati. Brindo por vos, por las risas, la música, los abrazos, los whisky, el fútbol, los encuentros, los desencuentros, el disfrute, las rutas, el amor en todas sus formas y que se te cumplan todos tus deseos”. El mensaje reunió una serie de elementos que la pareja asocia a su vínculo, desde la música y el fútbol hasta las rutas y los encuentros compartidos.

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El cariñoso saludo de cumpleaños de Paloma a Matías en el día de su cumpleaños (Instagram)

Cavanna cerró la publicación con una frase breve —“Feliz vida hermoso”—, acompañada de un emoji de corazón rosa y la mención a la cuenta de Instagram de Matías Martin.

El conductor, por su parte, reposteó la historia de Cavanna en su propia cuenta de Instagram, donde sumó como música de fondo un tema de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari. A la publicación compartida, Matías agregó un emoji de destellos y uno de dos corazones rosados, como respuesta al saludo de su pareja.

En junio de este año, la figura radial blanqueó la relación de la manera más simple: con una etiqueta en Instagram. Cavanna publicó una story con un paisaje otoñal desde San Antonio de Areco y mencionó a Martin en la imagen. El gesto fue suficiente para confirmar lo que hasta entonces nadie había dicho en voz alta.

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El blanqueo llegó después de un período movido en la vida sentimental de Martin. En diciembre de 2023 se separó de Natalia Graciano, su esposa durante casi 20 años y madre de sus hijos Mía y Alejo. Después de un tiempo en soledad, Martin volvió a apostar. En febrero de 2025 confirmó un romance con la periodista Victoria De Masi ante las cámaras de América, pero la relación duró poco: en agosto de ese mismo año, ambos reconocieron públicamente que habían puesto fin al vínculo.

Desde entonces, el conductor no había vuelto a hablar de su vida amorosa y Paloma apareció sin anuncios previos ni declaraciones: solo una story compartida desde el mismo destino y una mención que lo vinculaba directamente a ella.

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La pareja hizo oficial la relación en redes sociales con un viaje a San Antonio de Areco (Instagram)

Las redes sociales de ambos contaron el resto. Martin publicó una serie de stories desde San Antonio de Areco: apareció sonriente frente a una peluquería de caballeros clásica llamada “El Homenaje”, luego dentro de una iglesia con la ubicación “San Antonio de Areco, Cuna de la Tradición”, y también fotografió el escudo del Camping Club River Plate de esa localidad.

Por su parte, Cavanna subió el paisaje otoñal del lugar con la etiqueta al conductor, y también se fotografió frente a una forrajería cuya fachada llevaba pintado su nombre: “Pa-Lo-Ma”. Ese último posteo resumió algo de su personalidad: descontracturada, con humor, sin poses.

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Según la descripción de su cuenta de Instagram, Cavanna es directora de vestuario, fanática del fútbol y tiene un hijo de 8 años. Fuera de esos datos, se mantuvo alejada del radar mediático hasta que la mención en la story la colocó en el centro de la escena.

La elección del destino también tuvo su propia lógica. San Antonio de Areco, a unos 113 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los pueblos con mayor tradición gauchesca del país. El recorrido que ambos mostraron en sus cuentas incluyó una iglesia, rincones típicos del casco histórico y espacios vinculados al fútbol, una de las pasiones que, al menos según su perfil, comparte Cavanna.

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